Každé jaro něco "leze" pod duny Marsu. Vědci zjistili, co to je
29. 10. 2025
Poprvé byly takové struktury pozorovány v roce 1999 na snímcích družic. Vědci dlouho předpokládali, že jsou vytvářeny roztopenou vodou, která vzniká na jaře. Data však ukázala, že povrch Marsu je příliš chladný a suchý na to, aby se na něm mohla vyskytovat kapalná voda.
Tým vědců vedený Lonneke Roelofs z Utrechtské univerzity se rozhodl v laboratoři znovu vytvořit marťanské podmínky. V komoře, která simulovala nízký tlak a teplotu atmosféry Marsu, vypustili bloky pevného CO₂ nad svažující se písčitý povrch. Kamery zaznamenávaly chování ledu s různými úhly sklonu a typy půdy.
Na šikmých svazích kusy ledu nejen klouzaly, ale částečně se zabořily do písku, vyvrhly materiál a vytvořily klikaté chodby téměř totožné s těmi, které jsou pozorovány na Marsu.
K aktivaci dochází každé marťanské jaro. V zimě atmosféra Marsu bohatá na oxid uhličitý zamrzá a usazuje se na povrchu ve formě vrstvy suchého ledu o tloušťce až 70 cm. S nástupem jara se tato vrstva začíná odpařovat. Zbývající úlomky na vrcholcích dun praskají, kloužou dolů a poté sublimují, vytlačují plyn pod nimi a vyřezávají charakteristické prohlubně v písku. To je možné pouze na jemnozrnných dunách, což vysvětluje, proč se takové brázdy nevyskytují všude.
Proces je vysvětlen skutečností, že průhledný suchý led umožňuje průchod slunečního světla, které ohřívá tmavý písek pod ním. Plyn, který vzniká, nenachází únik, tlak se zvyšuje a v určitém okamžiku plyn uniká silou ven, tlačí na písek a vytváří brázdy. Tento pohyb je chaotický, s mnoha křivkami, což vysvětluje hadovité tvary marťanských kanálů.
Vědci vypočítali, že při nízké marťanské gravitaci mohou bloky suchého ledu o tloušťce až 1 m vyvrhovat písek do vzdálenosti až 13 m.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse