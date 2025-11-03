Flavanoly mohou vyvolat mozkovou aktivitu pro lepší paměť a stresovou reakci
3. 11. 2025
Flavanoly, které se hojně vyskytují v kakau, červeném víně a bobulích, jsou spojovány se zlepšením paměti a poznávání a také s ochranou před poškozením neuronů. Navzdory těmto výhodám mají flavanoly špatnou biologickou dostupnost u frakce, která se po požití skutečně dostane do krevního oběhu.
To zanechalo důležitou mezeru ve znalostech: jak mohou flavanoly ovlivnit funkci mozku a nervového systému, když se jich vstřebává tak málo?
V reakci na tuto výzvu výzkumný tým vedený Dr. Yasuyuki Fujii a profesorkou Naomi Osakabe z Shibaura Institute of Technology v Japonsku zkoumal, jak flavanoly ovlivňují nervový systém prostřednictvím smyslové stimulace.
Studie publikovaná v časopise Current Research in Food Science testovala hypotézu, že svíravá chuť flavanolů může působit jako přímý signál do mozku.
Vědci provedli experimenty na desetitýdenních myších, kterým byly flavanoly podávány perorálně v dávkách 25 mg / kg nebo 50 mg / kg tělesné hmotnosti, zatímco kontrolní myši dostávaly pouze destilovanou vodu.
Behaviorální testy ukázaly, že myši krmené flavanolem vykazovaly větší motorickou aktivitu, průzkumné chování a lepší učení a paměť ve srovnání s kontrolní skupinou. Flavanoly zvyšují aktivitu neurotransmiterů v několika oblastech mozku.
Dopamin a jeho prekurzor levodopa, norepinefrin a jeho metabolit normetanefrin byly zvýšeny v síti locus coeruleus-noradrenalin bezprostředně po podání.
Tyto chemikálie regulují motivaci, pozornost, stresovou reakci a vzrušení. Kromě toho byly lépe regulovány enzymy kritické pro syntézu noradrenalinu (tyrosinhydroxyláza a dopamin-β-hydroxyláza) a transport (vezikulární monoaminový transportér 2), což posílilo signální kapacitu noradrenergního systému.
Biochemická analýza navíc odhalila vyšší hladiny katecholaminů v moči – hormonů uvolňovaných během stresu – a také zvýšenou aktivitu v hypotalamickém paraventrikulárním jádře (PVN), oblasti mozku, která je ústřední pro regulaci stresu. Podávání flavanolu také zvýšilo expresi c-Fos (klíčový transkripční faktor) a hormonu uvolňujícího kortikotropin v PVN.
Celkově výsledky ukazují, že příjem flavanolů může vyvolat širokou škálu fyziologických reakcí podobných těm, které vyvolává cvičení - funguje jako mírný stresor, který aktivuje centrální nervový systém a zvyšuje pozornost, vzrušení a paměť.
Zjištění mají potenciální důsledky v oblasti senzorické výživy. Zejména mohou být vyvinuty potraviny nové generace na základě senzorických vlastností, fyziologických účinků a chutnosti potravin.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse