Izrael ustupuje a pátrání po mrtvolách v Gaze se rozšiřuje s pomocí Egypta
27. 10. 2025
Nevybuchlé izraelské bomby v Gaze ohrožují vracející se rodiny a děti
Vzhledem k tomu, že příměří v Gaze zprostředkované USA vstupuje do třetího týdne, Palestinci se vracejí do zničených budov, které představují smrtelné nebezpečí, protože v troskách je pohřbeno odhadem 66 000 tun nevybuchlé munice.
Hamas rozšiřuje pátrání po ostatcích 13 zajatců, zatímco Izrael ustoupil a povolil týmům z Egypta a Červeného kříže vstup do Gazy, aby pomohly najít jejich těla.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti potvrzuje zadržení kritika izraelské války v Gaze
Úřednice amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti potvrdila, že politický komentátor Sami Hamdi byl zadržen agenty americké Imigrační a celní služby (ICE) a bude deportován do Velké Británie.
„Díky práci @Sec_Noem a @SecRubio a mužů a žen z řad orgánů činných v trestním řízení bylo tomuto jedinci zrušeno vízum a je v péči ICE, kde čeká na vyhoštění,“ uvedla náměstkyně ministra pro veřejné záležitosti Tricia McLaughlin.
Hamdi – kritik izraelského genocida v Gaze, který je na přednáškovém turné po USA – byl zadržen na letišti v San Francisku.
Zatímco řada amerických úředníků navštívila Izrael, aby vyjádřila podporu příměří, Izrael nadále omezoval dodávky potravin a léků milionům Palestinců a jeho síly nadále okupují více než polovinu pásma Gazy.
Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Gazu hrozí, že dopadne stejně jako dohody z Osla, které nikdy nebyly realizovány nad rámec první fáze, tvrdí americký novinář Chris Hedges.
Vůdce Hamásu chválí obyvatele Gazy jako „vzor obětavosti“
Následují citáty z rozhovoru s vůdcem Hamásu v Gaze, Khalilem al-Hayyou:
Izrael nedosáhl svých cílů a nevěřím, že má motivaci vrátit se k válce.
Vzdáváme hold našemu palestinskému lidu, který vytrval a vydržel na své zemi a stal se vzorem obětavosti a vykoupení tváří v tvář nejbrutálnějším silám nespravedlnosti, tyranie a vraždění.
Gaza obětovala více než 10 procent své populace jako mučedníky, zraněné, vězně a pohřešované osoby, a to je velmi těžká statistika.
Máme silnou a dostatečnou vůli zabránit obnovení války a nedáváme okupaci žádný důvod k návratu k válce.
Izrael může vytvářet překážky, které brání rekonstrukci a znemožňují vstup pomoci, a to pomocí chabých a nereálných výmluv.
Izraelský dron a tank ostřelují hlídku UNIFIL v jižním Libanonu
Mírové síly OSN v Libanonu (UNIFIL) uvádějí, že jedna z jejich hlídek byla vystavena granátovému útoku izraelského dronu a ostřelování tankem poblíž Kfar Kila v jižním Libanonu.
Izraelské útoky „porušují rezoluci Rady bezpečnosti 1701 a suverenitu Libanonu a projevují lhostejnost k bezpečnosti a ochraně mírových sil, které plní úkoly uložené Radou bezpečnosti v jižním Libanonu“, uvedla UNIFIL ve svém prohlášení.
Agentura uvedla, že došlo k obětem na životech a škodám. UNIFIL působí v jižním Libanonu od roku 1978 a po válce mezi Izraelem a Hizballáhem v roce 2006 byla výrazně posílena na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1701.
Izrael opakovaně provádí letecké údery v Libanonu a tvrdí, že se zaměřuje na infrastrukturu Hizballáhu, a to navzdory dohodě o příměří, která vstoupila v platnost v listopadu 2024.
Izrael: Odzbrojení Hamásu bude provedeno „snadnou nebo těžkou cestou“
Video záběry ukazují nákladní vozy s nízkým podvozkem s egyptskou vlajkou, které přepravují buldozery a mechanické bagry do Gazy, doprovázené sklápěcími vozy, které troubí a blikají světly, na cestě k egyptskému výboru pro pomoc se sídlem v az-Zawayda.
Mluvčí izraelské vlády Shosh Bedrosianová uvedla, že premiér Benjamin Netanjahu osobně schválil příjezd egyptského týmu, který má pátrat po tělech.
„Jedná se pouze o technický tým a žádný z jeho členů není vojákem,“ řekla. „Tým má povoleno vstoupit za žlutou linii [armády] na území Gazy, aby pátral po našich rukojmích.“
Bedrosianová se také vyjádřila k odzbrojení Hamásu. „Premiér řekl, že to bude provedeno buď snadným, nebo těžkým způsobem a že Izrael bude mít celkovou bezpečnostní kontrolu nad pásmem Gazy. Gaza bude demilitarizována a Hamás se nebude podílet na vládnutí palestinskému lidu.“
Izraelští osadníci útočí na další Palestince, zatímco násilí při sklizni oliv narůstá
Izraelští osadníci pokračují v útocích na palestinské vesnice na okupovaném Západním břehu, zatímco se stupňuje vlna násilí namířená proti obyvatelům, kteří sklízejí olivy.
Sklizeň oliv je pro mnoho Palestinců klíčovou ekonomickou činností a má významný kulturní význam v palestinské společnosti. Mezi 80 000 a 100 000 rodin se spoléhá na olivy a olivový olej jako na svůj primární nebo sekundární zdroj příjmů.
K útokům dochází v době, kdy Palestinci na Západním břehu zažívají nárůst násilí ze strany izraelské armády a osadníků ve stínu smrtící války Izraele proti pásmu Gazy, která začala v říjnu 2023.
Od té doby izraelští osadníci a armáda podle palestinského ministerstva zdravotnictví zabili více než 1 000 Palestinců a zranili více než 10 000 dalších.
Veřejnoprávní vysílatelé některých evropských zemí, včetně Španělska, Irska a Nizozemska, se zavázali, že se stahují, pokud se Izrael zúčastní soutěže, která se bude konat příští květen ve Vídni.
Jeden mrtvý a dva zranění při izraelských útocích na okupovaném Západním břehu
Palestinec byl zabit izraelskými silami na kontrolním stanovišti Meitar, jižně od Hebronu, na okupovaném Západním břehu, sdělil zdroj z lékařských kruhů.
Palestinská společnost Červeného půlměsíce mezitím uvedla, že dva Palestinci byli zraněni při útoku izraelských vojáků ve městě Qabatiya, jižně od Jeninu.
Izraelská armáda střeží více než 700 000 nelegálních izraelských osadníků, kteří žijí v asi 250 osadách a předních stanicích na okupovaném Západním břehu a ve východním Jeruzalémě.
