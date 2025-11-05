"Madurovy dny jsou sečteny." Spojené státy aktivovaly jednu z největších vojenských základen studené války v Karibiku
Americká armáda modernizuje dlouho opuštěnou bývalou námořní základnu v Karibiku, čímž vytváří platformu pro dlouhodobé operace, které by mohly zahrnovat vojenské operace ve Venezuele.
Roosevelt Roads v Portoriku byla jednou z největších amerických námořních základen na světě. V roce 2004 byla opuštěna, ale 17. září, podle fotografií pořízených agenturou Reuters a analyzovaných satelitních snímků, zde probíhaly stavební práce, když posádky začaly čistit a znovu pokládat pojezdové dráhy vedoucí k přistávací dráze. Kromě toho Spojené státy budují zařízení na civilních letištích v Portoriku a na ostrově St. Croix (jeden z Amerických Panenských ostrovů). Tato území se nacházejí asi 800 km od Venezuely.
Základna Roosevelt Roads je strategicky umístěna a má dostatek skladovacích prostor pro vojenské vybavení a munici, řekl americký představitel agentuře Reuters. Agentura hovořila se třemi americkými vojenskými představiteli a třemi námořními experty. Aktivity v Portoriku a na Panenských ostrovech ukazují na výcvik, který by mohl umožnit americké armádě provádět operace ve Venezuele, uvedli. Donald Trump opakovaně obvinil úřady země z deportace mnoha zločinců do Spojených států z jejich věznic, stejně jako z pomoci kartelům dodávat drogy do Spojených států.
Christopher Hernandez-Roy, vedoucí pracovník washingtonského Centra pro strategická a mezinárodní studia, řekl agentuře Reuters: "Všechna tato opatření jsou podle mého názoru navržena tak, aby zastrašila Madurův režim a generály kolem něj v naději, že to povede k rozkolu."
Sám Trump v pořadu 60 minut přesčas na CBS News, když se ho moderátor zeptal: "Jsou Madurovy dny jako prezidenta Venezuely sečteny?" odpověděl: "Řekl bych, že ano, myslím, že ano." Na otázku, zda by mohly být údery prováděny na území Venezuely, zdůraznil:
Od začátku září provedly USA nejméně 14 útoků na lodě převážející drogy v Karibiku a Pacifiku, při nichž zahynulo 61 lidí. To napjalo vztahy s Kolumbií a Venezuelou, jejíž vůdce Nicolás Maduro obvinil USA ze snahy o invazi do země a zbavení ho moci. Začal mobilizovat obyvatelstvo, aby ochránil zemi před invazí.
Maduro volby v roce 2024 prohrál, ale byl znovu prohlášen prezidentem. Maria Corina Machado, která vedla opoziční kampaň a nemohla být zvolena, letos získala Nobelovu cenu míru. Skrývá se ve Venezuele. V rozhovoru s agenturou Bloomberg Machado označila eskalaci ze strany Spojených států za "jediný způsob", jak osvobodit zemi.
Agentura Reuters označuje posilování vojenské přítomnosti v regionu za největší od roku 1994 (s výjimkou pomoci při katastrofách). Začalo v srpnu příjezdem válečných lodí, jaderné ponorky, stíhaček a průzkumných letadel. Kromě vlastního natáčení agentura analyzovala satelitní snímky, údaje o pohybu lodí a letadel, příspěvky na sociálních sítích, fotografie a videa z otevřených zdrojů.
Nyní úderná skupina letadlových lodí Gerald Ford se stejnojmennou letadlovou lodí míří z Jaderského moře do Karibiku. Má asi 10 000 vojáků, desítky letadel, křižník s řízenými střelami a dva torpédoborce s řízenými střelami. Jeden z torpédoborců, podle satelitních snímků a údajů o sledování lodí, proplul Gibraltarským průlivem 29. října.
Na samotné Roosevelt Roads kromě renovace pojezdových drah Reuters zaznamenala instalaci přenosných systémů podpory letového provozu a dalšího mobilního bezpečnostního vybavení.
Hernandez-Roy říká o americkém vedení:
"Pokud se nyní zaměříte na západní polokouli, pak dává smysl, že byste chtěli znovu otevřít bývalou obrovskou námořní základnu a ujistit se, že pojme všechna letadla, která americká armáda používá."
