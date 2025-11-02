Tisíce lidí se připojily k protestům ve favele v Riu po nejkrvavějším policejním zásahu v historii
2. 11. 2025
Demonstranti požadují vyšetření úterní operace, při které bylo zabito nejméně 121 lidí
Tisíce
demonstrantů se shromáždily ve favele v Riu, která tento týden zažila
nejkrvavější policejní operaci v brazilské historii, a požadovaly
vyšetření zabití a ukončení bezpečnostních opatření, která proměnila
dělnické čtvrti ve „válečné zóny“.
Nejméně 121 lidí, včetně čtyř
policistů, bylo v úterý zabito během policejního útoku na Complexo da
Penha a Complexo do Alemão, dvě velké favely v severní části Ria.
Operace se dostala na titulní stránky světových médií, když byly desítky
zohavených těl vyhozeny u vchodu do jedné z těchto favel.
V
pátek odpoledne se na fotbalovém hřišti Vila Cruzeiro shromáždili
demonstranti oblečení v bílém, aby odsoudili násilí a požadovali
odvolání pravicového guvernéra Ria Cláudia Castra, který útok nařídil.
Jedna žena měla přes ramena přehozenou brazilskou zelenožlutou vlajku,
potřísněnou červenou barvou.
„Nechceme Rio de Janeiro plné krve. Musíme zastavit toto krveprolití v Rio de Janeiru,“ řekla agentuře Voz das Comunidades demonstrantka Raimunda Leone, která žije v nedaleké komunitě Chapadão. „Žádná matka nechce vidět svého syna ležet na zemi, zasypaného kulkami.“
Když skupina procházela ulicemi komunity posetými kulkami a zpívala a skandovala, její vůdci zvedli transparent s nápisem: „Na životech ve favelách záleží!".
„Všichni se cítíme zdrceni,“ řekla Jurema Werneck, ředitelka Amnesty International Brazílie. „Je tak smutné vidět, co se děje v našich komunitách. Je strašné, čím si lidé, kteří tam žijí, procházejí... Ti, kteří žijí ve válečných zónách, pochopí tuto bolest, zoufalství a vzpouru.“
Dříve toho dne šéfové bezpečnostních složek obhajovali svou operaci, přičemž šéf civilní policie Felipe Curi ji označil za legitimní reakci na „expanzivní zuřivost“ drogového gangu Red Command, jehož těžce ozbrojení pěšáci ovládají region.
„Od obyvatel favel jsme dostali neuvěřitelnou zpětnou vazbu, chválili nás, gratulovali nám – a žádali další operace tohoto typu,“ prohlásil Curi a trval na tom, že policie zasadila zločinecké skupině „těžkou ránu“ a byla „krůček od“ dopadení jejího místního šéfa.
Curi tvrdil, že 78 z 99 dosud identifikovaných mrtvých mělo nějakou kriminální minulost. Zjevným znakem rostoucího vlivu Red Command v Brazílii je skutečnost, že nejméně 21 z zabitých pocházelo ze tří amazonských států: Amazonas, Pará a Mato Grosso.
Na páteční demonstraci však panovala zlost, protože místní obyvatelé a aktivisté za občanská práva odsoudili to, co nazvali masakrem zaměřeným na chudé favely, kde žije převážně černé obyvatelstvo.
„Jejich bolest je i mou bolestí,“ řekla Priscila Barros, obyvatelka favely Jacarezinho, pro Voz das Comunidades a držela plakát s nápisem: „Basta!“ (Dost!). Až do tohoto týdne držela Jacarezinho rekord v nejkrvavější policejní operaci v historii, při které bylo v květnu 2021 zabito 28 lidí.
„Nikdy jsem neviděl tolik těl najednou a doufám, že už to nikdy neuvidím,“ řekl Werneck. „Cláudio Castro má na rukou krev – a není to poprvé. Tentokrát ale zašel mnohem dál, než jsme si dokázali představit.“
Bezpečnostní experti také odsoudili operaci jako zbytečné krveprolití, které nijak nepřispěje k ukončení 40 let trvajícího konfliktu v Riu souvisejícího s drogami.
Silvia Ramos, koordinátorka Centra pro studium veřejné bezpečnosti a občanství v Riu, označila „katastrofální, tragické a brutální“ zásahy ve favelách za „mezinárodní ostudu“.
Ramosová uvedla, že od 80. let bylo při nesčetných policejních operacích, které nepřinesly trvalý mír, zastřeleno mnoho tisíc „chudých, mladých černochů z favel“. „[Guvernéři Ria] vědí, a my také víme, že tato [operace] vůbec nic nezmění, ani o trochu, pokud jde o postavení Rudého velení v Riu nebo v Brazílii ... Za měsíc bude Red Command stejně organizované, nebo možná ještě organizovanější než předtím,“ předpověděla Ramosová.
Cecília Olliveira, specialistka na bezpečnost, jejíž skupina Fogo Cruzado (Křížová palba) sleduje ozbrojené násilí, označila operaci za „portrét vlády, která nahradila politiku spektáklem“.
Zatímco mnozí jsou pobouřeni masakrem z tohoto týdne, velká část brazilské společnosti a médií zabíjení tleskala, stejně jako mnoho prominentních pravicových politiků, kteří se před příštími všeobecnými volbami profilují jako kandidáti prosazující tvrdou linii „zákona a pořádku“.
Ve čtvrtek několik konzervativních prezidentských kandidátů přiletělo do Ria, aby operaci požehnali.
„Podle mého názoru byla nesprávně označena za nejkrvavější [operaci], když by měla být považována za nejúspěšnější,“ řekl Romeu Zema, guvernér Minas Gerais, druhého nejlidnatějšího státu Brazílie.
Castro řekl, že úřady neměly jinou možnost než „zneškodnit“ ozbrojené „narkoteroristy“. „Vyzývám kohokoli, aby se pokusil nosit pušku v jakémkoli městě, jako je Paříž, Londýn, Barcelona, New York nebo Frankfurt, a zůstat naživu déle než 20 nebo 30 sekund. V těchto místech je někdo s puškou považován za teroristu,“ řekl Castro novinářům.
Curi uvedl, že šéfové bezpečnostních složek „nemají co skrývat“, a to navzdory tvrzením, že mnoho z těch, kteří byli zabiti, bylo popraveno bez soudu. Jeden mrtvý muž byl sťat a jeho hlava byla vystavena na stromě v kopcích nad Vila Cruzeiro.
Curi popřel, že by za to byly odpovědné bezpečnostní síly. „Kdo řekl, že to byla policie, kdo mu uťal hlavu?“ řekl a tvrdil, že muže mohli sťat pašeráci drog „aby upoutali pozornost tisku“.
