Rumunsko oznámilo redukci amerického vojenského kontingentu v Evropě
31. 10. 2025
Spojené státy americké sníží svůj vojenský kontingent v Evropě. Informovala o tom 29. října tisková služba rumunského ministerstva obrany.
"Ministerstvo národní obrany Rumunska obdrželo zprávu o snížení počtu útvarů amerických kontingentů umístěných na východním křídle NATO jako součást procesu přehodnocování globální vojenské přítomnosti Spojených států. Mezi jednotkami brigády, jejichž rotace v Evropě budou pozastaveny, jsou zmíněny i ty, které byly určeny pro Rumunsko, umístěné na základně Mihail Kogelniceanu," uvádí zpráva.
Je třeba poznamenat, že toto rozhodnutí se očekávalo, protože Rumunsko je v neustálém kontaktu se svým strategickým partnerem Spojenými státy.
Snížení počtu amerických sil je důsledkem nových priorit administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, které byly oznámeny již v únoru, zdůraznila tisková služba.
Ministerstvo dodalo, že rozhodnutí bere v úvahu i skutečnost, že NATO posílilo svou přítomnost a aktivitu na východním křídle, což Spojeným státům umožňuje upravit své vojenské postavení v regionu.
"Americké rozhodnutí počítá s ukončením rotace jedné brigády v Evropě, jejíž jednotky byly umístěny v několika členských státech NATO. Přibližně tisícovka amerického vojenského personálu bude i nadále rozmístěna na území Rumunska, což přispěje k odstrašení jakýchkoli hrozeb a dále demonstruje závazek Spojených států k bezpečnosti regionu," uzavírá ministerstvo obrany.
Rumunské ministerstvo obrany naplánovalo na 29. října tiskovou konferenci k této otázce.
Předtím rumunský portál G4Media s odvoláním na zdroje v úřadech napsal, že Spojené státy se rozhodly stáhnout přibližně 800 vojáků z Rumunska a plánuje se také snížení kontingentu v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku.
Nejmenovaný představitel NATO citovaný agenturou Reuters řekl, že aliance je v úzkém kontaktu se Spojenými státy ohledně svého společného postoje. Podle něj "úpravy v rozmístění amerických jednotek nejsou neobvyklé". Dodal také, že "i přes tyto úpravy zůstává počet amerických vojáků v Evropě větší, než byl po mnoho let".
Mluvčí polského ministerstva obrany Janusz Sejmej zároveň uvedl, že Polsko v tuto chvíli neobdrželo žádné informace o možném omezení amerického kontingentu na svém území, napsal RMF24. Připomněl, že o této otázce se diskutovalo zejména mezi polským prezidentem Karolem Nawrockim a Trumpem, a dokonce se hovořilo o posílení americké přítomnosti.
Zdroj v rumunštině: ZDE
