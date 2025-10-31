Americká rozvědka říká, že Putin není připraven na kompromis ohledně Ukrajiny
Hodnocení, které bylo tento měsíc předáno členům Kongresu, je v souladu s postojem, který americké a západní zpravodajské služby zaujímají od února 2022, kdy Putin nařídil nevyprovokovanou totální invazi na Ukrajinu, uvedly další dva informované zdroje. Ale nyní, podle vysoce postavených představitelů, věří, že Putin "je odhodlanější než kdy jindy".
Navzdory těžkým ztrátám na vojácích a ekonomickým problémům v zemi je Putin odhodlán udržet si kontrolu nad ukrajinskými územími a rozšířit ruský vliv, aby ospravedlnil lidské a finanční ztráty, uvádí zpráva zpravodajské služby.
Minulý týden americký prezident Donald Trump zrušil plánovanou schůzku s Putinem v Budapešti a také poprvé od lednového návratu k moci uvalil sankce na dvě velké ruské ropné společnosti. Bylo to poprvé, co Trump dodržel své předchozí hrozby uvalením ekonomických omezení na Moskvu.
Evropští diplomaté, bývalí američtí zpravodajští důstojníci a experti se domnívají, že nové sankce, útoky ukrajinských dronů na ruská energetická zařízení a snaha Evropy zvýšit dodávky zbraní do Kyjeva by mohly časem změnit kalkulace Kremlu.
V srpnu Bílý dům prezentoval summit Putin-Trump na Aljašce jako "nadějný krok" k pravděpodobným mírovým rozhovorům, ale válka pokračuje a Rusko si stále udržuje tvrdý postoj zahrnující faktické odzbrojení Ukrajiny, zákaz jejího vstupu do NATO a blokování jakéhokoli nasazení mírových sil vedených Západem.
