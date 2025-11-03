Méně než 60 světových lídrů potvrdilo účast na klimatickém summitu v Brazílii
3. 11. 2025
Klimatické konferenci COP30 ve městě Belém od 10. do 21. listopadu bude předcházet summit hlav států a vlád ve dnech 6. a 7. listopadu – letos se bude konat odděleně, aby se zmírnily tlaky na ubytování.
V Belému, který je domovem 1,4 milionu obyvatel, z nichž více než polovina žije v chudinských čtvrtích, se očekává asi 50 000 lidí.
Vzhledem k nedostatku tradičních hotelových pokojů se organizátoři konferencí snažili najít alternativní ubytování v soukromých domech, na univerzitách a ve školách, a dokonce i dvou výletních lodích zakotvených v přístavu asi 20 kilometrů od konferenčního centra.
Ceny prudce vzrostly a ekologické skupiny varovaly, že COP30 by mohla být "nejvíce vylučující v historii".
Prezident Luiz Inacio Lula da Silva trval na tom, aby se konference konala v Amazonii – silném symbolu důležitosti pozemských lesů pohlcujících uhlík – a odmítl obavy a řekl, že delegáti mohou "spát pod hvězdami".
Do pátku potvrdilo svou účast na summitu 57 hlav států a vlád, řekl novinářům hlavní brazilský vyjednavač Mauricio Lyrio.
V loňském roce se konference COP29 v Ázerbájdžánu zúčastnilo 75 lídrů, což je přibližně polovina počtu v Dubaji v roce 2023.
Zúčastní se ho lídři Německa, Velké Británie, Nizozemska, Norska, Kolumbie, Chile, Kapverd a Libérie, potvrdily agentuře AFP jejich vlády.
Čína uvedla, že viceprezident Ting Süe-siang bude zastupovat prezidenta Si Ťin-pchinga.
Spojené státy a Argentina, vedené klimaskeptiky, neřekly, koho pošlou, pokud vůbec někoho.
Celkem 170 delegací je akreditováno na hlavní konferenci COP30, která se koná v době globálních politických nepokojů, jež podle mnohých zastíní klimatickou krizi.
