"Ostrov, jemuž budou vládnout vlastenci". Čína popsala "budoucnost Tchaj-wanu"
3. 11. 2025
"Po sjednocení obou stran Tchajwanského průlivu budou mít tchajwanský lid lepší sociální zabezpečení, širší prostor pro rozvoj, zvýšený pocit bezpečí a důstojnosti, stejně jako vyšší úroveň sebevědomí na mezinárodní scéně," uvádí se v článku.
Autor píše o "mírovém sjednocení" a o tom, že "ostrov ovládaný vlastenci bude mít vysoký stupeň autonomie".
Mezi argumenty, proč bude pro Tchaj-wan ekonomicky výhodnější být součástí Číny, článek zmiňuje výdaje ostrova na obranu (ze strany Číny), na jejichž úkor údajně bude možné zvýšit výdaje na zdravotnictví, školství a podporu seniorů.
Čínský autor sní o modernizaci dopravní infrastruktury na Tchaj-wanu a sousedních ostrovech, snížení spotřebitelských cen a "ještě dostupnějším" podnikání pro tchajwanské obyvatele.
Publikace také odkazuje na "vleklou politickou konfrontaci" mezi orgány Tchaj-wanu a Číny a zaznívá názor, že "obě strany mají společné kulturní dědictví, rodokmen a identitu".
"Po znovusjednocení se lidé na Tchaj-wanu budou moci ve větší míře podílet na mezinárodních záležitostech a cítit důvěru a hrdost, která doprovází občanství velké země. Se souhlasem ústřední vlády mohou cizí země na Tchaj-wanu otevřít konzuláty a další oficiální nebo polooficiální instituce a mezinárodní organizace budou mít na Tchaj-wanu své zastoupení," uvádí Xinhua.
Agentura zároveň dává výraz "nezávislost Tchaj-wanu" do uvozovek a píše, že pouze administrativa Demokratické pokrokové strany Tchaj-wanu údajně "tvrdošíjně stojí" na separatistické pozici.
