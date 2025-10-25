Turecko bude pravděpodobně vyloučeno ze stabilizačních sil v Gaze po námitkách Izraele
25. 10. 2025
Pochybnosti o tom, zda se Ankara stane součástí 5 000 vojáků. sil, které mají být nasazeny, aby zabránily poválečnému mocenskému vakuu
Turecko bude pravděpodobně vyloučeno ze stabilizačních sil, které mají být nasazeny v Gaze, poté, co Izrael dal jasně najevo, že si nepřeje účast tureckých vojáků.
Marco Rubio, ministr zahraničí USA, uvedl, že je nezbytné, aby Izrael souhlasil s národností sil, které mají být nasazeny, aby zabránily bezpečnostnímu vakuu, až začne rozsáhlá rekonstrukce Gazy. Turecko uvedlo, že je ochotno poskytnout vojáky, ale Izrael dal najevo, že nesouhlasí s účastí tureckých vojáků v těchto silách.
Napětí mezi Izraelem a Tureckem vzrostlo kvůli Sýrii a izraelská vláda považuje tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana za příliš blízkého Muslimskému bratrstvu a samotnému Hamásu. Vyloučení Turecka ze stabilizačních sil by však bylo kontroverzní, protože je jedním z garantů Trumpovy 20bodové dohody o příměří a je považováno za jednu z nejschopnějších muslimských ozbrojených sil.
Síly budou pravděpodobně i nadále vedeny Egyptem.
Ostatní účastníci stabilizačních sil, jako Indonésie a Spojené arabské emiráty, by i nadále upřednostňovali, aby síly dostaly mandát Rady bezpečnosti OSN, i když samy nejsou mírovými silami OSN.
Místo toho budou koordinovat své činnosti s vojenskou buňkou vedenou USA, známou jako Civilně-vojenské koordinační centrum (CMCC), se sídlem v jihoizraelském městě Kiryat Gat. Buňka, která zahrnuje malý počet britských, francouzských, jordánských a emirátských poradců, byla v úterý slavnostně otevřena americkým viceprezidentem JD Vancem. Zdá se také, že CMCC přebírá roli koordinátora pomoci v Gaze, i když klíčové přechody pro pomoc zůstávají uzavřené.
Úkolem těchto sil bude odzbrojit Hamás a zajistit přechodnou palestinskou vládu, jejíž sestavení je stále předmětem sporů. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyloučil zapojení palestinské samosprávy do poválečné Gazy, ačkoli v pátek se hlavní palestinské frakce dohodly, že správu pásma převezme nezávislá komise technokratů.
Jako známka napětí mezi Tureckem a Izraelem zůstali turečtí specialisté na reakci na katastrofy, vyslaní na pomoc s lokalizací palestinských a izraelských těl v Gaze, ve čtvrtek poblíž egyptské hranice s pásmem a čekali na izraelské povolení ke vstupu.
81členný tým tureckého úřadu pro zvládání katastrof AFAD čeká na vstup s přístroji pro detekci života a vycvičenými pátracími psy.
Erdoğan v pátek novinářům řekl, že USA by měly vyvinout větší tlak na Izrael, včetně sankcí a zákazu prodeje zbraní, aby dodržoval své závazky v Trumpově plánu.
Rubio také řekl, že palestinská agentura OSN pro pomoc uprchlíkům (UNRWA) nemůže v Gaze hrát žádnou roli, protože je „pobočkou Hamásu“.
Jeho výroky ho staví do rozporu s mnoha evropskými zeměmi, samotnou OSN a Mezinárodním soudním dvorem (ICJ), který tento týden v poradním stanovisku uvedl, že UNRWA je nenahraditelným prostředkem pro distribuci pomoci v Gaze.
ICJ nepřijal tvrzení Izraele, že poskytl nezvratné důkazy o tom, že UNRWA byla nenapravitelně infiltrována Hamasem.
Společný odpor USA a Izraele vůči UNRWA představuje dilema, protože Donald Trump ve svém 20bodovém plánu přijal roli OSN při distribuci pomoci v Gaze, ale zdá se, že má v úmyslu vyloučit UNRWA, hlavní relevantní agenturu pro pomoc. OSN stojí před rozhodnutím, zda se postavit Trumpovi v otázce UNRWA.
Norsko, země, která v prosinci loňského roku iniciovala na Valném shromáždění OSN akci, která vedla k názoru ICJ z tohoto týdne, uvedlo, že připravuje rezoluci zahrnující klíčové závěry ICJ o nutnosti, aby Izrael jako okupační mocnost neomezoval dodávky pomoci do Gazy. Podle Trumpova plánu příměří, který Izrael přijal, mělo do Gazy denně vjíždět 600 nákladních vozidel s humanitární pomocí. Od uzavření dohody však denní průměr činí 89 vozidel, což je pouze 14 % dohodnutého množství.
UNRWA kritizovala Izrael slovy: „Od začátku války v Gaze došlo také k prudké eskalaci násilí na Západním břehu, který je od roku 1967 okupován Izraelem, včetně východního Jeruzaléma. Rodiny znají jen strach a nejistotu. Rostoucí anexe Západního břehu pokračuje nezměněným tempem, což je flagrantním porušením mezinárodního práva. To musí přestat. Budoucnost Gazy a Západního břehu je společná.“
Šéf humanitární agentury OSN OCHA Tom Fletcher v rozhovoru pro BBC o své nedávné návštěvě Gazy řekl: „Měl jsem pocit, jako bych projížděl ruinami Hirošimy, Stalingradu nebo Drážďan.“
Delegace Hamásu vedená Khalilem al-Hayyou a jeho rivalem Fatáhem vedená Husajnem Al-Sheikhem se v pátek sešly v Egyptě, aby projednaly poválečná ujednání v pásmu Gazy.
Hamás uvedl, že od zprostředkovatelů obdržel „jasné záruky“, že „válka fakticky skončila“.
