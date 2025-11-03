"Rusko již útočí na Itálii"
3. 11. 2025
Podle Crosetta "Italové, kteří nic netušili, byli zkorumpováni Ruskem".
"Rusko již útočí na Itálii hybridní a kognitivní válkou," napsal ministr.
Crosetto zdůraznil, že běžní občané si to neuvědomují, ale ruská propaganda "pronikla do vědomí a kulturního obrazu mnoha lidí" a ovlivnila je prostřednictvím sociálních sítí a dalších informačních nástrojů, pronikání do vědy a dokonce i prostřednictvím "klasického pronikání korupce".
Podle šéfa italského ministerstva obrany má Ruská federace "v této oblasti vynikající školu" a Itálie je "jednou ze zemí nejvíce náchylných k vnitřnímu pronikání".
"Jsme hlavní evropskou zemí, kterou chtějí naši nepřátelé terorizovat, znečišťovat a destabilizovat," řekl Crosetto.
Dodal, že Itálie je "jedinou stabilní zemí v Evropě", a proto "je hlavním cílem".
Zdroj v italštině: ZDE
Diskuse