"Kreml se posouvá k systémovému vlivu." Ukrajinská rozvědka jmenovala zemi, na kterou se Ruská federace zaměřuje
3. 11. 2025
Rusko se snaží ovlivnit obyvatelstvo Nigérie dezinformacemi, informovala 1. listopadu ukrajinská zahraniční zpravodajská služba (SZR).
"Kreml se posouvá k systémovému vlivu na africké státy. Rusko zvyšuje svůj informační vliv v Nigérii a spoléhá se na síť agentury Africká iniciativa, která v Lagosu působí od roku 2024," uvádí zpráva.
Služba poznamenala, že Ruská federace koordinuje kampaň prostřednictvím aplikace Afree, telegramového messengeru a sociální sítě X.
"Moskva používá taktiku vypracovanou v Mali, Nigeru a Burkině Faso: apeluje na antikoloniální nálady a staví se do pozice alternativy k Západu – partnera bez politických podmínek, který údajně zaručuje bezpečnost a rozvoj," vysvětlila zahraniční zpravodajská služba.
Podle ní se v severních oblastech Nigérie tyto zprávy nejaktivněji šíří prostřednictvím vazeb s Nigerem (tyto země mají společnou hranici).
Ukrajinská rozvědka zdůraznila, že z více než 237 milionů nigerijských občanů má asi polovina přístup k internetu. Zároveň v roce 2025 více než 45 % Nigerijců pravidelně konzumuje politický obsah online, což je nejvyšší číslo mezi africkými zeměmi.
"Ruské kampaně jsou systémové povahy. Jejich cílem je delegitimizovat státní instituce před volbami v roce 2027 a formovat protizápadní nálady. Během masových akcí zvýšilo šíření proruského obsahu online zapojení asi o 40 %. Materiály často ospravedlňují vojenské převraty a diskreditují demokratické instituce," píše SZR.
Cituje údaje, podle nichž 75 % mladých Nigerijců nepoznává falešná videa, a to činí publikum zranitelným vůči dezinformacím.
"Rozšíření ruské informační přítomnosti naznačuje přechod Kremlu od lokálních operací v Sahelu k systémovému vlivu na vedoucí státy kontinentu. Tento přístup pomáhá Moskvě posílit svou politickou pozici a připravit půdu pro ekonomickou a vojenskou expanzi v regionu," varovala zahraniční zpravodajská služba.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
