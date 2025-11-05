Rumunsko nakoupí 18 letounů F-16 z Nizozemska za 1 euro. Co s tím má společného Ukrajina?
5. 11. 2025
Nákup letadel z Nizozemska bude podle něj realizován za "symbolickou" cenu 1 euro, což premiér označil za "chytrou investici do výcviku, spolupráce a budoucnosti".
Letouny jsou určeny pro evropské pilotní výcvikové středisko F-16 ve Fetesti a budou sloužit výhradně k výcviku. Některá místa v programu jsou vyhrazena pro výcvik ukrajinských pilotů, vysvětlil Moșteanu.
"Rumunsko nadále investuje do obrany, silných partnerství a dobře vyškolených lidí. F-16 znamená bezpečnost, spolupráci a další krok vpřed do další fáze: integrace letounů F-35 do rumunského letectva," uvedl úředník.
Zdroj v rumunštině: ZDE
