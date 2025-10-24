Spojené státy uvalily sankce na Lukoil a Rosněfť

Po Indii také čínské státní společnosti pozastavují nákupy ruské ropy
24. 10. 2025Čínské státní ropné společnosti pozastavily nákupy ropy z Ruska kvůli americkým sankcím, které zasáhly Rosněfť a Lukoil.
"Spojené státy uvalují nové sankce kvůli nedostatku seriózního závazku Ruska k mírovému procesu, jehož cílem je ukončit válku na Ukrajině. Dnešní akce zvyšují tlak na ruský energetický sektor a snižují schopnost Kremlu generovat příjmy pro svou válečnou mašinérii a podporovat oslabenou ekonomiku," uvádí zpráva.
Zdůrazňuje, že Washington je pro mírové urovnání války a že "dosažení trvalého míru zcela závisí na ochotě Ruska vyjednávat v dobré víře".
"Dnešní opatření jsou namířena proti dvěma největším ruským ropným společnostem, Rosněfť Oil Company a Lukoil, které jsou nyní zahrnuty na sankčním seznamu," uvedlo americké ministerstvo financí.
Seznam sankcí zahrnuje také dceřiné společnosti společností Rosněfť a Lukoil.
"Nyní je čas zastavit zabíjení a okamžitě vyhlásit příměří," řekl americký ministr financí Scott Besent. "S ohledem na to, že prezident Putin odmítl ukončit tuto nesmyslnou válku, ministerstvo financí uvaluje sankce na dvě největší ruské ropné společnosti, které financují válečnou mašinérii Kremlu."
Vyzval americké spojence, aby se připojili k americkým sankcím.
