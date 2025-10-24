Palestinské frakce souhlasí s tím, aby Gazu spravoval nezávislý technokratický výbor
24. 10. 2025
Správa bude řídit základní služby „ve spolupráci s arabskými bratry a mezinárodními institucemi“, uvádí společné prohlášení
Hlavní palestinské frakce oznámily, že se dohodly na tom, že správu Gazy převezme nezávislý technokratický výbor poté, co hnutí Hamás uvedlo, že od zprostředkovatelů obdrželo „jasné záruky“, že „válka fakticky skončila“.
Společné prohlášení zveřejněné na webových stránkách Hamásu uvádí, že skupiny se na schůzce v Káhiře dohodly předat „správu pásma Gazy dočasnému palestinskému výboru složenému z nezávislých „technokratů“, který bude spravovat záležitosti života a základní služby ve spolupráci s arabskými bratry a mezinárodními institucemi“.
Prohlášení také vyzývá k setkání, jehož cílem je „dohodnout se na národní strategii a oživit Organizaci pro osvobození Palestiny (PLO) jako jediného legitimního zástupce palestinského lidu“. Hamás není součástí PLO, kterou ovládá jeho dlouholetý rival Fatah.
K tomu došlo poté, co manželka nejoblíbenějšího palestinského vůdce Marwana Barghoutiho v pátek vyzvala Donalda Trumpa, aby zasáhl ve prospěch propuštění svého manžela z izraelského vězení, poté co americký prezident prohlásil, že v této věci „rozhodne“.
V dopise adresovaném Trumpovi Fadwa Barghouti, jejíž manžel si od roku 2002 odpykává několik doživotních trestů za smrtící útoky na Izraelce, ale je mnohými Palestinci vnímán jako potenciální vůdce, který by mohl sjednotit jejich národní hnutí, naléhavě požádala Trumpa, aby se zasadil o jeho propuštění.
„Pane prezidente, čeká na vás skutečný partner – ten, který může pomoci splnit náš společný sen o spravedlivém a trvalém míru v regionu,“ uvedla ve své výzvě. „V zájmu svobody palestinského lidu a míru pro všechny budoucí generace pomozte propustit Marwana Barghoutiho.“
Trump ve čtvrtek řekl časopisu Time, že zvažuje, zda podpořit propuštění uvězněného vůdce Fatahu. „Doslova jsem se s touto otázkou setkal asi 15 minut předtím, než jste zavolali,“ řekl. „To byla moje otázka dne. Takže se rozhodnu.“
Barghouti (66) je ve vězení již více než 20 let poté, co byl odsouzen za plánování útoků, které vedly k zabití pěti civilistů, a odsouzen k pěti doživotním trestům plus 40 letům. Soud byl Meziparlamentní unií kritizován jako hluboce zmanipulovaný.
Palestinci již dlouho usilují o jeho propuštění a údajně ho zahrnuli do nedávných jednání o rukojmích, ale Izrael to odmítl.
Arab Barghouti, syn vůdce, řekl, že jeho otec byl 14. září napaden a zbit do bezvědomí osmi strážci, když byl převážen mezi věznicemi Ganot a Megiddo.
K údajnému napadení došlo po srpnové návštěvě palestinského vůdce v vězení izraelským ministrem národní bezpečnosti Itamarem Ben Gvirem. Ben Gvir, člen krajně pravicové strany, který byl v minulosti izraelskými soudy odsouzen za podněcování k rasismu a podporu teroristické organizace, se Barghoutimu vysmíval ve videoklipu zveřejněném v té době.
Podle Barghoutiho syna Ben Gvir také ukázal 66letému vězni fotografii elektrického křesla a řekl mu, že si zaslouží popravu.
Fadwa Barghouti poslala dopis Trumpovi v době, kdy je americký ministr zahraničí Marco Rubio v Izraeli v rámci snah Trumpovy administrativy o posílení dohody o příměří.
Rubio v pátek vyjádřil naději, že se brzy podaří sestavit mezinárodní síly, které budou dohlížet na dodržování příměří v Gaze, a uvedl, že Izrael, který se staví proti zapojení Turecka, může vetovat účastníky.
„Je mnoho zemí, které se k tomu přihlásily. Je zřejmé, že při sestavování těchto sil bude nutné, aby se jednalo o lidi, s nimiž bude Izrael spokojený,“ řekl.
Turecko, člen NATO a jedna z nejsilnějších vojenských mocností v regionu, bylo první zemí s muslimskou většinou, která uznala Izrael.
Pod vedením prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana však Turecko přivítalo vůdce Hamásu a stalo se hlasitým kritikem Izraele, který Erdoğan obviňuje z genocidy v Gaze, což Izrael popírá.
Rubio se stal čtvrtým členem Trumpova nejbližšího okolí, který navštívil Izrael od prezidentovy cesty do Knesetu minulý týden – tento krok je široce vnímán jako signál premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, že Washington pozorně sleduje vývoj situace a chce ochránit křehké příměří v Gaze.
Hamas v pátek v prohlášení uvedl, že od zprostředkovatelů z Egypta, Kataru a Turecka obdržel „jasné záruky“, že „válka fakticky skončila“.
Vyzval k většímu tlaku na Izrael, aby umožnil humanitární pomoc.
Světová zdravotnická organizace ve čtvrtek uvedla, že se množství pomoci směřující do Gazy téměř nezvýšilo a nedošlo k žádnému znatelnému snížení hladu.
