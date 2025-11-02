Sen o živé a mrtvé víle
2. 11. 2025 / Filip Mahďák
Místo: Jakási slavnost. Španělština. Veliké klobouky. Bolero. Pravděpodobně Střední Amerika. Mexiko. Slavnost mrtvých. Ročním obdobím a datováním se shoduje s našimi Dušičkami. Trvá asi pět dnů – nepřetržitě. Přesný název neznám. Asociace asi pochází z vyprávění jednoho mladého indiánského kuchaře.
Atmosféra: Hlavním organizátorem matka paní domu, hlava rodiny. Otec farmář hraje též výborně na kytaru. V zahradách za domy začínají veliké hostiny, podlouhlé stoly přetékající všemožnými místními dobrotami, pochutinami a lahodinami, nastaveny ve směru od západu k východu slunce. Nikdo nepracuje, hudebníci ponoření v nepřetržitém sledu písní, střídají na strunách den a noc, tančí všichni kdo nemají zrovna plná břicha, milenci se ztrácejí a zase objevují ve světlech ohňů, děti, psi a kočky, dobytek, dědkové a babky, taťkové a mamky, kůň strejda a kohout, teta přináší další koláč.
Děj: Dům je pečlivě uklizen a vyčištěn. Všechna okna otevřena. Avšak v kamnech je chladno, nikdo nesmí vstoupit , neboť právě v těchto dnech přicházejí, z nebe dolů komínem, zpět do domu mrtví, kteří našli cestu a vzpomněli se zpět na tomto světě. Jediné dveře otevřené do zahrady volají přilétající dušičky ven na bohatě vyzdobenou cestu, za vůní nejkrásnějších květin, těchto podzimních, mexických, tropických měsíců, naskládaných v hromadách z obou stran dlouhého běhounu, vysvěceného knězem a opatrovaném po celý rok výhradně pro tyto účely … vedoucího ode dveří až ke stolu, nad kterým přilákáni, z nebe vůní všech těch květin a doteky výparů esencí těch nejlepších jídel stoupajících vzhůru, v modlitbách všudypřítomné radosti, právě spokojeně hodují vznášející se andělé, nejvznešenější to hosté slavnosti - a po té co nasyceni, odlétají, berou sebou zapomenuté duše na svém letu zpět do ráje…
Prožitek týkající se přítomnosti: Vše propojeno s evokačními obřady na hřbitovech v dotecích laskavých svíček, transformace démonů… Velice silně všude voní jasmín! …mizí hranice mezi nebem a zemí, pohled na napřažené dlaně a pocit, že po nich přichází duše tohoto okamžiku, za zdí nad plnými stoly zase šumí křídla… Jasmín! ...a silné uvědomění léčivé, síly kouzelné bytosti ...jako bych ji znal již stovky let, mezi světy... Kamarádko... Vystupuješ v živé víle z hrobu, procházíš světlem mého srdce, proházím skrze tvé otevřené oči, světly a stíny, na hvězdách, mezi věnci květů, odlesk plamínků v hladině vlnící se vody a čas se zastavil, když jedna noha překračuje práh a druhá se ještě... nezvedla... a… možná jen coby hořící bránou -skrze hrob- z nebe… tak je to tedy více pochopitelné: tomu co umírajíc zahlédlo jasný den, ...neboť umřelo i to co mělo být živé bez pochyb a právě teď v tvém objetí probudilo se v život vycházejícího slunce.
Konec: A pak v akordu přeznívajících kytar, zároveň já jako svědek stojím v povzdálí u kmenu jakéhosi stromu, ...nepopsatelná chvíle, snažím se ještě podržet vůni květu v sevřené ruce. Zmizela... Naštěstí umírajíce zase, do míru zapomnění v jednom úderu velikánského jitřního zvonu...
Krásný Víkend, Filip... Jasný Sokol... Přepínám...
