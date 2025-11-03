Írán prohlásil, že svůj raketový program neomezí a bude pokračovat v obohacování uranu
3. 11. 2025
Ministr zahraničí zároveň poznamenal možnost diskutovat s Washingtonem o raketovém programu. "Jsme připraveni na jednání, abychom rozptýlili obavy ohledně našeho jaderného programu. Neusilujeme o přímá jednání se Spojenými státy a můžeme dosáhnout dohody prostřednictvím nepřímých kontaktů," vysvětlil. Aragči také řekl, že po útocích Izraele a Spojených států jaderný materiál "zůstává pod troskami bombardovaných zařízení a nebyl přepraven na jiná místa".
Od 13. do 24. června probíhala mezi Íránem a Izraelem dvanáctidenní válka, během níž izraelská letadla zaútočila na klíčová jaderná zařízení Teheránu. 22. června se k operaci připojily Spojené státy, které zaútočily na tři důležitá jaderná centra ve Fordó, Natanzu a Isfahánu. Podle Washingtonu tyto údery způsobily značné škody íránskému jadernému programu. Po bojích Saíd Muhammad Sadr, mluvčí íránské Rady pro politickou účelnost, řekl, že Rusko poskytlo Izraeli údaje o umístění íránské protivzdušné obrany a označil strategické spojenectví s Moskvou za "zbytečné".
V roce 2006 Rada bezpečnosti OSN nejprve uvalila omezení na Írán, poté byly sankce několikrát zpřísněny. V roce 2015 Teherán souhlasil s omezením obohacování uranu, upuštěním od vývoje jaderných zbraní a povolením působení inspektorů MAAE, přičemž na oplátku obdržel zrušení omezujících opatření. V srpnu 2025 však Spojené království, Německo a Francie zahájily obnovení sankcí a obvinily Írán ze systematického porušování závazků vyplývajících z dohody, což potvrdilo více než 60 zpráv MAAE za šest let.
Dne 12. října Aragči oznámil, že Írán pozastavil spolupráci s MAAE v rámci Káhirské dohody z 9. září 2025 a toto rozhodnutí vysvětlil obnovením sankcí OSN 28. září. Zároveň řekl, že Teherán by se mohl vrátit k implementaci dohody, pokud budou nabídnuty "spravedlivé podmínky zaručující práva íránského lidu" a pokud bude jasně definována role MAAE.
Zdroj v perštině: ZDE
Diskuse