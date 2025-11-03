Rychlé zjasnění mezihvězdné komety 3I/ATLAS v době, kdy se přibližuje ke Slunci, vědce překvapilo
Návštěvník našeho koutu Galaxie byl poprvé spatřen astronomy 1. července 2025 a oficiálně pojmenován kometa 3I/ATLAS. Je to teprve třetí mezihvězdná kometa, která kdy byla zaznamenána, a bylo vypočítáno, že je na dráze, která by ji přivedla blízko ke Slunci, aniž by se do něj ponořila.
Když se objekt přiblížil k nejbližšímu bodu na dráze k naší hvězdě (perihéliu), obrovská sluneční záře prakticky znemožnila jeho spatření pozemským dalekohledům. Astronomové se proto obrátili na vesmírné sluneční observatoře jako SOHO, STEREO-A a GOES-19, aby na ně dohlížely.
V článku publikovaném na preprintovém serveru arXiv vědci potvrdili, že jak se kometa přibližovala ke Slunci, zjasňovala se strmě zrychlujícím tempem. Tento nárůst byl extrémnější, než jaký byl kdy u komety pozorován. Tato ledová tělesa se obvykle pomalu rozjasňují, jak se zahřívají. Kometa se také jevila modrá, což vědce překvapilo, protože komety jsou typicky červené kvůli prachu odrážejícímu sluneční světlo.
Protože příčiny extrémního chování komety jsou záhadné, autoři studie navrhují několik možných důvodů. Za prvé, zjasnění mohlo být způsobeno masivním přívalem plynu vycházejícího z komety. To je podpořeno faktem, že světlo plynu bylo modré a dostatečně silné na to, aby přezářilo odraz prachu. Barva je výmluvným znakem molekul jako uhlík, které intenzivně září, když jsou zahřáty sluncem.
Dalším důvodem by mohlo být unikátní složení komety 3I/ATLAS. Astronomové zjistili, že její chemické složení se liší od komet v naší sluneční soustavě. Například je zde vyšší obsah oxidu uhličitého, těkavější led (což by mohlo vysvětlit plynové rázy) a neobvyklé kovy.
Možná ještě nemáme žádné definitivní odpovědi, ale budou další příležitosti ke studiu této neobvyklé komety. Jak se vzdaluje od Slunce, pozemské dalekohledy mohou převzít roli pro detailnější studium.
Zdroj v angličtině: ZDE
