Devatenáctý balík sankcí proti Rusku je monumentální
30. 10. 2025
/
Jiří Hlavenka
7 minut
Možná kvůli předvolebnímu tyjátru toto trochu zapadlo, dovolím si připomenout. Balíčky sankcí proti Rusku jsme už možná přestali počítat a zdá se nám, že “když je jich tak mnoho, tak asi moc nefungují”. Opak je pravdou a zejména ten poslední - devatenáctý - je svým rozsahem monumentální.
A nestačil jeden, ale pořádný?
Sankční procedury proti Rusku fungují podobně jako proti jiným zločineckým skupinám. Najdete metodu, jak se jim dostat na kobylku, a oni zase vymyslí, jak se z oprátky vysmeknout. Něco se jim povede, něco ne. Takže opět vymýšlíte nové věci, jak se jim dostat na kobylku, a tak to jde pořád dokola. Dá se to říci i takto: utahujete šrouby a oni pracují na tom, jak je povolit.
Jenomže vtip je v tom, že to je asymetrické. Utažení šroubů je vlastně jednoduché - vyhlásíte to. Povolení je pracné, drahé a funguje jenom částečně. Takže postupně se ta smyčka svírá.
Dobrým příkladem, proč to nešlo najednou a ze začátku, je ruská stínová flotila (kterou obcházejí sankce na vývoz fosilií). Ta totiž na začátku vůbec neexistovala, Rusové ji začali zřizovat až poté, co ostatní kanály se začaly uzavírat. A teď přicházejí sankce proti ní.
A teď popořádku.
Zkapalněný plyn do roka skončí
EU zasekla dovoz ruského zkapalněného plynu (LNG). Krátkodobé kontrakty se musí ukončit do šesti měsíců, dlouhodobé do roka. To je citelný úder, kterým se zasahuje jeden ze zdrojů příjmů Ruska.
Vtip spočívá v tom, že LNG nelze jenom tak vozit jinam, třeba do Mauretánie: musíte mít na druhé straně terminál, který je schopný jej přijmout, přečerpat, přeměnit na standardní (plynnou) formu a dopravit k zákazníkům. To je zařízení za miliardy dolarů a staví se několik let.
Ano, zde je pravda, že LNG šlo zaseknout už mnohem dříve - tady jsme bohužel otroky částečné energetické závislosti. Už jsme ale našli zdroje a můžeme to zarazit.
Evropa dovážela v minulých letech (bohužel!) rekordní množství LNG z Ruska, v objemech okolo 17 miliónů tun za rok, což přispívalo do ruského rozpočtu částkou 12 miliard dolarů ročně.
Dalších 117 lodí ze stínové flotily nesmí do Evropy
Stínová flotila je zajímavý fenomén a ukazuje, že Rusové jsou prostě vynalézaví mafiáni. Někde zchrastili vysloužilé lodě-tankery, vybavili je falešnými registracemi, “vlajkami”, (obvykle různých států Afriky a podobně), které navíc průběžně mění a vesele fosilie dopravují.
Počet těchto lodí není přesně známý, protože se taky průběžně mění. EU je postupně identifikuje a zakazuje (nesmí do přístavů v EU), momentálně je na seznamu 557 lodí. EU také zakazuje pojištění těchto plavidel, což je problém pro jejich operátory. Uvádějí se různá čísla, protože nejde jen o tankery (přepravující ropu), ale i o další lodě, přepravující další sankcionované zboží v kontejnerech. Uvádí se, že tankerů je okolo 400, celkový počet může být až 1600.
Hlavní je zasáhnout tankery (největší finanční zásah) a obří lodě. Tím, že nemohou plout do přístavů v EU, musí si hledat další odbytiště, což je ale komplikované a drahé. Jednak mnohem delší plavba - uvádí se Indie, Čína a Malajsie - ale především: vyložené zboží si také musí hledat svoje zákazníky. Nebo se znovu naložit do jiných lodí a plout zpátky k evropským zákazníkům. To zboží velmi prodražuje, prodlužuje dopravu a při odhalení znovu čelí sankcím. Prostě už to není tak dobrý byznys.
Postupné sankcionování těchto pravidel má význam v tom, že tyhle šrouby už nejde moc povolit: těchto vysloužilých lodí je na planetě omezené množství. Rusko je navíc musí draze nakupovat nebo pronajímat, a potom nečinně stojí v přístavech, jsou-li pod sankcemi.
Objem produktů vyjádřený finančně je obrovský: střední odhad je 50 miliard USD. Této chobotnici jsou postupně odsekávaná chapadla, a i největší chobotnice jich má jen omezený počet.
Další omezení platebních kanálů a krypta
Dopad není zásadní, ale je to další znepříjemnění. Rusko hledá alternativní platební kanály a EU je postupně zasekává; teď se to dotklo stablecoinu s kyrgyzským emitentem. Oni vymyslí zase něco dalšího, ale opět, všechno to stojí peníze a čas. Současně je na sankčním seznamu dalších pět ruských bank a osm bank z dalších zemí, které byly využívány jako prostředníci. Toto je důležité: sankce začínají být i “sekundární”, tj. nejen na Rusko, ale na každého, kdo je z dalších zemí a se sankcionovanými produkty obchoduje či provádí transakce (zde se to týkalo obchodníků s ropou).
Desítky dalších produktů, surovin a polotovarů
Ano, i zde se já divím, proč už tohle nebylo na sankčním seznamu dávno, ale co už… Takže: ban dostaly další kovy a slitiny, použitelné ve vojenství, pryže a pneumatiky (logicky), trubky, rozsáhlý seznam chemikálií. Na černé listině se ocitl největší ruský těžař zlata.
Rosněfť, Lukoil a Gazprom
Možná největší pecka vůbec: USA a EU se spojily v plných sankcích proti těmto dvěma ropným společnostem (plus další zpřísnění proti plynovému Gazpromu). Jedná se samozřejmě o naprosto klíčové, dominantní těžaře a obchodníky s ropou a plynem. Sankce se týkají nejen těchto společností, ale i jejich dceřinek a joint-ventures, kterých mají po světě desítky.
Sankce mohou být i tzv. sekundární, tedy nejen na tyto společnosti, ale i na jakékoli jiné kdekoli na světě, které od nich odebírají. Sekundární sankce nejsou výslovně zmíněny, ale jeví se, že mohou být uplatněny.
Efekt hrozby sekundárních sankcí byl okamžitý: Indie i Čína (včetně největších firem jako je PetroChina nebo Sinopec) pozastavily nákup ruské námořní ropy. Zřejmě se jedná jen o pozastavení, ne o trvalou stopku, ale těžko říci - půjde taky o postoj Ameriky k sekundárnímu dovozu. Právě tak výrazně redukují dovozy další velké země, jako je Turecko a Brazílie. Očekává se tedy spíš snížení dovozních čísel a už je reportováno, že zákaznické země si za toto riziko žádají od Ruska větší slevu.
Dalším významným efektem je vynucený prodej (tedy výrazně pod cenou) aktiv Rosněfti a Lukoilu v zahraničí, zejména v USA či tam, kde jsou podílníky Američané - na ně se to okamžitě vztahuje.
A už se těšíme na dvacátý balíček!
Rusko pochopitelně bude zkoušet i tento sankční balíček obejít, ale myslím, že i z popisu je zřejmé, že se mu manévrovací pole zase zúžilo. Utrpí jednoznačně ztráty, které budou tentokrát finančně velké. Je to vlastně zásadní balíček z pohledu zásahu nejvýnosnějšího zdroje peněz, který Rusko má.
Jistě, oni zase budou zkoušet a hledat cestičky, jak toto obejít - protože fakticky se bez exportu ropy a plynu Rusko neobejde. Jeho ekonomika vykazuje stále silnější poruchy, válka je i pro Rusko příšerně drahá. Takže ano, něco budou zkoušet vymyslet, a EU postupně přichystá dvacátý balíček. Už se těšíme
