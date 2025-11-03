Soutěž v rychlosti lezení do řiti dezinformátorům

3. 11. 2025 / Albín Sybera

čas čtení < 1 minuta

Koukám, že AČR jde v rychlosti lezení do řiti dezinformátorum a sympatizantům národního konzervatismu (jako je majitel Dukly Pavlíček) příkladem celému národu. 

Není se samozřejmě čemu divit, podobně si AČR postavil během okamžiku do latě i Dan Křetínský když si pozval důstojníky na trávník na Letnou. 

Zajímavé taky je, že proti takovému zjevnému PR vítězství symbolů éry komunistického Československa ÚSTR a spol nic nenamítá narozdil od hysterie okolo názvu stanice metra po spisovateli Ivanu Olbrachtovi. 

https://www.sport.cz/clanek/hokej-ceska-1-liga-dukla-jihlava-otevrela-svou-sin-slavy-5328206

