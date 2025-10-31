Lékaři bez hranic: Hromady odpadků a přetékající kanalizace. Životní podmínky v Gaze i po příměří ohrožují zdraví statisíců lidí
- Více než jeden milion lidí na jihu Gazy stále přežívá na malém území v nebezpečných životních podmínkách.
- Přes 70 % všech ambulantních vyšetření ve zdravotnických zařízeních Lékařů bez hranic na jihu Gazy letos představují právě nemoci spojené se špatnými hygienickými podmínkami.
- Bez okamžitého zlepšení přístupu k vodě, sanitačním zařízením, přístřeší a výživě budou lidé dál umírat na nemoci, kterým by se dalo zcela předejít.
- Izraelské úřady musí okamžitě umožnit masivní navýšení humanitární pomoci a její volné distribuce v Pásmu Gazy.
„Mému muži amputovali obě nohy. Používá protézy. Nedávno nám přidělili stan, kde žijeme se dvěma dětmi. Oba si odpíráme jídlo, abychom je nakrmili,“ popisuje situaci osmadvacetiletá Nour, která žije v uprchlickém táboře v oblasti Mawasi.
„Na jihu Gazy jsou rodiny, které byly opakovaně nuceny uprchnout, namačkány v moři provizorních stanů, natěsnány v několika zbývajících školách nebo spí pod širým nebem uprostřed trosek, hromad odpadků, zvířecích exkrementů a přetékající kanalizace,“ popisuje Aitor Zabalgogeazkoa, krizový koordinátor Lékařů bez hranic v Gaze. „Je to naprosto nepřijatelné.“
S nadcházející zimou a klesajícími teplotami budou lidé už tak žijící ve velmi špatných životních podmínkách vystaveni dalším zdravotním rizikům. To ve svém okolí vidí i slovenská farmaceutka Zuzana Slováková, která je v Gaze na misi letos již podruhé. „Mám kolegyni, která se musela už desetkrát stěhovat. Teď s rodinou žije taky ve stanu. Spí na zemi a nemají tam žádnou možnost si zatopit. Plyn je drahé nedostatkové zboží. Aby si mohli aspoň uvařit, shání dřevo,“ vysvětluje.
Nemoci, kterým by se dalo předejít
Zdravotnická data Lékařů bez hranic z roku 2025 ukazují, že nemoci přímo spojené se špatnými životními podmínkami — jako jsou kožní, oční, respirační a gastrointestinální infekce, stejně jako obecné obtíže spojené s bolestí — představují více než dvě třetiny všech ambulantních vyšetření ve zdravotnických zařízeních na jihu Gazy.
Kolaps vodovodního a kanalizačního systému — přímý důsledek destrukce a systematických blokád materiálu pro obnovu civilní infrastruktury uvalených izraelskými úřady — způsobil od prvního dubnového týdne prudký nárůst onemocnění přenášených vodou, zejména průjmových chorob. Za poslední dva roky ošetřily týmy Lékařů bez hranic více než 78 000 případů průjmů, z toho přes 24 000 od letošního dubna. Mnoho rodin si nemůže zajistit nebo bezpečně připravit jídlo a omezený přístup k nezávadné vodě situaci jen zhoršuje.
„Vidíme mnoho lidí s velkými otevřenými ránami, popáleninami nebo zevními fixátory, kteří žijí ve stanech bez odpovídající hygieny,“ říká Adi Nadimpalli, koordinátor lékařských aktivit Lékařů bez hranic v Gaze. „Infekce, kterým by se za normálních okolností dalo předejít, jsou nyní běžné — vedou ke zhoršování zdravotního stavu a opakovaným hospitalizacím.“
Chybí kojenecká výživa, berle i invalidní vozíky
Od října 2024 do září 2025 prováděly týmy Lékařů bez hranic v Násirově nemocnici v Chán Júnisu screening těhotných žen na podvýživu — diagnostikovaly ji u 1 366 z nich. V Gaze má mnoho matek velké potíže bezpečně nakrmit své děti — některé jsou tak podvyživené, že nejsou schopné produkovat dostatek mateřského mléka, zatímco kojenecká výživa je nedostatkovým zbožím. Najít nezávadnou vodu a sterilní materiál k přípravě mléka je navíc také téměř nemožné. A i samotné vaření vody představuje problém, protože většina rodin nemá přístup k plynu.
Zotavování z vážných fyzických zranění je za těchto extrémních podmínek také výrazně omezené. Kvůli nedostatku kompenzačních pomůcek, jako jsou berle či invalidní vozíky, je pro tisíce lidí s amputacemi nebo postižením nesmírně obtížné pohybovat se mezi stany, dostat se na latríny nebo dojít do zdravotnických zařízení.
Izraelské úřady musí okamžitě umožnit masivní a ničím neomezené navýšení humanitární pomoci do Gazy, aby bylo možné zmírnit utrpení lidí, kteří již přišli téměř o vše.
