Po nové vlně izraelských útoků ztrácejí Palestinci naději na příměří
30. 10. 2025
V noci na čtvrtek Izrael bombardoval Khan Younis
Izraelská armáda ve čtvrtek brzy ráno provedla asi 10 leteckých útoků na město Khan Younis v jižní Gaze.
A to navzdory středečnímu tvrzení Izraele, že se po velké vlně smrtících útoků v pásmu Gazy vrátil k příměří.
Lidé, kteří věřili, že válka skončila, „opět žijí ve strachu“
Stále více Palestinců v Gaze ztrácí naději v příměří poté, co Izrael opakovaně porušuje dohodu. Ve středu bylo zabito 100 lidí, převážně žen a dětí.
„Nyní, po příměří a nové vlně bombardování Gazy, lidé, kteří právě začali pociťovat určitý pocit bezpečí, míru a jistoty – kteří věřili, že válka konečně skončila – opět žijí ve strachu, zejména děti a ženy,“ řekl Hassan Lubbad, obyvatel města Gazy.
Další obyvatel také lamentoval nad nedostatečnou bezpečností v procesu příměří.
„Chceme úplné ukončení války, úplné příměří. Chceme jen žít v bezpečí. Chceme plné dodržování příměří, ne jen na týden nebo dva, aby se pak vše vrátilo k agresi a válce,“ řekla Suha Awad.
„Kde jsou mezinárodní záruky, které byly slíbeny?“
Palestinci v Gaze se vzpamatovávají z pokračujících izraelských útoků, které se i přes příměří sporadicky vyskytují, a nejsou si jisti, jak – nebo zda vůbec – se mohou začít vracet k normálu.
„Čekáme na skutečnou šanci, abychom se pokusili znovu vybudovat své životy. Začali jsme se z toho dostávat během prvního nebo druhého týdne po válce, ale pak bylo příměří porušeno; naštěstí to rychle skončilo. Ani jsme se nestačili nadechnout, když došlo k druhému porušení,“ řekl Mazen Shaheen, obyvatel města Gazy.
Jeden z Shaheenových přátel byl včera zraněn při izraelských útocích – dosud nejkrvavějším porušení příměří, při kterém zahynulo více než 100 lidí, včetně 46 dětí. Stav jeho přítele je nyní stabilní, řekl.
„Chceme vyslat následující zprávu: kde jsou mezinárodní záruky, které byly slíbeny? Kde jsou zprostředkovatelské země, které pomohly vyjednat příměří a zavázaly se zajistit jeho pokračování?“
