Státní duma navrhla předat Venezuele "Orešnik" pro válku se Spojenými státy
5. 11. 2025
čas čtení
3 minuty
První místopředseda obranného výboru Státní dumy Alexej Žuravljov řekl v rozhovoru pro Gazetu.ru, že Rusko dodává zbraně do Venezuely a nevyloučil možnost přesunu komplexu Orešnik do Caracasu. "Nevidím žádné překážky pro zásobování spřátelené země takovým novým vývojem, jako je Orešnik," řekl Žuravljov. Zdůraznil, že Rusko je klíčovým vojensko-technickým partnerem Venezuely a dodává "téměř celou škálu zbraní - od ručních zbraní až po letectvo".
Poslanec poukázal na to, že informace o objemech a přesných názvech dodávek jsou utajené, takže "na Američany mohou čekat překvapení". Ruské stíhačky Su-30MK2 podle něj tvoří páteř venezuelského letectva, což z této země činí "jednu z nejsilnějších leteckých velmocí v regionu". Žuravljov také zmínil dodávku oddílů protiletadlového a protiraketového systému S-300VM (Antej-2500) do této latinskoamerické země a nedávnou dodávku systémů Pancir-S1 a Buk-M2E letouny Il-76. Mezinárodní závazky neomezují Moskvu v dodávkách moderních zbraní do Caracasu, včetně komplexů Kalibr, zdůraznil.
Washington Post již dříve uvedl, že Caracas požádal Moskvu o dodávku 14 protiletadlových raketových systémů, opravu a modernizaci stíhaček Su-30MK2, generální opravu osmi motorů, opravu pěti radarů a také logistickou podporu. Zdroje publikace také tvrdily, že Venezuela se obrátila na Čínu a Írán kvůli zvýšené vojenské spolupráci, včetně dodávek detekčního vybavení, rušiček GPS a dronů dlouhého doletu.
Americká vojenská aktivita v regionu se zintenzivnila v srpnu, kdy administrativa Donalda Trumpa vyslala velkou skupinu do jižního Karibiku na operace proti drogovým kartelům. Počet této skupiny je v tuto chvíli 16 tisíc vojáků, zahrnuje osm hladinových lodí, jadernou ponorku, strategický bombardér B-52 a stíhačky F-35. Kromě toho byla do regionu vyslána letadlová loď Gerald R. Ford s pěti doprovodnými loděmi.
Podle americké strany americké námořnictvo od začátku září zaútočilo na 16 lodí, které byly podle Trumpovy administrativy zapojeny do obchodu s drogami.
Washington zároveň nadále vyvíjí tlak na Nicoláse Madura. Na začátku září americký ministr obrany Pete Hegseth připustil možnost svržení vlády ve Venezuele a poznamenal, že by k tomu mohly být použity všechny zdroje americké armády. Spojené státy obviňují Madura z napojení na drogové kartely a vypsaly odměnu 50 milionů dolarů za informace, které pomohou k jeho zadržení.
New York Times napsaly, že Trumpovi poradci zintenzivnili diskusi o scénářích násilného odstranění Madura a na kampaň dohlíží šéf ministerstva zahraničí Marco Rubio. 6. října Donald Trump nařídil ukončení diplomatických kontaktů s Caracasem. V pořadu 60 minut přesčas na CBS News americký prezident v odpovědi na otázku, zda jsou Madurovy dny sečteny, řekl: "Myslím, že ano."
Zdroj v ruštině: ZDE
255
Diskuse