Channel 4 News: Britská ministryně zahraničí zuří, že Izrael nepouští do Gazy jídlo
4. 11. 2025
čas čtení 9 minut
Moderátor, Channel 4 News., pondělí 3. listopadu 2025, 19 hodin: Britská ministryně zahraničí Yvette Cooper vyzývá Izrael, aby otevřel bezpečnou trasu pro přepravu britské pomoci do Gazy. Navštívila sklad v Jordánsku, kde jsou uloženy zásoby, kterým hrozí prošlé datum spotřeby. Náš hlavní politický korespondent Paul McNamara s ní cestoval. Paule.
Reportér: Ano, nebyla jen v Jordánsku, absolvuje také bleskovou návštěvu Bahrajnu a Saúdské Arábie, kde se snaží získat podporu a upozornit na tuto otázku humanitární pomoci. Stále jsme v kritické etapě první fáze mírového plánu. To znamená propuštění rukojmích, ale také vydání těl, která zůstávají v Gaze. To také znamená, že Izrael propustí odpovídající počet palestinských vězňů. Humanitární pomoc je však ústřední součástí tohoto plánu. Pomocná komunita zde pociťuje frustraci, protože do Gazy se nedostává dostatek pomoci a navíc tudy projíždějí komerční nákladní vozy. Nejedná se tedy o vozy naplněné pomocí, ale o vozy směřující na trh v Gaze. Lidé v humanitární oblasti říkají: „Podívejte, pokud to nedokážete napravit, jste daleko od druhé fáze, která se týká demilitarizace a zavádění bezpečnostních opatření.“ Na rozdíl od mnoha humanitárních krizí, kdy obvykle voláme po větší pomoci, je zde jedinečné to, že ohromné množství pomoci je naskládáno v jordánských skladech a nikam se nedostane
To je to, co by si mnozí přáli, aby se stalo. V průběhu let bylo v této základně v Jordánsku vycvičeno 23 000 palestinských bezpečnostních sil. Doufáme, že v druhé fázi mírového plánu budou potřebovat další tisíce a tisíce lidí, aby udrželi pořádek v Gaze. Ale jak ministryně zahraničí sleduje průběh výcviku, druhá fáze dnes není realitou. Jedná se o 4 000 tun pomoci, která by měla být na cestě do Gazy. Leží v jordánském skladu a nikam se nehýbe. Prostě se to musí pohnout. Není na tom nic složitého. Prostě se to musí pohnout. Musíme to dostat dovnitř.
Co tedy brání?
Schválení.
Schválení. Od izraelské vlády.
Získat včas schválení od úřadů.
V rámci mírového plánu je do Gazy každý den vpuštěno 600 nákladních vozidel. Izraelská vojenská agentura, která kontroluje tok pomoci do Gazy, uvedla, že každý den do pásma vjíždí stovky nákladních vozidel s potravinami, vodou, palivem, plynem, léky a materiálem pro stavbu přístřešků. Humanitární organizace však tvrdí, že méně než třetina z toho je humanitární pomoc. Většina je komerční a to je třeba změnit. Obzvláště obtížné je dostat dovnitř lékařské vybavení.
Tento malý chlapec Mohammed přišel před čtyřmi měsíci při raketovém útoku o nohu. O šest týdnů později byl převezen do této nemocnice v Jordánsku. Do tamějších nemocnic nic nedorazí, vůbec nic. Nemají ani jehly, nemají infuzní roztoky. Například se tam rozhodli, že mu nohu amputují, ne proto, že by to bylo nutné, ale protože je to jediná, jediná, jediná možnost, kterou mají. Lékařské potřeby, jídlo, základní věci, jsou odepřeny těm, kteří je potřebují. Cesta k míru je dlouhá a nejistá. Sklad Světového potravinového programu, který jste tam viděli, má ještě dva další, stejné. Vedle je sklad UNICEFu, který je až po střechu naplněn zimním oblečením pro tuto zimu. Jsou tu i další jordánské charitativní organizace. Jsou po celé zemi.
Segtkal jsem se s britskou ministryní zahraničí Yvette Cooperovou a zeptal se jí, jak se cítí, když ví, že nedaleko odtud hladoví děti v Gaze, zatímco my stojíme obklopeni potravinami, které jsou pro ně určeny.
Yvette Cooper: Máme britskou pomoc, která je zadržována tady v Jordánsku a nedostává se k lidem v Gaze, kteří ji zoufale, zoufale potřebují. Jen v tomto skladu je dostatek pšenice, aby se nakrmilo 700 000 lidí na měsíc, a přesto máme v Gaze děti, které trpí hladem. To je prostě špatné. Je to naprosto špatné a musí se to napravit.
Reportér: Některé z těchto věcí se zkazí, že?
Yvette Cooper: Ano, některé z nich jsou tady už mnoho měsíců. A říkali mi, že část této pšenice nemohou skladovat déle než asi 8 měsíců. To znamená, že se úplně zkazí, i když je tak zoufale potřebná. Proto je tak důležité, aby byla jordánská trasa do Gazy znovu otevřena a tato pomoc se dostala do Gazy,
Reportér: Podívejte, chápu, jak vás to rozčiluje. Vidím v tom... hněv. Ale za to někdo nese odpovědnost. Izraelská vláda to neumožňuje, že?
Yvette Cooper: No, neexistuje žádná omluva pro zadržování humanitární pomoci. Měla by být bezpodmínečná. A izraelská vláda spolu s Hamásem podepsaly nejen příměří, ale i plán prezidenta Trumpa. A to zahrnuje i zaplavení Gazy pomocí. Zahrnuje to také návrat všech rukojmích, včetně ostatků posledních rukojmích. A zahrnuje to i další plány na dlouhodobou stabilitu a bezpečnost. Pro nás to znamená, že to musí znamenat řešení dvou států.
Reportér: Můžete být na Izrael naštvaní, ale Izrael opakovaně ukázal, že mu na rozhořčení Velké Británie opravdu nezáleží. Jaký skutečný tlak na něj tedy můžete vyvinout, aby se věci daly do pohybu?
Yvette Cooper: V důsledku příměří a mírového plánu prezidenta Trumpa dochází k nárůstu pomoci. Počet nákladních vozidel, která do Gazy vjíždějí, se zvyšuje, ale když se podíváte na všechny dodávky, je jasné, že je třeba jít mnohem dál. Proto jsem jednala s OSN, izraelskou vládou, egyptskou vládou, jordánskou a saúdskou vládou o tom, co musíme všichni udělat, aby se tato pomoc dostala na místo určení, ale také aby celý mírový proces mohl pokračovat.
Reportér: Sama jste řekla, že se nedostává dostatek pomoci. Prezident Trump se zdá být osobou, která skutečně naslouchá. Dělají tedy Spojené státy v současné době dost pro to, aby se situace změnila?
Yvette Cooper: Spojené státy pracují velmi intenzivně na realizaci plánu příměří, celého mírového plánu, protože nejde jen o okamžité příměří. Musí to být součástí dosažení spravedlivého a trvalého míru.
Reportér: Od začátku příměří jsme byli svědky toho, jak izraelské ostřelování zabilo více než 200 lidí v Gaze. Jen minulý týden zemřelo více než 100 lidí, z nichž téměř polovina byly děti. Byla to reakce na vraždu záložníka izraelské armády. Ano, nebo ne? Je to přiměřená reakce?
Yvette Cooper: Nechceme vidět žádné útoky. Chceme, aby bylo příměří dodržováno. Chceme tedy, aby izraelská vláda dodržovala a podporovala příměří. Chceme ale také, aby všechny země, které se spojily na podporu prezidenta Trumpa při podpisu mírového procesu, přispěly svým dílem k podpoře tohoto procesu. Také jsme předložili návrhy, jak by mělo fungovat odzbrojení Hamásu. Předložili jsme návrhy, jak bychom mohli podpořit palestinský výbor, protože Palestinu musí vést Palestinci.
Reportér: Zavázali jste se k řešení dvou států. Uznali jste palestinský stát. Ale extrémní izraelský nacionalismus je na vzestupu. Izraelská vláda pozvala Tommyho Robinsona, "britského vlastence". Máte ministra bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Byl natočen ve vězení, jak volá po trestu smrti pro teroristy. To není vláda, která se těší na řešení dvou států, že?
Yvette Cooper: Jak víte, uvalili jsme sankce Spojeného království na izraelské ministry. A samozřejmě existují oblasti, ve kterých máme velmi silné a hluboké neshody. Ale náš názor je jasný a zůstává nezměněn. Jedinou cestou od příměří k spravedlivému a trvalému míru musí být řešení dvou států.
Reportér: V Bahrajnu jste řekla, že chcete novou mezinárodní iniciativu k ukončení války v Súdánu. Existují obvinění, že velká část munice a zbraní dodávaných RSF pochází ze Spojených arabských emirátů, kterým dodáváme zbraně.
Yvette Cooper: Vyvíjíme tlak na všechny, to je jasné, a to i v rámci čtyřstranného procesu, jehož součástí jsou SAE, aby se zavázaly, a všechny čtyři strany se zavázaly k okamžitému příměří, které musí nastat. Dalším krokem, který jsme podnikli, je zajištění velmi přísné kontroly veškerého našeho vývozu zbraní a zajištění, aby vše, veškerý prodej a licence, bylo v pořádku.
Reportér: Jste si tedy stoprocentně jistá, že SAE nedodávají do Súdánu zbraně, které se tam používají?
Yvette Cooper: Nebudeme a nesmíme prodávat žádné materiály ani žádné licencované vybavení, které by se mohlo dostat do blízkosti Súdánu. V tom jsem si zcela jistý.
Reportér: Paní ministryně zahraničí Yvette Cooperová, děkuji vám za váš čas.
157
Diskuse