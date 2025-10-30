Echo hnědých košil, aneb kam až se podaří v provinční české diskusi posunout vnímání politické přijatelnosti
30. 10. 2025 / Bohumil Kartous, Albín Sybera
Manipulativní informační zdroj Echo vydal další zkreslenou "zprávu" o policejním vyšetřování v domě německého novináře se snahou rámovat událost jako zneužití represe proti svobodě slova. Jak upozornil na sociální síti Jiří Hlavenka, Echo - standardně - zamlčelo, že dotyčný novinář použil na sociální síti část nacistického pozdravu, což je v Německu zákonem zakázaný nacistický symbol a v titulku vykreslilo vyšetřování jako razii, ke které ve skutečnosti nedošlo.
Hlavenkův poukaz na další manipulaci Echa se dotýká mnohem hlubšího problému. Šéfredaktor Echa Balšínek se nedávno snažil zvráceným způsobem apologetizovat zjevně protonacisticky orientovaného "prezidenta" Motoristů Turka. Český lékař a terapeut Pavel Špatenka upozornil ve své psychologické analýze na manipulativnost apologetiky, která se snaží viníka (osobu opakovaně projevující sklon k používání nacistických symbolů, k násilí na ženách, s pochybnými podnikatelskými aktivitami a vztahy k mafii) jako oběť údajného mediální lynče.
Dalo by se zřejmě konstatovat, že i pro průměrně intelektuálně vybaveného člověka musí být podobné pokusy o reframing, přerámování různých událostí souvisejících s pravicovou ideologickou radikalitou a populismem trapně nedůstojné. Jenže Echu a dalším podobným informačně manipulativním zdrojům se dlouhodobě daří legitimizovat radikální, populistické a dezinformační postoje, jejichž ozvěnou jsou různé politické projekty, od hrubě nevzdělaných demagogů v tzv. Společnosti na obranu svobody slova až po politické projekty typu Svobodní nebo Motoristé. Úspěch Echa potvrzuje jeho "áčkové" hodnocení v ratingu Nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku, jenž je při absenci další evaluace serióznosti informačních zdrojů považován za bernou minci. Zástupci tohoto zdroje jsou stále zváni do dalších médií, včetně těch veřejnoprávních, aby demagogicky, bez potřebné erudice a často zcela v rozporu se skutečností komentovali domácí a světové události.
Připomeňme, že Echo patří do stejné mediální skupiny s dlouhodobě dezinformačními, silně prokremelsky orientovanými Parlamentními listy nebo s radiem Prostor, které se pozicuje do podobné "konzervativně svobodomyslné" role, jako Echo. Spolumajitelem je zjevně pomatený herní vývojář Marek Španěl, který na sociální síti vyjadřoval opětovné "přání po změně režimu", podruhé v jeho životě, tedy po změně toho "husákovského" (následně se vymlouval na to, že šlo o volání po větší demokracii). Dvojice Španěl a Pavlíček jsou podporovateli českého nízkoprofilového populismu (SPD, Svobodní).
Redaktoři Britských listů, Albín Sybera a Bohumil Kartous, se v rozhovoru zamýšlejí nad tím, jaké dopady dlouhodobá snaha o "vrtění Echem" přináší a jak se to projevuje na politickém uvažování českých voličů, respektive jaké dopady to má na orientaci politické reprezentace.
Albín Sybera: Echo je sice zjevně pofidérní, ale dlouhodobě relativně úspěšný digitální "plátek". Překvapuje mě proto, že ze středových pozic nějaká systematická kritika psaní Echa příliš často nepřichází. Spíše přichází z pozic levicových (typicky Alarm), ale takovou - byť dobře vedenou - kritiku Echo dokáže dezinterpretovat jako pomyslný (falešný) boj pravice vs. levice, čímž možná dochází k tomu, že se legitimizuje, což by měli mnohem těší kdyby takové kritika procházela ze středu, nebo z pravého středu. Ale možná je Česko už podmaněno touto "pravicí" do takové míry, že to asi ani nejde rozbít. A "pravice" bude moci díky tomu zastavit eurointegraci v ČR, aniž by čelila alespoň takové kritice jaké čelí národní konzervativci na Slovensku.
Bob Kartous: Ze středových pozic nepřichází kritika zejména kvůli intelektuální "slepotě", případně neochotě pouštět se kritiky jejich zjevné, manipulativní demagogie z jakéhosi zbabělého pokrytectví a podivně zmutované "kolegiality", Echo je doposud v ratingu NFNŽ s hodnocením A. Všichni jejich “novináři” jsou etablováni na české provinční mediální scéně. Bylo zábavné, když jsem se v jednom velkém českém médiu vyjadřoval na téma dezinformace. Vedli jsme v jejich redakci na to téma diskusi, ze které vyplynulo, že k danému tématu je třeba šéfredaktor Balšínek přijatelný, ale redaktor Kaiser, který zrovna pár dní před tím publikoval blud o údajných "stovkách německých vědců" vyzývajících k zastavení používání mRNA vakcín, už ne, protože ten už v jejich očích překročil pomyslnou hranici. Například Česká televize ale zve demagogy z Echa bez jakéhokoliv omezení. Je to absurdní, ale Overtonovo okno se otevřelo právě tímto směrem: Echo je považováno za protiváhu Alarmu. Mimochodem, nedávno byl Matěj Metelec (redaktor A2 a přispěvatel Britských listů) v jejich podcastu a pochvaloval si, že to bylo fajn. Taky jsem tam jednou byl, fajn to nebylo, bylo to bizarně blbé, 30 % žida, 70 % nacisty. Už mě ale nezvou, protože na tu stupidní simulaci "dialogu" nechci přistupovat, je tu ale mračno těch, kdo to rádi udělají kvůli potřebě vlastní exhibice.
Albín Sybera: Právě na to se snažím poukázat, nemluvě o tom, že Echo má zřejmě větší dosah než Alarm a tudíž se ho daří daleko více legitimizovat v širší veřejnosti. Česko je v podobném politickém kurzu jako republikánská Amerika - politika se vede primárně z pozic pravicové až radikálně pravicové hegemonie, kde ale většina stran je populistických, nebo radikálně pravicových. Bude obrovským paradoxem pokud se v Maďarsku podaří pravičákovi Magyarovi vyhrát volby v Maďarsku proti pravicovému populistovi Orbánovi a k tomu ještě popularita Ficova Smeru se stále propadá, byť tam těžko Progresívne Slovensko poskládá novou vládu jak bez Fica, tak bez Matoviče. I tak během dvou let může (nemusí) mít Česko nejradikálnější vládu ve střední Evropě. Jakkoliv to bude, celý region zůstane hodně populisticky pravicový a budou hrozit střety středoevropských zemí s EU v základních otázkách.
Bob Kartous: Tady vláda ještě není a osobně si myslím, že nakonec vznikne na jiném půdorysu než o kterém se v současnosti mluví. A je otázka, jakou míru odporu to vzbudí v Česku a jaký transformační tlak to vyvolá. Jakkoliv to bude, bude to vláda populisticky pravicová, se silnou potřebou obhajoby stávajících oligarchických zájmů a s marketingem systematicky odvádějícím pozornost od důležitých otázek budoucnosti, bez vize, bez ochoty dělat důležité kroky směrem ke společenské homeostázy, bez klíčových dlouhodobých investic.
Albín Sybera: V momentě, kdy vláda vznikne např. na půdorysu ANO + "nová" ODS +/ obecněji “přátelé demokracie v ČR” , bude to mít dva efekty:
1) veřejná media budou čelit úplně stejným rizikům od parlamentu kde má ANO, SPD a Motoristé většinu, a která ji může uplatňovat například i vůči environmentální politice, migrační politice atd.,
2) tento pravicový MAGA populismus se schová za zdánlivou pro-demokratickou orientaci takové vlády.
Bohužel ale v letech, kdy NATO a možná i EU čelí existenčním výzvám, je to asi lepší varianta. Nebude to ale vítězství či ztělesnění české demokracie, bude to ukazka toho jak je česká politika dlouhodobě ztracena.
Bob Kartous: Souhlas, dojde to v takovém případě k normalizaci sui generis, přičemž se podaří leccos z destruktivních kroků k oslabení demokracie prosadit. Z toho důvodu jsem přesvědčen, že z hlediska možné mobilizace a transformace v demokratické části politického spektra by byla lepší vláda radikálních populistů, kam lze s ohledem na některé kroky řadit i Ano. Zvlášť pokud si přiznáme, že nepopulistická politika už neexistuje. Otevřeně a přiznaně populistická vláda by mohla způsobit dostatečně hybné "zděšení" a tlak na proměnu nevyhovujícího politického středu.
Albín Sybera: No, kdyby Česko byl ostrov, jak většina lidí asi chce, nebo si to myslí, tak možná ano, ale v době kdy Rusko útočí na Ukrajinu a testuje jednotu NATO a společně s USA tlačí na rozpad EU, tak je to co říkáš jenom další zhoršení situace. Společnost v ČR byla demobilizována vládou Petra Fialy a za aktivního přispění bezpečnostní komunity, jejíž části jsou možná pod vlivem GOP, aniž by si to uvědomovali, a vypuštěním protestů Milionu chvilek, které nějaký mobilizační potenciál měli, ale museli by kritizovat také Fialovu vládu, aby si ho udrželi...
Bob Kartous: Nedomnívám se, že by zvláště prodemokratická a reálně mnohem vybavenější, vzdělanější a aktivnější prodemokratická občanská společnost v Česku chtěla být ostrovem, naopak. Mobilizační potenciál vidím pořád poměrně vysoký, ale k tomu musí přijít impuls. Při konstelaci Ano, Motoristé a SPD nedojde k vystoupení z EU ani NATO, maximálně na ubohé, rádoby svalnaté kecy o bruselském diktátu a chcimíru. Česko bude mezinárodně ještě bezvýznamnější, ale bude více méně poslušné. Rozkládání demokracie zevnitř (veřejnoprávní média, kompetence úřadů, jako je NÚKIB, podřízení státních tajemníků na ministerstvech politické moci atp.) ale bude viditelnější a bude vzdělanější a pro futura orientovanou část společnosti velmi štvát. A to - dle mého - způsobí mnohem větší odpor, než při scénáři "normalizace".
