Smrt CBS
31. 10. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 6 minut
Kdysi bývala CBS americkou katedrálou – sekulárním chrámem ze skla a katodového paprsku, místem, kam se národ nechodil jen bavit, ale učit, co má být důležité. To logo – jediné nehnuté oko – jako by vidělo všechno: moc, válku, přistání na Měsíci, vraždy, korupci, pravdu. Bylo to Murrowovo oko, Cronkitovo oko, to oko, které se dívalo přímo do Oválné pracovny a občas přimělo prezidenty potit se. Dnes se to Oko zdá slepé.
Gayle King, poslední z dospělých, odchází. Late Show Stephena Colberta – poslední zbytek duše CBS, nebo alespoň její drzosti – má být zrušena příští květen. Zaměstnanci jsou propouštěni po desítkách a, jak už to bývá, nejdřív odcházejí ti, kteří dávali stanici barvu a svědomí. Chodby Black Rocku (tak se přezdívá manhattanské centrále CBS) musí znít prázdnotou. Co zůstává, je impérium klimatizace, tiskových zpráv a slabého pachu po minulosti.
CBS se zrodila – jako všechny americké instituce – z jedné mužské chamtivosti. William S. Paley, syn továrníka na doutníky, chtěl víc kouře, víc lesku. Koupil upadající rozhlasovou síť ve 20. letech a přetvořil ji v nejelegantnější kulturní stroj v zemi. Pod Paleyem nebyla CBS firmou; byla estetickým ideálem. Rozhlas mu dal zpravodajství, televize mu dala svět – I Love Lucy, The Twilight Zone, All in the Family, MASH*. Jeho žena Babe Paleyová, jedna z „labutí“ Trumana Capoteho, proplouvala padesátými léty jako společenská světice a proměnila manželovo impérium v nekonečný koktejl. Byli Kennedyovými katodové trubice: vkus, peníze a bezohledná kontrola převlečená za veřejnou službu.
Ale Paley, přes všechen svůj šarm, chápal něco zásadního: důvěryhodnost. Chtěl respekt, váhu, která by z CBS udělala víc než jen zábavu. Najal tedy Edwarda R. Murrowa, novináře, který vysílal z Londýna během Blitzu s cigaretovým kouřem v každé větě. Murrow přinesl „gravitas“, váženost – to vzácné americké slovo, které neznamená chytrost, ale odvahu. Jeho demontáž senátora McCarthyho v roce 1954 byla křtem CBS ohněm – důkazem, že televize může bojovat za pravdu a mít přitom sledovanost.
Po Murrowovi přišel Walter Cronkite, který z televizních zpráv udělal evangelium. Když Cronkite řekl „And that’s the way it is“, Amerika mu věřila – a na chvíli to tak opravdu bylo. Plakal ve vysílání, když zabili Kennedyho, povzdechl si, když padl Vietnam, a usmál se, když člověk vstoupil na Měsíc. Cronkite byl otcem národa, který už otcům nevěřil. To byla éra Tiffany – CBS zářila jako šperk: drahá, důstojná, věčná.
A pak, jako u každého impéria, přišel úpadek.
Paley zemřel, dědicové promrhali karty. Vedení převzali úředníci v kravatách a televize začala požírat sama sebe. Dan Rather, kdysi nejodvážnější reportér Ameriky, se stal tragickou postavou – donucenou odejít poté, co zpochybnil vojenskou minulost prezidenta. Oko začalo nervózně mrkat. Nastoupila kabelová televize, potom internet, pak streaming – každá vlna další připomínka, že televizní síť patří minulosti, ne budoucnosti.
Přesto se CBS držela. Stala se domovem procedurálního pohodlí: NCIS, CSI, Blue Bloods. Síť, která kdysi riskovala s Murrowem, teď nabízela detailní záběry na týdenní rozřezanou mrtvolu. Staré Oko se změnilo v lupu – hledělo jen na důkazy, ne na smysl.
Současné rozkládání nepůsobí jako krize, ale jako pomalé vymazávání. Odchod Gayle King je symbolický – byla jednou z posledních osobností, které dokázaly působit s teplem a autoritou bez ironie, novinářkou, která uměla proměnit ranní vysílání v něco skutečně lidského. Gayle King je známá svým empatickým, ale pevně profesionálním stylem rozhovorů – dokáže být přímá, aniž by působila tvrdě, a její klidná autorita jí vynesla pověst „morálního ohniska“ ranního vysílání CBS. Blízká přítelkyně Oprah Winfreyové, s níž sdílí jak osobní, tak profesní historii, představuje King pro americká média generaci novinářek, které si vybudovaly důvěru veřejnosti díky autenticitě, spolehlivosti a důrazu na lidský rozměr zpráv.
Když CBS propouští své lidi – v nepoměru ty, kteří přinesli rozmanitost – nejde jen o šetření. Je to lobotomie.
A Stephen Colbert, dvorní šašek proměněný ve svědomí pozdně večerního vysílání, bude v květnu zrušen. V jiné době by to bylo nepředstavitelné. Noční talk-show, zrozená s Johnnym Carsonem, byla arénou, kde se Amerika dokázala smát sama sobě – někdy nejistě, někdy statečně. Colbert, který bodal moc s jezuitskou přesností, byl posledním záchvěvem relevance CBS. Bez něj se síť mění v byrokracii nostalgie.
Co dnes z CBS zůstalo? Archiv repríz, logo jako z mauzolea a korporátní vlastník (Paramount Global), který se k dědictví chová jako pohřebák k tělu – konzervuje, upravuje, popírá. „Tiffany Network“ se změnila v zastavárnu, která prodává poslední kousky stříbra, aby zaplatila účty.
CBS kdysi vysílala dějiny. Teď vysílá už jen připomínky svého vlastního nekrologu.
Až jednou studenti médií – pokud taková profese ještě bude – budou zkoumat úpadek amerických institucí 20. století, CBS bude jejich dokonalým příkladem. Měla všechno: vizi, odvahu, lesk, morální váhu. A pak měla všechno, co milují konzultanti: restrukturalizaci, synergii, rebranding – smrt v PowerPointu.
Oko stále hledí z obrazovky, ale už nevidí. Jen odráží záři vlastní bezvýznamnosti. Paleyho duch tam možná sedí, s cigaretou v ruce, a přemýšlí, kde se to zvrtlo. Murrow by to asi řekl nejlépe, svým hlubokým hlasem, který dokázal i zoufalství proměnit v důstojnost: Dobrou noc a hodně štěstí.
Protože v CBS noc konečně padla.
