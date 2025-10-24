Velvyslanci při EU se dohodli na 19. souboru sankcí vůči Rusku
"Sankce EU proti Rusku byly dnes večer konečně dohodnuty! Jedná se o 19. balíček od totální invaze na Ukrajinu," napsal Rikard Jozwiak, redaktor Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda.
Poslední zemí EU, která stáhla své námitky proti 19. balíčku sankcí, bylo Slovensko.
Dánské předsednictví Rady EU zdůraznilo, že byl zahájen písemný postup pro schvalování sankcí na ministerské úrovni.
Dodalo, že pokud nebudou žádné námitky, budou omezení schválena ráno 23. října.
19. balík sankcí proti Ruské federaci obsahuje zákaz dovozu ruského zkapalněného plynu.
Zákaz dodávek LNG do EU vstoupí v platnost ve dvou fázích: krátkodobé smlouvy budou ukončeny za šest měsíců a dlouhodobé smlouvy budou ukončeny od 1. ledna 2027. Úplný zákaz vstoupí v platnost o rok dříve, než se plánovalo, jako součást plánu Evropské komise na ukončení závislosti EU na ruských fosilních palivech.
