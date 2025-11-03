Izraelské letecké údery zasáhly Gazu; 2 Palestinci zabiti na Západním břehu
3. 11. 2025
Izraelské síly zatkly 6 lidí při raziích na okupovaném Západním břehu
Izraelské síly zatkly nejméně šest Palestinců při raziích na okupovaném Západním břehu, informuje agentura Wafa.
Dva muži a dvě ženy byli zatčeni při raziích v různých čtvrtích města Nablus. Zatýkání bylo hlášeno také v Deir Ghassana a Beit Rima, obou městech ležících severozápadně od Ramalláhu.
Izrael zveřejnil jména tří zemřelých zajatců, které vrátil Hamas
Izraelské úřady potvrdily totožnost tří zemřelých zajatců, které vrátil Hamas – plukovníka Asafa Hamamiho, kapitána Omera Maxima Neutru a štábního seržanta Oze Daniela.
Trump dříve potvrdil, že jedno z těl patřilo americko-izraelskému vojákovi Neutrovi z New Yorku.
Izraelští osadníci zapálili vozidlo během útoku jižně od Nablusu
Izraelští osadníci zapálili vozidlo během útoku jižně od Nablusu na okupovaném Západním břehu, informují naši kolegové a dodávají, že osadníci během útoku také napsali rasistické slogany.
Pomoc do Gazy přichází, ale nestačí pokrýt potřeby vysídlených rodin
Od té doby, co se Hamás a Izrael minulý měsíc dohodly na příměří, začala do Gazy přicházet pomoc, ale stále nestačí pokrýt potřeby.
Na distribučním místě v Khan Younis Palestinci dostávají rýži, konzervované fazole a olej, ale mnozí odcházejí s prázdnýma rukama.
Ti, kterým se podařilo balíček získat, říkají, že nestačí k nakrmení jejich rodin.
„Dostali jsme tuto krabici s pomocí, ale nestačí nám to k nakrmení. Naše základní potřeby přesahují to, co tento balíček nabízí,“ řekla Nermeen Tramsi, vysídlená žena z města Gaza. „Ve srovnání s přicházející pomocí je to nic. Rodina potřebuje víc než jen fazole a rýži.“
Ziad Abu al-Jazar, vysídlený muž z Rafahu, říká, že viděl stovky nákladních vozidel projíždějících dnem i nocí, ale žádnou pomoc nedostal.
„Od začátku příměří jsme nic neviděli. Žádná organizace nám nedistribuovala pomoc. Chceme vědět, kam ty nákladní vozy jely,“ řekl.
Byl identifikován Palestinec zastřelený osadníkem severně od Hebronu
Palestinec zastřelený dnes ráno izraelským osadníkem severně od Hebronu byl identifikován jako Ahmed Rabhi al-Atrash, informuje agentura Wafa.
Jak jsme již dříve informovali, muž byl zastřelen do hlavy v oblasti Ras al-Joura na okupovaném Západním břehu. Palestinský Červený půlměsíc uvedl, že izraelské síly zabránily jeho posádce dostat se k muži, aby mu poskytla ošetření poté, co byl zastřelen.
Stabilizační síly v Gaze: Klíčová část plánu příměří stále bez konsensu
Jak mohou odborové svazy v Evropě pomoci ukončit izraelskou genocidu v Gaze
V Gaze platí od 10. října příměří, ale Izrael nepřestal s brutálním násilím.
Za tři týdny izraelské útoky zabily více než 220 Palestinců. V úterý Izrael během 24 hodin zmasakroval více než 100 lidí. Izrael nadále odmítá pustit do země množství pomoci, na kterém se dohodlo v rámci příměří. Blokuje materiály a vybavení pro rekonstrukci a rozsáhlé lékařské evakuace.
Na okupovaném Západním břehu izraelští vojáci a osadníci nadále beztrestně útočí na palestinský lid a jeho majetek. Od 7. října 2023 zabili více než 1 000 Palestinců, včetně 213 dětí. Jen 16. října izraelští vojáci zastřelili devítileté dítě, které si hrálo s kamarády fotbal.
Příměří zjevně nezastaví zabíjení, dokud bude Izrael dostávat politickou, vojenskou a logistickou podporu od Západu, aby mohl pokračovat v okupaci a kolonizaci Palestiny. Dva roky pouličních protestů po celém světě se snažily vyvinout tlak na vlády, aby změnily svůj postoj k Izraeli, ale nepodařilo se jim dosáhnout významné změny.
V neděli Izrael také provedl rozsáhlé demolice ve městě Gaza a Khan Younis, a to navzdory platné dohodě o příměří.
Izraelské síly zabily palestinského teenagera poblíž Nablusu
Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvádí, že 17letý Jamil Atef Hanani byl zastřelen izraelskými silami v Beit Fourik, východně od Nablusu, v severní části okupovaného Západního břehu.
Izraelské síly také provedly pátrací operace a zatkly Palestince během razie na Západním břehu v neděli v noci a v pondělí brzy ráno.
Cílem razie byla města Allar severně od Tulkaremu a vesnice poblíž Qalqilya, Ramallah, severovýchodně od Jeruzaléma a východně od Betléma.
Izraelský osadník zabil mladého Palestince poblíž Hebronu
Mladý Palestinec zemřel poté, co ho izraelský osadník střelil do hlavy v oblasti Ras al-Joura severně od Hebronu.
Oběť nebyla okamžitě identifikována.
Palestinský Červený půlměsíc dříve uvedl, že „izraelské okupační síly“ zabránily jeho týmům dostat se k zraněnému mladíkovi.
Trump tvrdí, že příměří v Gaze „není křehké“
Ve svém prvním rozhovoru pro CBS 60 Minutes za posledních pět let americký prezident uvedl, že příměří mezi Izraelem a Hamásem, které pomohl vyjednat, „není křehké“, přestože si strany dohody vzájemně vyčítají porušování podmínek.
„Je velmi pevné,“ řekl Trump, když ho korespondentka pořadu 60 Minutes Norah O'Donnellová tázala na dohodu.
Dodal, že palestinská skupina Hamás „může být okamžitě odstraněna, pokud se nebude chovat slušně“.
„Pokud budu chtít, aby se odzbrojili, donutím je k tomu velmi rychle,“ dodal Trump.
Hamas předal 3 těla po „složité pátrací operaci“
Po složité pátrací operaci Hamás předal těla tří izraelských zajatců.
Pátrání probíhá v oblastech za takzvanou žlutou linií, tedy v oblastech pod izraelskou vojenskou kontrolou. To vyžaduje složitou koordinaci. Bojovníci Hamásu vstupují do těchto oblastí spolu se zaměstnanci Mezinárodního výboru Červeného kříže. Pomáhá jim těžká technika zvenčí, protože těla leží pod troskami.
Izraelské ničení domů v těchto oblastech pokračuje, ať už v Bani Suheila, kde byla v neděli nalezena těla tří zajatců, nebo ve čtvrti Shujayea východně od města Gaza, kde pokračuje pátrání po dalších tělech izraelských zajatců. V Gaze jich zůstává celkem osm.
Podle mnoha odborníků, včetně vysokých amerických úředníků, bude pátrání po zbývajících osmi ještě složitější.
V Gaze jsou stovky tun trosek a není jisté, zda Hamás bude schopen všechna tato těla najít. Bude na Trumpově administrativě, aby posunula příměří vpřed, protože Izrael podmiňuje přechod do fáze 2 [příměří] vrácením všech těl izraelských zajatců.
Palestinci v Gaze staví nové přístřešky s blížící se zimou
S blížící se zimou se Palestinci po demolici svých domovů Izraelem snaží zajistit přístřeší pro své rodiny.
Mnozí sbírají všechny materiály, které najdou. Používají také tradiční stavební techniky k výstavbě dočasných přístřešků, které jim poskytnou útočiště během nadcházející zimy.
Shrnutí nedávného vývoje
