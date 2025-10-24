Trump vyhlásil sankce proti ruským společnostem a jeho nejbližší spojenec Orbán veřejně říká, že hledá cesty, jak je obejít
24. 10. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 1 minuta
Právě naopak dává jasně najevo, jak to Trump s těmi sankcemi myslí. Tyto tzv. sankce jsou jen další matení veřejného prostoru, šíření chaosu, mlha, která má zakrýt skutečnost. Možná by někdo čekal, že Orbán bude naopak už dlouho čelit Trumpovu tlaku, aby Maďarsko skončilo s ruskou ropou a plynem. Ano, Trump přece vyhlásil, že dokud všechny země NATO neskončí s nakupováním ropy a plynu z Ruska, nebudou Spojené státy vyhlašovat ty tvrdé sankce, kterými hrozil v létě.
Ale on to přece neřekl proto, že by opravdu chtěl, aby Orbán a Erdogan skončili s ruskou ropou a plynem, on to řekl proto, aby nemusel nikdy splnit své hrozby – a aby vinu za to přehodil na Evropu, na ostatní státy NATO. Ne na Orbána a Erdogana, o ty přece nejde! Ti jen berou ruskou ropu a plyn, takže jsou Trumpovi kámoši.
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-madarsko-podle-orbana-hleda-cesty-jak-obejit-americke-protiruske-sankce-289993
