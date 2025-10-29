Třetina Rusů uvedla, že nemá dost peněz na jídlo
29. 10. 2025Ruští občané jsou stále pesimističtější ohledně vyhlídek pro národní ekonomiku, navzdory snahám státní propagandy, že sankce zemi prospěly a Západ žárlí na hospodářský úspěch Kremlu.
Došlo také ke skokovému nárůstu velkoobchodních cen vepřového masa. Od začátku října se průměrné náklady na vepřovou šunku meziročně zvýšily téměř o třetinu (31 %) - z 259 rublů na 340 rublů, podle odhadů Národního svazu zpracovatelů masa. Na začátku roku 2025 stál 1 kg tohoto produktu ve velkoobchodě v průměru 279 rublů. "Všechny druhy vepřového masa" však zdražují, uvedla šéfka organizace Julia Panferová. Ořez vepřového masa se meziročně zdražil o 30 %, vepřová plec o 13 %, uvedla s tím, že nejvýraznější růst letos vykázaly právě ceny vepřového.
Podle Rosstatu rostou i velkoobchodní ceny hovězího masa, i když pomalejším tempem. V průběhu roku činil nárůst ceny 13,3 %, od začátku roku 8,5 %. Podle prognóz mohou ve druhé polovině roku náklady na hovězí maso ve velkoobchodě meziročně vzrůst o dalších 12-15 %. Průměrná maloobchodní cena produktu, bez vykostění masa, v září 2025 dosáhla 660,19 rublů za kilogram. Analytici společnosti AB-Center poznamenali, že do konce září vzrostly ceny hovězího masa v obchodech meziročně o 15,4 %.
Poradenská společnost Strategy Partners v srpnu předpověděla, že maloobchodní ceny masa prudce vzrostou i v roce 2025. Zejména podle odhadů může jehněčí a hovězí maso v maloobchodě ve druhé polovině roku v ročním vyjádření zdražit o 12-15 %. Jak vysvětlila Albina Korjagina, partnerka pro rozvoj podnikání v poradenské společnosti Neo, jehněčí maso se stává dražším než jiné druhy masa: za 18 měsíců jeho cena v obchodech vyskočila o 44,7 %.
Růst cen masných výrobků je způsoben náklady výrobců a "zdrženlivým" růstem cen těchto produktů v předchozích letech, uvedl Arťom Suvorov, projektový manažer praxe zemědělsko-průmyslového komplexu a spotřebitelského sektoru ve společnosti Strategy Partners. Miratorg uvedl, že náklady na hovězí a jehněčí maso v posledních letech vyskočily nejméně o 30 %, což se stalo odstrašujícím příkladem pro investice do podnikání a vedlo ke snížení počtu zvířat.
