Soutěž v rychlosti lezení do řiti dezinformátorům
3. 11. 2025 / Albín Sybera
čas čtení < 1 minuta
Koukám, že AČR jde v rychlosti lezení do řiti dezinformátorum a sympatizantům národního konzervatismu (jako je majitel Dukly Pavlíček) příkladem celému národu.
Není se samozřejmě čemu divit, podobně si AČR postavil během okamžiku do latě i Dan Křetínský když si pozval důstojníky na trávník na Letnou.
Zajímavé taky je, že proti takovému zjevnému PR vítězství symbolů éry komunistického Československa ÚSTR a spol nic nenamítá narozdil od hysterie okolo názvu stanice metra po spisovateli Ivanu Olbrachtovi.
