Klezmer for Gaza

3. 11. 2025

Židovský hlas solidarity, CROSS][CLUB - officiall and cross][club
CROSS CLUB
 
Srdečně zveme 19.11.2025 od 20:00 na klezmerový večírek do Cross clubu.

Kladete si otázku, co udělat v době, kdy izraelská vláda trestá kolektivně obyvatelstvo pásma Gazy hlady a armáda tohoto státu páchá válečné zločiny?

Kromě tlaku na naši vládu, aby v tomto směru něco dělala a přidala se ke snaze o zastavení plánu etnické čistky je také možné pomáhat alespoň maličko a adresně některým konkrétním lidem v Gaze.
Na této akci chceme vybrat peníze na podporu některých palestinských rodin, které podporuje česká komunita ve skupině @pomoclidemvgaze.

Hudebně půjde o akci, kde zazní zejména klezmerové melodie v podání kapely Ganifim a Di Shirayim, ale zahrajeme si i pár bundistických antisionistických písní, židovské písně v jiddiš zazní v českém překladu

