NATO uvedlo, že v případě útoku na evropská hlavní města "vymaže Moskvu z povrchu zemského"
31. 10. 2025
Belgický ministr obrany Theo Franken varoval Rusko před tvrdými důsledky, které by nastaly, pokud by se pokusilo udeřit na evropská města. "Pokud prezident Vladimir Putin odpálí raketu na Brusel, bude to rána do samého srdce NATO, a pak srovnáme Moskvu se zemí," řekl ministr v rozhovoru pro belgické noviny De Morgen. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že prezident Ruské federace by se neodvážil odpálit na Belgii střelu s plochou dráhou letu.
Západní zpravodajské služby již dříve opakovaně varovaly, že Kreml se v nadcházejících letech chystá zaútočit na jednu nebo více zemí NATO. Franken se domnívá, že by se neměla očekávat totální invaze z Ruské federace, ale může se naplnit scénář "šedé zóny", kdy "malí zelení mužíci" obrátí rusky mluvící menšinu v Estonsku proti "nacistickému režimu". "Než se nadějete, už anektují kus Estonska," zdůraznil šéf ministerstva.
Franken zároveň naléhal, aby nebyl podceňován ruský vojenský potenciál. "Rusové zvýšili své schopnosti. Jejich vojenská ekonomika produkuje čtyřikrát více munice než celé NATO dohromady," řekl ministr. "Nemůžete srovnávat ani rozpočty, protože Rusové si za stejné peníze jako my mohou koupit mnohem více." Poznamenal také, že v současné době v Evropě neexistuje žádné centrální velení a v případě ruské agrese může být do boje okamžitě vrženo pouze "několik jednotek Eurocorps ve Štrasburku".
Bývalý velitel amerických sil v Evropě Ben Hodges již dříve oznámil připravenost NATO na rychlý úder proti ruské vojenské infrastruktuře v případě invaze na území aliance. "Pokud by Rusko zaútočilo na Polsko v roce 2025 stejným způsobem, jakým zaútočilo na Ukrajinu, bylo by zničeno vzdušnými silami NATO a pozemními silami Aliance. Můžete si být jisti: Kaliningrad by byl zlikvidován hned v prvních hodinách. V prvních hodinách není žádný Kaliningrad; všechny ruské objekty byly zničeny," zdůraznil. Hodges dodal, že podobný osud by potkal ruské vojenské objekty v Sevastopolu.
Zdroj v nizozemštině: ZDE
