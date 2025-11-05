Ruský vývoz plynu do Evropy překonal minimum z Brežněvovy éry
5. 11. 2025
V lednu až říjnu letošního roku Gazprom přečerpal evropským zákazníkům 14,7 miliardy metrů krychlových, vypočítala agentura Reuters na základě statistik z Tureckého proudu, posledního provozovaného plynovodu pro dodávky do EU.
Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku (26,6 miliardy metrů krychlových) se vývoz do Evropy propadl o dalších 45 % v důsledku ukončení smlouvy o tranzitu přes Ukrajinu, s jejíž pomocí Evropa v lednu až říjnu 2024 obdržela 12,9 miliardy metrů krychlových plynu.
Při současném tempu čerpání může do konce roku vývoz plynu z Ruské federace do EU činit asi 18 miliard metrů krychlových, což bude nejnižší objem od počátku 70. let, kdy sovětský generální tajemník Leonid Brežněv souhlasil s prvním kontraktem na dodávky do Rakouska. V roce 1975 tedy Evropa obdržela 19,3 miliardy metrů krychlových ruského plynu, v roce 1980 již 54,8 miliardy metrů krychlových, na počátku 90. let pak 110 miliard metrů krychlových. Rekord v dodávkách byl stanoven v letech 2018-19, kdy Gazprom pumpoval do evropských zemí 170-180 miliard metrů krychlových, což je 80 % veškerého plynu prodaného do zemí mimo SNS.
Od té doby se objemy propadly desetinásobně a plynárenský byznys Gazpromu se stal nerentabilním. V lednu až září společnost ztratila dalších 170,3 miliardy rublů, podle zpráv RAS, které berou v úvahu pouze plynárenská aktiva (kromě ropných, LNG a energetických společností). V loňském roce přinesla výroba a prodej plynu Gazpromu čistou ztrátu 1,076 bilionu rublů, tedy v průměru 20,6 miliardy rublů týdně, 2,94 miliardy rublů denně nebo 122 milionů rublů za hodinu.
Gazprom, který obhospodařuje největší světové zásoby plynu na planetě, by teoreticky mohl prodat 500 miliard metrů krychlových plynu do zahraničí, odhaduje Vjačeslav Kulagin, vedoucí oddělení energetického komplexu světa v Institutu pro výzkum energie Ruské akademie věd. Ve skutečnosti se loni podařilo vyvézt 81 miliard metrů krychlových a letos, i po spuštění Síly Sibiře na plnou kapacitu, se vývoz sníží na 78 miliard metrů krychlových, předpovídá BCS.
Zoufalé pokusy Kremlu najít trhy pro plyn zatím nevedly k úspěchu: projekt plynového uzlu v Turecku selhal a myšlenka na vybudování nového plynovodu do Číny stále visí ve vzduchu. Přestože Gazprom v září oznámil podpis právně závazného memoranda o zvýšení čerpání do Číny o 50 miliard metrů krychlových ročně, čínská strana projekt nepotvrdila. Podle agentury Reuters se Vladimir Putin a Si Ťin-pching stále nemohou shodnout na hlavní věci – ceně plynu, která je pro Čínu již téměř o 40 % nižší než tržní cena.
Podle ministerstva hospodářského rozvoje stojí plyn Gazpromu letos v průměru 248 dolarů za tisíc metrů krychlových oproti 402 dolarům za tisíc metrů krychlových u ostatních zákazníků v zemích mimo SNS. V příštím roce podle návrhu rozpočtu klesne cena plynu pro Čínu na 240 dolarů a bude o 37 % nižší než pro ostatní kupce Gazpromu (380 dolarů).
Zdroj v ruštině: ZDE
