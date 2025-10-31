Putin: Rusové "mají válku v genech"
31. 10. 2025
Během návštěvy vojenské nemocnice Mandryk se Vladimir Putin setkal s účastníky invaze na Ukrajinu a oznámil "genetickou predispozici" Rusů k válce.
Jeden z "hrdinů speciální vojenské operace" během rozhovoru řekl, že v archivech našel informace o svém dědečkovi, který bojoval během Velké vlastenecké války. V reakci na to Putin popadl vojáka za palec a lehkým škubnutím nakreslil paralelu mezi ním a jeho dědečkem.
"Podívejte, nevěděl jsem, že váš dědeček byl takový, ale vy sami bojujete stejným způsobem jako váš dědeček," řekl Putin. "Snažím se," odpověděl "hrdina SVO". "Máme to v genech, víte?... Máme to. To nikam nezmizí," pokračoval Putin ve své myšlence.
Vladimir Putin se v nemocnici setkal s vojáky ze 127. samostatné průzkumné brigády. Mezi přítomnými, jak zjistila agentura, byli nejméně dva lidé s kriminální minulostí. Jeden z nich, Rustem Ibraimov, byl opakovaně odsouzen za krádeže a vyhrožování smrtí. Týden před začátkem invaze, 15. února 2022, byl Ibraimov odsouzen k pěti měsícům vězení za krádež evangelia v hodnotě 20 tisíc rublů.
Další účastník setkání, jednadvacetiletý Vladislav Bobko z Kerče, se v červnu 2023 objevil v policejních zprávách jako podezřelý z krádeže majetku. Na sociální síti udržuje stránku pod pseudonymem "Vlad Bandit".
Zdroj v ruštině: ZDE
