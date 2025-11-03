Útoky nožem ve vlaku v anglickém Cambridgeshire
3. 11. 2025
„Hrdinský“ zaměstnanec železnice, který zasáhl při hromadných útocích nožem, aby zachránil životy cestujících ve vysokorychlostním vlaku, utrpěl život ohrožující zranění, uvedla policie v neděli, útočnbíj podezřelý ve vazbě.
32letý britský občan z Peterborough je vyslýchán poté, co britská dopravní policie vyhlásila závažný incident na spoji z města Peterborough na nádraží King's Cross v centru Londýna, který odjel v 18:25.
Svědci popsali „děsivých“ 14 minut po odjezdu vlaku z Peterborough, kdy zakrvácené oběti bodných zranění běhaly po vagónech.
Incident v sobotu večer vedl k hospitalizaci 11 osob po neplánované zastávce ve stanici Huntingdon.
Podezřelý, který mával velkým nožem, byl natočen kolemstojícím divákem, jak byl zasažen taserem, když konfrontoval policii na nástupišti. Údajně křičel: „Zabijte mě, zabijte mě.“
Druhá osoba, 35letý Brit, který byl původně zatčen, byl později propuštěn poté, co policisté zjistili, že nebyl do incidentu zapojen. Pět lidí bylo mezitím propuštěno z nemocnice.
Policie uvedla, že nic nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o teroristický čin, a požádala veřejnost, aby poskytla jakékoli další informace.
Řidič, který zastavil vlak v Huntingdonu, byl údajně „velmi otřesený“, ale „v pořádku“, a byl pochválen představitelem odborové organizace Aslef, který uvedl, že udělal „přesně to, co měl“. Jmenuje se Andrew Johnson a údajně je veteránem královského námořnictva a války v Iráku.
Nigel Roebuck, představitel odborové organizace Aslef, který vede jednání s železnicí, řekl: „[Strojvedoucí] nezastavil vlak uprostřed dvou stanic, kam by bylo pro záchranné služby zjevně obtížné se dostat, ale pokračoval v jízdě, až dorazil do Huntingdonu, kde už byla záchranná služba prakticky na místě.“
Vlak odjel z Doncasteru v hrabství South Yorkshire v 18:25. Asi o hodinu později svědci popsali paniku ve vlaku, když zakrvácení cestující začali běhat po vagónech a varovat ostatní před útokem.
Olly Foster řekl, že byl ve vagónu H a poslouchal Audible na svém telefonu, když kolem něj proběhl muž a varoval cestující před mužem, který „bodá všechny a všechno“.
„Nejprve jsem si pomyslel: ‚Je to vtip, je Halloween, dělají si legraci?‘ Ale z jejich tváří bylo vidět, že je to vážné,“ řekl.
Policie uvedla, že první tísňová volání přijala v 19:39 a vlak byl nucen provést neplánovanou zastávku v Huntingdonu v 19:50.
Viorel Turturica (42), taxikář, který natočil záběry zatčení podezřelého pěti policisty, řekl deníku Daily Mail, že krátce předtím ten muž křičel na policisty „zabijte mě, zabijte mě, zabijte mě“.
Turturica řekl: „Dorazil jsem na nástupiště stanice v 19:41 a čekal na pasažéra. Jakmile jsem o pár minut později pasažéra uviděl, všiml jsem si, že všichni vybíhají ze stanice.
„O 10 sekund později, v 19:47, kolem mého auta proběhl muž oblečený v černém, který držel v ruce obrovský kuchyňský nůž. O několik sekund později přijela policie a já jsem slyšel, jak na ně křičí: ‚Zabijte mě, zabijte mě, zabijte mě.‘
„Potom ho zasáhli taserem a jakmile upadl, řekli mu: ‚Odhoďte zbraň.‘ V tu chvíli jsem začal nahrávat.“
Incident byl zpočátku označen jako „Plato“, což je celostátní kód používaný policií a záchrannými službami při reakci na „ničívý teroristický útok“, ale toto označení bylo později zrušeno.
Jedním z raněných při incidentu byl držitel permanentky Nottingham Forest, který utrpěl vážná zranění při ochraně mladé dívky během útoku, uvádějí zprávy.
Policie zveřejnila etnickou příslušnost a národnost podezřelého, který je černoch a Brit, je narozený v Británii, v reakci na dezinformace na internetu, které tvrdily, že incident byl teroristickým útokem asijských islamistů.
To vedlo bývalého vysokého představitele Scotland Yardu k tomu, aby sdělil, že policie byla nucena zveřejnit etnickou příslušnost podezřelé osoby v reakci na spekulace krajní pravice.
