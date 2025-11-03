List USA Today: Demokratický socialista Zohran Mamdani se stává hvězdou „jako mladý Obama“
Zohran Mamdani, který se přes noc stal senzací, má mnoho společného s jiným telegenickým mladým politikem s aktivistickou minulostí, který se díky svému charismatu stal přes noc slavným.
Kromě toho, že si získal vzdělané progresivní voliče, Mamdani říká, že jeho zaměření na dostupnost oslovuje Newyorčany, kteří se potýkají s finančními problémy a v roce 2024 hlasovali pro Donalda Trumpa.
Mamdaniho program zahrnuje zmrazení nájemného v 1 milionu městských bytů, bezplatnou autobusovou dopravu a péči o děti. Oponenti tvrdí, že tyto plány jsou nereálné a nepraktické.
NEW YORK − Podle jeho přítele Kennyho Burgose začala historická kampaň Zohrana Mamdaniho za vedení města New York tím, že přemýšlel o tom, kdo z Demokratických socialistů Ameriky by měl vyzvat centristického starostu Erica Adamse.
Mamdani, 34 let, byl tehdy čerstvým členem státního shromáždění v prvním funkčním období. Burgos, jeho kolega nováček, seděl vedle něj ve státním kapitolu v Albany.
„Řekl jsem: ‚Měl bys to být ty,‘“ řekl Burgos pro USA TODAY. „Řekl jsem: ‚V DSA není nikdo, kdo by měl větší schopnosti kandidovat na tento post.‘“
K velkému zklamání pronajímatelů, pro které Burgos nyní pracuje – je generálním ředitelem New York Apartment Association – stojí Mamdani na pokraji toho, aby se stal starostou největšího města v zemi. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že Mamdani, kandidát Demokratické strany, vede o dvojciferný rozdíl před bývalým guvernérem Andrewem Cuomem, který kandiduje jako nezávislý, a republikán Curtis Sliwa je daleko za nimi na třetím místě.
Jelikož se díky své platformě zaměřené na dostupnost dostal na vrchol národní slávy, připomíná tento přes noc vzniklý fenomén některým politickým pozorovatelům jiného telegenického mladého politika, senátora státu Illinois, který se před 20 lety stal přes noc slavným.
Stejně jako bývalý prezident Barack Obama se Mamdani stal terčem islamofobních urážek ze strany oponentů, jako je například republikánská kongresmanka Elise Stefaniková z New Yorku, která ho nazvala „džihádistou a sympatizantem teroristů, komunistou Mamdanim“. Republikánští lídři v Kongresu ho dokonce začali obviňovat z uzavření federální vlády.
Mamdani však zůstává osobně oblíbený u mnoha svých protivníků, jejichž veřejné útoky shazuje ze svých ramen stejně jako jeho kolega, fanoušek hip hopu Obama, který tak učinil na počest Jay-Z.
Mamdaniho schopnost povznést se nad útoky ukazuje, že nová voličská základna v New Yorku – etnicky rozmanitější a ideologicky progresivnější – změnila pravidla. Už není nutné být neochvějným zastáncem Izraele nebo spojeným s mocným realitním průmyslem, aby se člověk stal starostou.
Tato spojitost s mladšími voliči je patrná na Mamdaniho shromážděních, která přitahují tisíce příznivců a mohou zahrnovat neobvyklé prvky, jako je chytré využití hip-hopu – například když bývalá komisařka Federální obchodní komise Lina Khanová, známá svým bojem proti velkým technologickým firmám, v polovině října vstoupila na pódium za doprovodu skladby „Regulate“ od Warrena G.
„Od starších Newyorčanů jsem opakovaně slýchával, že to byli mladší členové jejich rodiny, kteří k nim přišli a jako první jim vysvětlili, proč je čas na změnu,“ řekl Mamdani deníku USA TODAY 31. října. „A já si těchto mladších voličů velmi vážím, protože i přes to, že s nimi americká politika opakovaně jedná s takovou povýšeností, dokázali, že mohou být ve skutečnosti jádrem nového druhu politiky, která staví pracující lidi do centra pozornosti.“
Ačkoli Burgos nyní kvůli charakteristickému návrhu demokratického socialisty zmrazit nájmy v téměř 1 milionu bytů s regulovaným nájemným v městě kandidaturu Mamdaniho odmítá, on a Mamdani zůstávají přáteli.
„Naslouchat Newyorčanům“
Mnoho politiků sleduje společnou trajektorii: studují práva, pracují v legislativním úřadu nebo jako právníci a poté kandidují do úřadu. Mezi jeho kolegy z řad newyorských demokratů jsou archetypem tohoto modelu senátní menšinový vůdce Chuck Schumer a poslanec Jerry Nadler.
Mamdani není jedním z těchto politiků.
Začal jako aktivista za sociální spravedlnost. Na Bowdoin College se místo toho, aby se připojil ke College Democrats, založil pobočku Students for Justice in Palestine.
Po absolvování studia afrických studií se pokusil o rapování. Tato zkušenost s vystupováním a jeho nekonvenční citlivost se odráží v populárních videích na sociálních médiích, která podpořila jeho raný vzestup v průzkumech veřejného mínění (jedno slavné video ho zachycuje, jak se v zimě vrhá do Atlantského oceánu, aby demonstroval své odhodlání zmrazit nájemné).
„Je dobrý imitátor, umí dobře napodobovat hlasy,“ řekl USA TODAY Barkan, jehož kampaň do státního senátu v roce 2018 Mamdani řídil. „Je to zábavný člověk.“
Barkanova kampaň byla jednou z několika neúspěšných progresivních kampaní, na kterých Mamdani pracoval, než získal práci jako poradce pro prevenci exekucí v neziskové organizaci.
Tato aktivistická činnost poprvé přinesla Mamdanimu širokou pozornost v říjnu 2021, kdy se tento nováček v zákonodárném sboru připojil k 45denní protestní akci taxikářů za odpuštění dluhů před newyorskou radnicí.
„Každý řidič ho znal jménem a on znal jména všech řidičů,“ řekla Bhairavi Desai, výkonná ředitelka New York Taxi Workers Alliance. „Pak začal vytahovat telefon, dělat rozhovory s řidiči a zveřejňovat videa na sociálních sítích.“
„Dal řidičům hlas,“ řekl Desai.
Virální videa, na kterých Mamdani hovoří s běžnými Newyorčany, mu pomohla k slávě. Po vítězství prezidenta Donalda Trumpa v roce 2024 se Mamdani vydal do dělnických čtvrtí s vysokým podílem imigrantů, které se přiklonily k Trumpovi, a ptal se voličů, koho volili a proč.
Široce sdílené video dodalo jeho kampani nový impuls.
Získávání Newyorčanů, kteří volili Trumpa
„Věřím, že můžeme tento závod vyhrát tím, že budeme naslouchat Newyorčanům, kterým se příliš mnoho lidí snažilo dávat lekce,“ řekl Mamdani na jaře deníku USA TODAY, když v průzkumech veřejného mínění stále zaostával za kampaní bývalého guvernéra Andrewa Cuoma.
„Když jsem šel do Hillside Ave. v Queensu a Fordham Road v Bronxu, do dvou center toho 11,5bodového posunu směrem k Trumpovi, který jsme zaznamenali v našem státě – největší v celé zemi –, slyšel jsem od Newyorčanů zoufalou touhu po dostupnějším životě a ochotu zvážit kohokoli, kdo by byl ochoten za ně bojovat,“ pokračoval Mamdani.
Mamdani skromně připisuje svůj náskok před známějšími kandidáty tématům, za která se zasazuje. Kromě zmrazení nájemného Mamdani navrhl zavést bezplatnou městskou hromadnou dopravu a poskytovat univerzální péči o děti, financovanou z vyšších daní pro bohaté.
„Myslím, že můj úspěch vychází z toho, že lidé jsou vytlačováni z města, které milují, a zoufale touží po tom, aby to někdo uznal a bojoval za lepší budoucnost,“ řekl Mamdani.
Mamdani se narodil v Ugandě indickým rodičům. Jeho matkou je režisérka Mira Nair, nominovaná na Oscara, a jeho otec Mahmood Mamdani učí na Kolumbijské univerzitě. Mamdani byl vychován v islámské víře svého otce poblíž kampusu Kolumbijské univerzity na Manhattanu.
Mamdani by se stal nejen prvním muslimským starostou New Yorku a prvním asijsko-americkým starostou, ale také prvním starostou z čtvrti Queens, kde žije v bytě s regulovaným nájemným – za což ho Cuomo kritizoval. Queens je často označován za jeden z nejrozmanitějších okresů v zemi a podle sčítání lidu je více než 48 % jeho obyvatel narozeno v zahraničí.
Mamdani vyhrál volby do státního zastupitelstva v roce 2020 díky kombinaci nadšení mladých progresivních voličů a voličů z jižní Asie a muslimů, a tento úspěch zopakoval v primárních volbách starosty v roce 2025.
Stejně jako 44. prezident, i Mamdani zaznamenal prudký vzestup do vysoké funkce po pouhých několika letech jako neznámý státní zákonodárce. Oba měli otce, kteří byli akademiky z východní Afriky, vazby na Kolumbijskou univerzitu (Obamovu alma mater) a v dětství byli vystaveni islámu.
Oba také zahájili svou politickou kariéru v aktivismu na místní úrovni.
„Zohranova síla spočívá v lidech: je velmi dobrý v organizování a inspirování lidí,“ řekl Barkan. „Sám je skvělý agitátor. Naučil mě, jak klepat na dveře.“
„Vnímám Zohrana jako organizátora, který tvoří zákony,“ řekl Desai. „Je to kandidát hnutí.“
Stejně jako Obama v roce 2008, Mamdani mobilizoval armádu pěšáků a vnesl sociální rozměr do sociálního hnutí.
Na každém z nejposlednějších dvou shromáždění se USA TODAY setkaly s dvojicemi dobrovolníků, kteří se poznali při agitování a rychle se spřátelili. Pro všechny to byla první zkušenost s dobrovolnictvím pro kandidáta. Jedna dvojice byla mladá a relativně nová v městě. Druhá zahrnovala muže středního věku z Virginie a starší ženu z Kalifornie.
Nejen Mamdaniho silné stránky připomínají Obamu, ale také jeho slabosti.
Cuomo se vysmívá Mamdaniho chudému životopisu, stejně jako republikáni zesměšňovali Obamovy kvalifikační předpoklady.
A stejně jako byl Obama kritizován za své přátelství s osobnostmi krajní levice, jako je bývalý člen Weather Underground Bill Ayers a reverend Jeremiah Wright, Mamdani čelí kritice za to, že se nechal vyfotografovat s ugandským politikem, který je proti homosexuálům, a s brooklynským imámem, mezi jehož věřícími byli i pachatelé bombového útoku na Světové obchodní centrum v roce 1993. (Mamdani, který je oddaným zastáncem práv LGBTQ, uvedl, že o minulosti ugandského politika nevěděl, a poznamenal, že stejný imám se setkal také se starostou Adamsem a dvěma Adamsovými předchůdci.)
Mamdani se zpočátku snažil držet se svého poselství, rychle se distancoval od nepříjemných spojení nebo kontroverzních minulých výroků a vrátil se ke své agendě. V poslední době se Mamdani přímo postavil proti islamofobním útokům proti němu a vydal upřímné prohlášení, které vyvolalo srovnání s Obamovým projevem o rase.
„Myslel jsem si, že pokud se budu chovat dostatečně slušně nebo budu dost mlčet tváří v tvář rasistickým, nepodloženým útokům a zároveň se vrátím ke svému hlavnímu poselství, umožní mi to být víc než jen mou vírou,“ řekl Mamdani. „Mýlil jsem se.“
„V době stále slábnoucí spolupráce obou politických stran se zdá, že islamofobie se stala jednou z mála oblastí, na kterých se všichni shodnou,“ posteskl si.
Byla to vzácná a smutná odchylka od jeho obvykle optimistické osobnosti. Oba přístupy slouží k uklidnění voličů, že nemá rozdělující postoje extremisty, a ostře kontrastují s 67letým Cuomem, který nedávno varoval, že „naše rozmanitost je naší silou, ale může být i slabostí“.
Mamdaniho pronásledují jeho minulé výroky, které mnozí považují za extrémní. V roce 2020 popsal newyorskou policii jako „rasistickou, proti queer a představující velkou hrozbu pro veřejnou bezpečnost“ a vyzval k „odebrání finančních prostředků této nepoctivé agentuře“. Nedávno se za tyto komentáře omluvil a uvedl, že se nesnaží o snížení rozpočtu policie.
Poté, co odolal výzvám, aby se distancoval od protiizraelského sloganu „globalizujte intifádu“, který mnozí považují za antisemitský, Mamdani v červenci prohlásil, že bude od jeho používání odrazovat. 28. října vyšlo najevo, že v roce 2023 řekl: „Když vám NYPD šlape na krk, je to díky IDF,“ čímž narážel na Izraelské obranné síly.
Mamdani však sdílí také Obamovo přání oslovit protivníky a být sjednocující silou v politice.
The New York Times nedávno informoval, že Mamdani se od svého překvapivého vítězství v primárkách schází na soukromých schůzkách s podnikatelskými lídry, umírněnými demokratickými sponzory a vlivnými osobami.
Ačkoli se většina z toho odehrála za zavřenými dveřmi, Mamdani prokázal stejný instinkt, když 15. října vystoupil v pořadu Fox News „The Story With Martha MacCallum“ a vysílal volební reklamy v konzervativní televizní síti. Řekl, že pokud bude zvolen, rád by ponechal ve funkci současnou komisařku newyorské policie Jessicu Tisch.
„Zohran mluvil s více běžnými voliči než kterýkoli jiný politik, kterého znám, protože pracoval na několika kampaních,“ řekl Barkan. „A má zkušenosti s klepáním na dveře, stáním na pouličních trzích a nádražích a interakcí s tisíci lidmi.“
Mamdani je v mnoha ohledech typickým produktem manhattanské čtvrti Morningside Heights, která sousedí se známou liberální Upper West Side. Navštěvoval progresivní soukromou školu, poté akademicky elitní veřejnou střední školu v Bronxu a prestižní liberální uměleckou vysokou školu v Maine.
Jako jihoasijský Američan se věnuje sportům, jako je britská Premier League a kriket. Ale v městě, kde téměř 40 % obyvatel se narodilo v zahraničí, je i jeho kosmopolitismus normální.
Zatímco konzervativní New York Post se pokusil označit Mamdaniho za „protekční dítě“ – bez ohledu na to, že Cuomův otec Mario byl třikrát guvernérem – jeho původ je pouze z vyšší střední třídy na Manhattanu, kde jsou progresivní soukromé školy stejně běžné jako ustaraní chodci.
Umírnění demokraté se zděsili, když Mamdani porazil Cuoma v červnových demokratických primárkách.
„Poslední věc, kterou New York a další modré jurisdikce potřebují, jsou vyšší daně,“ napsal poslanec Tom Suozzi z Long Islandu v článku pro Wall Street Journal. „ Lidé již utíkají z měst a států s nehorázně vysokými daněmi.“ 29. října Suozzi podpořil Cuoma, stejně jako miliardář a bývalý starosta Mike Bloomberg.
Nejsou to jen volení představitelé, kdo se obává některých jeho návrhů, jakkoli jsou dobře míněné.
Burgos, Mamdaniho přítel, říká, že jeho plán zmrazit nájemné bude mít nechtěné důsledky, jako je zabavení a opuštění budov, kde náklady na udržení bytu v souladu s předpisy převyšují zákonem povolené nájemné. (Mamdani uvedl, že městská vláda by zaplatila renovaci těchto jednotek.)
„V této politice s ním zcela nesouhlasím,“ řekl Burgos. „Myslím si, že bytová politika v New Yorku je tak zastaralá, že ve skutečnosti ubližujeme lidem, které se snažíme chránit.“
Odborníci na dopravu vyjadřují smíšené pocity ohledně Mamdaniho slibu bezplatné autobusové dopravy. Eric Goldwyn, programový ředitel Marron Institute of Urban Management na New York University, uvedl, že průzkumy ukazují, že cestující v hromadné dopravě se více zajímají o rychlost a spolehlivost než o cenu.
