Putin se zase lekl Trumpa a Trump stahuje americké vojáky z východního křídla

Velké ruské společnosti Lukoil a Rosněfť se podle médií už bortí. Kolosy na hliněných nohou. Je s nimi konec. Kdo se postaví lidumilnému demiurgovi, bude smeten, rozdrcen. Samozřejmě lidumilně. A Putin? Strašně se lekl. On je vůbec takový lekavý. Pořád se leká. Nejprve z uleknutí z tomahawků trvá na tom, že chce celý Donbas. Teď je ale úplně v koncích. Co si Rusko počne! Cituji:
„Rusko se nezdá být ochotné k žádnému kompromisu ohledně Ukrajiny, uvádí server NBC News s odkazem na zdroje z americké zpravodajské služby. Naopak je podle nich ruský vůdce Vladimir Putin odhodlanější než kdy dříve ve válce pokračovat. To dal ostatně před pár dny znovu najevo i šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov.“
Proto také mohou Spojené státy snižovat počet vojáků na východním křídle NATO. Už nic nehrozí. Putinovi se musí vysvětlit, že se nemá lekat, nemá se bát. Musí se uklidnit. Přece monitorování ruských válečných zločinů Trump už dávno ukončil.
Prezident Klaus vzal masakr v Buči na sebe… ale jo, trochu jsem to přehnal, hodil to na bedra „nás všech“, všichni jsme za to vinni, jen Rusko ne. Cituji: „Selhal svět, OSN, EU a všechny tyhle organizace, my, každý z nás, vy a já, že jsme nedostatečně křičeli, aby se něco stalo. To říkám opakovaně a vůbec to v žádném případě neskrývám. Selhali jsme my všichni a Rusko bohužel zvolilo tohle řešení, protože bylo pod obrovským tlakem. Myslím, že mělo šanci hledat nějakou jinou cestu, taky ji nehledalo nebo nenašlo. Ale to selhání vidím na nás. My jsme tomu měli za každou cenu zabránit.“
Bulharsko Putinovi nabídlo bezpečnou cestu do Budapešti. Orbán chce jet do Bílého domu, aby svému blízkému příteli, lidumilnému demiurgovi rajských klidů, vysvětlil, že má sankce zrušit a Putina obejmout a políbit. Tipuji, že Orbán poveze kadidlo a znalost prastarých rituálů, jimiž božskou sílu mohutného demiurga bdícího nad vodami, ó Velikého a Slitovného, zklidní. Nezoufejme, naděje pořád trvá, zejména když báťuška demiurg plný lidumilné lásky mění svět k lepšímu. Každý den, každou vteřinu.
Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-putin-je-odhodlany-pokracovat-ve-valce-40546130
Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-usa-snizuji-pocet-vojaku-na-vychodnim-kridle-nato-40546148
Prezident Klaus bere vinu za válku na sebe: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/exprezident-klaus-svet-a-my-vsichni-jsme-dopustili-aby-zacala-valka-na-ukrajine_2505271550_kvr
