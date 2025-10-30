Po nové vlně izraelských útoků ztrácejí Palestinci naději na příměří

30. 10. 2025

Palestinci v Gaze říkají, že ztrácejí naději v příměří poté, co Izrael ve středu spáchal dosud nejkrvavější porušení příměří, při kterém zahynulo více než 100 lidí v Gaze, převážně žen a dětí.

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že příměří je stále silné, zatímco zprostředkovatel Katar vyjadřuje frustraci, ale říká, že zprostředkovatelé připravují na další fázi příměří.

Izrael zakázal Mezinárodnímu výboru Červeného kříže (ICRC) navštěvovat tisíce palestinských vězňů zadržovaných v Izraeli na základě zákona zaměřeného na „nezákonné bojovníky“.


V noci na čtvrtek Izrael bombardoval Khan Younis 

Izraelská armáda ve čtvrtek brzy ráno provedla asi 10 leteckých útoků na město Khan Younis v jižní Gaze.

A to navzdory středečnímu tvrzení Izraele, že se po velké vlně smrtících útoků v pásmu Gazy vrátil k příměří.

 Lidé, kteří věřili, že válka skončila, „opět žijí ve strachu“

Stále více Palestinců v Gaze ztrácí naději v příměří poté, co Izrael opakovaně porušuje dohodu. Ve středu bylo zabito 100 lidí, převážně žen a dětí.

 

„Nyní, po příměří a nové vlně bombardování Gazy, lidé, kteří právě začali pociťovat určitý pocit bezpečí, míru a jistoty – kteří věřili, že válka konečně skončila – opět žijí ve strachu, zejména děti a ženy,“ řekl Hassan Lubbad, obyvatel města Gazy.

Další obyvatel také lamentoval nad nedostatečnou bezpečností v procesu příměří.

„Chceme úplné ukončení války, úplné příměří. Chceme jen žít v bezpečí. Chceme plné dodržování příměří, ne jen na týden nebo dva, aby se pak vše vrátilo k agresi a válce,“ řekla Suha Awad.


„Kde jsou mezinárodní záruky, které byly slíbeny?“

Palestinci v Gaze se vzpamatovávají z pokračujících izraelských útoků, které se i přes příměří sporadicky vyskytují, a nejsou si jisti, jak – nebo zda vůbec – se mohou začít vracet k normálu.

„Čekáme na skutečnou šanci, abychom se pokusili znovu vybudovat své životy. Začali jsme se z toho dostávat během prvního nebo druhého týdne po válce, ale pak bylo příměří porušeno; naštěstí to rychle skončilo. Ani jsme se nestačili nadechnout, když došlo k druhému porušení,“ řekl  Mazen Shaheen, obyvatel města Gazy.

Jeden z Shaheenových přátel byl včera zraněn při izraelských útocích – dosud nejkrvavějším porušení příměří, při kterém zahynulo více než 100 lidí, včetně 46 dětí. Stav jeho přítele je nyní stabilní, řekl.

„Chceme vyslat následující zprávu: kde jsou mezinárodní záruky, které byly slíbeny? Kde jsou zprostředkovatelské země, které pomohly vyjednat příměří a zavázaly se zajistit jeho pokračování?“

USA a další zprostředkovatelé tvrdí, že příměří zůstává v platnosti, přestože Izrael ve středu během 12 hodin zabil více než 100 Palestinců, včetně 46 dětí.

Palestinci v Gaze uspořádali pohřby svých blízkých, kteří zahynuli při vlně izraelských bombardování, zatímco personál nemocnic ošetřoval desítky pacientů trpících zraněními od střepin a vnitřním krvácením.

Izraelský ministr obrany Israel Katz vyhrožoval vůdcům Hamásu v zahraničí, že nikdo z jejich vedení nebude mít „imunitu“. 

Izraelská armáda a osadníci zintenzivnili útoky na okupovaném Západním břehu, přičemž několik incidentů bylo namířeno proti Palestincům během sklizně oliv.

