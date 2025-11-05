Rusko zahajuje sériovou výrobu klouzavých pum s doletem až 200 km. Velká ukrajinská města jsou ohrožena
5. 11. 2025
Hlavní zpravodajské ředitelství v reakci na dotaz novináře, zda hrozí použití pum proti Kyjevu a jaký je jejich dolet, uvedlo, že ruští vývojáři vylepšili univerzální plánovací a korekční moduly (UMPK). Podle zpravodajských informací mohou být nyní vybaveny proudovými motory. Podle výsledků zkoušek byl bojový poloměr takové munice asi 193 km a konstrukční dostřel byl od 150 do 200 km.
"Tyto prostředky... používá nepřítel především k úderům na cíle na území frontové linie a pohraničních oblastí Ukrajiny. KMPB nebude výjimkou a jejich dolet až 200 km umožní ruským letadlům nevstoupit do dosahu systémů protivzdušné obrany Obranných sil Ukrajiny," cituje publikace zpravodajské informace.
Hlavní zpravodajské ředitelství nevyloučilo, že by Rusko mohlo použít KMPB k úderům na cíle hluboko na území Ukrajiny.
Podle zpravodajských služeb se část elektroniky pro UMPK vyrábí v Číně, ale munice typu Kometa používá také elektronické součástky vyráběné společnostmi ze Spojených států a Švýcarska. První údery s novou municí byly podle Hlavního zpravodajského ředitelství zaznamenány na Dnipro a další města Ukrajiny v září až říjnu.
20. října RBC-Ukrajina zveřejnila prohlášení zástupce šéfa Hlavního zpravodajského ředitelství Vadyma Skibického, který potvrdil výrobu nových bomb. V otevřených zdrojích se mohou objevit pod názvy "Grom-1" nebo "Grom-2". Řekl, že ruští vývojáři vylepšili UMPK, které jsou namontovány na konvenčních leteckých pumách ráže 250, 500, 1,5 tisíce a 3 tisíce kg. To zvyšuje jejich dostřel a dává střelivu ovladatelnost.
Rozvědka zdůraznila, že zahájení sériové výroby KMPB zvyšuje vzdušnou hrozbu pro frontové regiony a velká města.
4. listopadu zveřejnilo Ministerstvo obrany Ukrajiny statistiky: v říjnu Rusko použilo více než 5,3 tisíce kusů řízené letecké pumy (CAB). Celkem jich nepřítel za prvních 10 měsíců letošního roku použil asi 40 tisíc - téměř tolik jako za celý předchozí rok.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
