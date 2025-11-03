Klezmer for Gaza
3. 11. 2025
CROSS CLUB
Srdečně zveme 19.11.2025 od 20:00 na klezmerový večírek do Cross clubu.
Kladete si otázku, co udělat v době, kdy izraelská vláda trestá kolektivně obyvatelstvo pásma Gazy hlady a armáda tohoto státu páchá válečné zločiny?
Kromě tlaku na naši vládu, aby v tomto směru něco dělala a přidala se ke snaze o zastavení plánu etnické čistky je také možné pomáhat alespoň maličko a adresně některým konkrétním lidem v Gaze.
Na této akci chceme vybrat peníze na podporu některých palestinských rodin, které podporuje česká komunita ve skupině @pomoclidemvgaze.
Hudebně půjde o akci, kde zazní zejména klezmerové melodie v podání kapely Ganifim a Di Shirayim, ale zahrajeme si i pár bundistických antisionistických písní, židovské písně v jiddiš zazní v českém překladu
