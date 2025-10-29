Takřka 80 % ruského průmyslu sklouzlo do recese
Podle Rosstatu se na konci září celkový růst průmyslu v zemi zpomalil na 0,3 % v meziročním vyjádření, což je ve srovnání s konečným výsledkem loňského roku (+5,6 %) téměř devatenáctkrát méně.
Továrny a závody mimo surovinový sektor ekonomiky zvýšily produkci pouze o 0,4 %, i když v srpnu vykázaly nárůst o 2,4 % a na konci loňského roku zvýšily výrobu o 9,6 %.
Klíčová civilní průmyslová odvětví, od nichž Kreml očekával, že nahradí zboží odcházejících zahraničních společností, se nacházela v zóně recese. Podle Rosstatu se v lednu a září výroba oděvů a obuvi snížila o 3,5 %, nábytku o 8,2 %, potravin o 0,9 %.
Mouky se začalo vyrábět o 5,6 % méně, obilovin o 6,9 %, slunečnicového oleje o 16 %. Výroba počítačů se propadla o 19,3 %, televizorů o 23,5 %, ledniček o 14,6 %, praček o 24,8 %.
Rosstat zaznamenal pokles o téměř 20 % ve výrobě elektrických lokomotiv, o 12,5 % ve výrobě osobních automobilů a výroba nákladních vozů klesla o 24,2 %.
Ruská ekonomika se zatím vyhnula technické recesi (tj. čtvrtletnímu poklesu dvě čtvrtletí v řadě), ale v červenci až září bude její tempo růstu činit zanedbatelných 0,2 %, předpovídají ekonomové z Oxford Economics.
Posílené západní sankce, které v říjnu zasáhly Rosněfť a Lukoil – které čerpají a vyvážejí polovinu veškeré ruské ropy – mohou ekonomiku stlačit do červených čísel, předpovídá Oxford Economics.
"Podnikatelská nálada je obecně pochmurná," říká ekonom Vladislav Inozemcev. "Podnikatelé očekávají zhoršení celkových podmínek, ekonomickou stagnaci, pokles spotřebitelské poptávky a zvýšení daní."
Aby vláda naplnila vojenský rozpočet, od roku 2026 opět zvýší DPH (na 22 %) a připravuje také radikální daňovou reformu pro malé podniky, která připraví 700 tisíc podnikatelů o zjednodušený daňový systém.
Inozemcev předpovídá, že ruský HDP se v příštím roce sníží o 1 až 1,4 procenta, ale Kreml si zachová schopnost financovat válku. I když se ruský vývoz ropy do Indie a Číny sníží o třetinu, "armáda to nepocítí nejméně rok a s největší pravděpodobností v delším horizontu," řekl ekonom.
