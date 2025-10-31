Dodávky zboží z Číny do Ruska zdražily o 40 %
Na jaře a v létě se tarify na dodávku zboží z Číny snížily kvůli obecnému ochlazení poptávky v Rusku a mimosezónnosti, ale v říjnu začaly rychle růst: dodávka kontejneru je pro mnohé již o 40 % dražší než v září a v listopadu se očekává nová vlna zvyšování cen, říkají aktéři na trhu.
Sešlo se několik důležitých faktorů najednou: tradiční oživení obchodu od podzimu, přípravy na náročné zimní pracovní podmínky, zpoždění silniční a železniční nákladní dopravy kvůli kontrolám v Kazachstánu, rostoucí náklady na železniční dopravu a také pozastavení prací na dvou velkých námořních linkách - od dubajské společnosti CStar Line a jejího nástupce, čínské STF Shipping (mohou být spojeny s velkou logistickou skupinou Delo - TMT), uvádí Andrej Zacharčenko, zakladatel logistické společnosti Tradest.
Podle Tradestu se i nyní, ve srovnání se zářím, náklady na přepravu čtyřicetistopého kontejneru ze Šanghaje do Moskvy po moři a železnici přes Dálný východ zvýšily o 600 dolarů na 5,3 tisíce dolarů; přímo po železnici o 1 000 až 5 400 dolarů. Dodávka eurokontejnerů nákladními automobily po silnici zdražila taktéž nejméně o 1 000 dolarů (až o 10,5 tisíce).
U mnoha lidí se doručování otřáslo ještě více, protože v říjnu byly k oficiálním sazbám připočteny náklady na "obcházení dopravní zácpy" v Kazachstánu, říkají dovozci. Od začátku září ruská strana zpřísnila hraniční kontroly, zvýšila počet kontrolovaných kontejnerů, aby zastavila tok šedého dovozu a pašování přicházejícího z Číny přes Kazachstán a Kyrgyzstán.
V důsledku toho tisíce kamionů nejprve zastavily na hraničních přechodech, poté se zpomalil pohyb vlaků s kontejnery. Kromě toho v dopravních zácpách nejsou jen náklady bez úplné sady dokumentů, ale také náklady vypravené podle všech pravidel. Několik dovozců uvedlo, že na svůj "bílý" náklad čekali téměř dva měsíce a šedé kontejnery dovozců uvízly v dopravní zácpě. V důsledku toho se objevili zprostředkovatelé, kteří nabízejí dodatečnou platbu ve výši asi 700-1 000 dolarů za kontejner, aby rychle překročil hranice, říkají dovozci. Pomoc obvykle spočívá v tom, že kontejner není na hranicích kontrolován.
To ale není vše. Kazašští celníci také zintenzivnili kontroly nákladu na hranicích s Čínou a někteří logistici již požadují, aby jejich zákazníci zaplatili navíc za náklady, které v důsledku toho vznikly. "Náš operátor upozornil, že v říjnu začali kazašští celníci na železničních stanicích hraničících s Čínou kontrolovat všechny kontejnery s dovozem a kvůli tomu se poplatek za doručení jednoho kontejneru zvýší téměř o 500 dolarů," říká manažer společnosti prodávající domácí potřeby.
"Když si spočítáte všechny náklady, tak teď, když máme štěstí, platíme za dodání kontejneru o 10 % více než před měsícem, ale dost často o 40 % více," říká další importér. Manažeři jejich tří společností přijímajících dovoz s jeho hodnocením souhlasili.
V listopadu bude pokračovat výrazné zvyšování sazeb, jsou si jisti logistici i importéři. Kromě uvedených problémů bude mít vliv sezónní faktor. "Každý rok v zimní sezóně začínají sazby dopravních společností růst - lety se stávají obtížnějšími kvůli obtížným povětrnostním podmínkám, jsou zapotřebí zvláštní fondy a náklady na boj se sněhem a ledem atd. a zimní motorová nafta je prostě dražší než letní nafta," vysvětluje zaměstnanec spediční společnosti. Zacharčenko očekává růst až do čínského nového roku, který se bude slavit 17. února.
Zvýšení nákladů na doručení se samozřejmě znatelně promítne do ceny zboží, varují dovozci. Ceny však vyskočí ještě více, pokud "náklad", který prodejcům na tržištích poskytuje levné oblečení, boty, domácí potřeby, gadgety, přestane proudit do Ruska, přiznává majitel velké společnosti zahraničního obchodu. "Jako "bílý" dovozce mám zájem na odchodu těchto malých, ale početných konkurentů z trhu, ale jako spotřebitel chápu, že díky nim měla řada Rusů možnost se levně obléknout a obout," vysvětluje.
