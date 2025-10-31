Putin: Rusové "mají válku v genech"
31. 10. 2025Během návštěvy vojenské nemocnice Mandryk se Vladimir Putin setkal s účastníky invaze na Ukrajinu a oznámil "genetickou predispozici" Rusů k válce.
"A dnes by se ti, kteří nám škodí v zahraničí, měli sklonit před naším vrchním velitelem – jen aby tyto zbraně nepoužil," řekl Volodin a dodal, že tyto zbraně vedly ke "zvýšení obranné schopnosti země". Předseda Dumy doprovodil svůj příspěvek na kanálu Telegram veršem z básně Maxima Gorkého "Píseň o buřňákovi": "Toto je statečný buřňák, který hrdě létá mezi blesky nad mořem a vztekle burácí; pak volá prorok vítězství..."
26. října Putin oznámil dokončení "rozhodujících testů" mezikontinentální střely s plochou dráhou letu Burevěstnik s jaderným pohonem. Nazval ji "jedinečnou" zbraní "neomezeného dosahu", kterou nikdo na planetě nemá, a také nařídil "určit možné způsoby použití" střely a začít připravovat infrastrukturu pro její nasazení v jednotkách.
Den předtím Putin také řekl, že Rusko otestovalo podvodní jaderné torpédo Poseidon, které má být vypuštěno do velkých hloubek, aby detonovalo a způsobilo radioaktivní tsunami. Když Putin hovořil o "úspěšném" odpálení zařízení z ponorky, poznamenal, že "pokud jde o rychlosti a hloubky pohybu" ve světě, "nic takového neexistuje a je nepravděpodobné, že se v blízké budoucnosti objeví". "Výkon Poseidonu výrazně převyšuje výkon i naší nejslibnější mezikontinentální rakety Sarmat. Neexistují žádné způsoby, jak to zachytit," ujistil prezident.
Zástupce šéfa Bezpečnostní rady Ruské federace Dmitrij Medveděv zase poblahopřál "všem přátelům Ruska" k testu Poseidonu a řekl, že na rozdíl od Burevěstniku "může být považován za skutečnou zbraň soudného dne".
