Výzva k odstranění vlajky Izraele z budovy Sněmovny - Ne naším jménem!
3. 11. 2025
V dopise, který přikládáme v plném znění, upozorňují na důvody, proč by tak členové a členky nové Sněmovny měli učinit:
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
obracíme se na Vás jako na nově či opětovně zvolené členy Poslanecké sněmovny s žádostí o odstranění izraelské vlajky z budovy Sněmovny, která dle našeho přesvědčení nemá na veřejné budově co pohledávat.
Izraelská
vlajka na budově Poslanecké sněmovny reprezentuje stát, který
již druhým rokem páchá v Pásmu Gazy otevřenou genocidu a
etnické
čištění Palestinců. Genocidu, kterou ve svých zprávách
popsala OSN,
jakož i renomované lidskoprávní organizace Amnesty
International, Human
Rights Watch, izraelské
organizace B’Tselem
a Lékaři
za lidská práva – Izrael a rovněž četní
světoví odborníci na genocidu, včetně těch izraelských. O
izraeslké genocidě v Gaze ale mluví například i nejstarší
a největší česká charitativní organizace, katolická
Charita. Izraelské válečné zločiny v Gaze popsali
v posledních dvou letech novináři,
které Izrael
zabíjel při výkonu jejich profese, lékaři,
kteří přišli do Gazy pomáhat svým kolegům i přesto, že při
péči o zraněné a nemocné jsou izraelskou armádou úmyslně
zabíjeni i lékaři a zdravotníci, či pracovníci Úřadu OSN
pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA), jejíž
působení v Izraeli na okupovaných palestinských územích
Izrael
zakázal a jejichž objekty
v Gaze zničil. To, že se Izrael pravděpodobně dopouští
v Gaze genocidy, připustil Mezinárodní soudní dvůr v Haagu,
kde Izrael čelí obžalobě právě z tohoto nejvážnějšího
zločinu proti lidskosti. Na izraelského premiéra Benjamina
Netanjahua a na bývalého ministra obrany Joava Galanta vydal
Mezinárodní
trestní soud mezinárodní
zatykače za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.
Mezinárodní soudní
dvůr vydal rozhodnutí o nelegálnosti
izraelské okupace palestinských území a výzvu ke stažení
Izraele z těchto území. Tu Izrael nadále ignoruje, podobně
jako ignoroval výzvu k odstranění
segregační zdi a jako ignoroval rezoluce OSN, jejímž je
členem; rezoluce které měly vést ke spravedlivému míru mezi
Izraelci a Palestinci.
Přesto na budově Poslanecké sněmovně v Praze již dva roky visí izraelská vlajka.
Za poslední dva roky povraždila izraelská armáda v Gaze téměř sedmdesát tisíc lidí, přičemž i podle izraelských zdrojů šlo přinejmenším ve čtyřech případů z pěti o civilisty. A to převážně o ženy a o děti. Evidované počty obětí svědčí o tom, že až deset procent obyvatel Gazy bylo zraněno či zabito. Nepřímých obětí izraelské agrese a těl zavalených v troskách Gazy odhadl prestižní lékařský časopis Lancet již před více než rokem na téměř dvě stě tisíc. Izraelská armáda je v naprosté většině zavraždila úmyslně a bezdůvodně, stejně jako úmyslně a bezdůvodně pochytala tisíce Gazanů, které mučila, znásilňovala a zabíjela, jak vychází najevo ze zpráv OSN i ze svědectví propuštěných, zadržovaných většinou bez soudu a bez právní pomoci, a často lidí zmrzačených, starých či nemocných; zohavená svázaná těla mučených zajatců Izrael předhodil s arogancí moci okupanta Palestincům při výměně rukojmích. Izraelská armáda srovnala Gazu se zemí a její obyvatele nahnala do koncentračních táborů, kde je vystavila hladu, žízni a nedostatku léků, a když pro vysílené lidi zřídila distribuční centrum potravin, i tam do nich střílela. Armáda Izraele upalovala lidi zaživa, když je bombardovala v jejich stanových přístřešcích na místech, které sama určila jako bezpečná, a když na ně mířila v noci, zatímco spali. Izraelská armáda se neštítila střílet záměrně do dětí, mrzačit je a brát si je jako živé štíty chránící vojáky a jejich techniku. Dětem zabila rodiče a rodičům nechala mrtvé děti. Izraelská armáda zničila v Gaze infrastrukturu a většinu budov, které vyrabovala. Se zemí srovnala univerzity, školy, nemocnice, mešity, kostely, elektrárny, odsolovací zařízení, stejně jako už před lety jediné letiště v Pásmu Gazy. Na úzký přelidněný pobřežní pás shodila množství výbušnin o síle daleko převyšující jadernou bombu svrženou na konci války na japonské město Hirošima.
Přesto na budově Poslanecké sněmovně v Praze již dva roky visí izraelská vlajka.
Izrael
svévolně bombardoval několik sousedních i vzdálených
svrchovaných států, čímž se dopustil zločinu proti míru a
válečných zločinů. Pod jeho bombami umírali lidé v Jemenu,
Sýrii, Íránu, Libanonu či Kataru. Sýrii zabral Izrael kus území
a zničil značnou část tamních sídel a infrastruktury,
v Libanonu provedl teroristické útoky, které zasáhly
v nemalé míře rovněž civilní obyvatelstvo, v Kataru
mířil záměrně na mírové vyjednavače palestinské strany.
Navázal tak na svou tradici
politických vražd v zahraničí, upomínající praxi
nejhorších diktatur na světě, které konečně Izrael často
vyzbrojoval a
podporoval. Izrael cílil na aktivisty za lidská práva, zabíjel
a unášel je
v mezinárodních vodách, když chtěli prolomit nelegální
smrtící blokádu Gazy a vytvořit zde humanitární koridor.
Izraelská armáda střílela na konvoje humanitární pomocí a
kryla
aktivity spřátelených kriminálních gangů, které rozkrádaly
humanitární pomoc. Izrael zastrašuje a zabíjí i pracovníky OSN
a nesčetněkrát porušil dohodnuté příměří.
Přesto na budově Poslanecké sněmovně v Praze již dva roky visí izraelská vlajka.
Izrael provozuje vůči Palestincům nejdelší okupaci dnešní doby – okupaci, která trvá mnohem déle, než existuje samotný Hamás, a která svou drtivou silou dopadá i na území, kde Hamás nevládne. Podle zpráv OSN cílí ve snaze eliminovat palestinskou společnost nejen na Palestince a jejich domovy, ale i na jejich vzdělávací, náboženské a kulturní instituce. Izraelská kolonizace palestinského území si během osmi dekád vyžádala statisíce vyhnaných Palestinců a tisíce obětí na palestinských životech. Brutální systém izraelského útlaku byl popsán jako systém apartheidu „od řeky k moři“ v podrobných zprávách OSN i renomovaných lidskoprávních organizací Amnesty International, Human Rights Watch či izraelské B’Tselem. Palestinci žijí po desetiletí pod dennodenní hrozbou demolic domů a účelového věznění v detenčních vazbách bez obvinění a soudu, jsou mrzačeni a zabíjeni vojáky i extrémistickými osadníky. Jejich děti jsou zavírány bez uvědomění rodičů a advokátů, často jsou drženy ve venkovních klecích, mučeny a vystavovány útokům psů. Palestincům je kradena voda, půda a suroviny, jsou jim ničeny olivové háje a úroda, mučena a zabíjena hospodářská zvířata a jejich ekonomika je decimována izraelskými nařízeními. Západní břeh Jordánu je rozerván segregační zdí čtyřikrát vyšší, než byla ta berlínská, zatímco Gaza je uzavřena v drtivé blokádě. Izraelský premiér veřejně prohlašuje, že nepřipustí vytvoření palestinského státu, izraelští ministři otevřeně podporují terorismus izraelských osadníků na okupovaných palestinských územích, zatímco účelově obviňují lidskoprávní aktivisty z antisemitismu.
Přesto na budově Poslanecké sněmovně v Praze již dva roky visí izraelská vlajka
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
obracíme
se na Vás jakožto na zvoleného poslance či poslankyni nové
Sněmovny s žádostí o odstranění izraelské vlajky –
tohoto ostudného dědictví Sněmovny předešlé.
Vyzýváme zejména nově zvolené poslance a poslankyně, aby se nenechali zastrašit a postavili se proti bezpráví a násilí a za spravedlnost pro okupovaného, která se neshoduje s veřejným vyvěšováním vlajek okupanta. Vyzýváme Vás, abyste dostáli nadějím vkládaným do volby žádající změnu a nové přístupy, které znamenají i odvahu postavit se za rovnost, svobodu a spravedlnost pro všechny.
Vyzýváme staronové poslance, aby s novým funkčním obdobím dokázali, že svou často hlásanou hodnotovou politiku myslíte vážně a univerzálně, tedy nikoli výběrově jen někdy a jen pro někoho. Pevná hodnotová politika totiž znamená podpořit „padni komu padni“ univerzální hodnoty lidských práv a mezinárodní právo, kterým jsme vázáni a které je ochranou i pro nás samotné, pro naši státnost, a jako takové je i nesporným českým zájmem, Zájmem, ke kterému se tak často odvoláváte.
Vyzýváme
Vás, abyste se držel či držela svého slibu, který dnes
přednesete jako poslanec či poslankyně Poslanecké sněmovny a
který Vás zavazuje k dodržování zákonů a Ústavy.
Připomínáme, že Česká republika je signatářem mezinárodní
Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia a také
Mezinárodní úmluvy o potlačení a trestání zločinů
apartheidu, a má tak povinnost učinit kroky k tomu, aby těmto
zločinům zabránila, jak ostatně připomněl ve svém předběžném
opatření z ledna 2024 i Mezinárodní
soudní dvůr v Haagu.
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
vyzýváme Vás tímto, abyste se přičinil či přičinila o svěšení vlajky Izraele – jakožto státu proviňujícího se okupací, kolonizací, apartheidem a válečnými zločiny – z budovy Poslanecké sněmovny v Praze.
Vlajka státu páchajícího genocidu a etnické čistky nemá na budově Poslanecké sněmovny co pohledávat.
V Praze 3. listopadu 2025
Za iniciativu Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém Východě
Jakub Kovář
Valerie Talacková
Matěj Červenka
Kateřina Gajdošová
Vojtěch Roček
Romana Howe
Za
Mezinárodní hnutí solidarity (ISM Česká republika)
Zdeněk Jehlička
Petra Šťastná
Za Sdružení přátelé Palestiny
Jana Ridvanová
Vít Souček
