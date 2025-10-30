Nejvyšší ceny elektřiny v Unii v paritě kupní síly

A musíme jim být vděční zejména za to, jak nás ochránili před fotovoltaickým tunelem. Ze státní kasy platíme a budeme do roku 2030 platit asi 30 miliard ročně. Samozřejmě je to čistě odborná záležitost, nikdo na tom nezbohatne. Jde to na charitu. Jak jinak?
A ty ceny elektřiny? Vy nejste vděční? Nemáte důvěru? Nejste pyšní na ty jaderky, jak nám pomáhají? Důvěřujte v experty! Hele, 2036 přesně na vteřinu máme další bloky a dalších 40 let garantované ceny elektřiny, aby investor netratil. Půjde to po drátkách jako v Emirátech.
Už začínají proudit zástupy otroků z Indie a podobně. Žádné vícenáklady, pohoda džezík. Proč ty garance ten investor vůbec chce? No protože je přece prakticky jisté, že ceny elektřiny budou stále vyšší.
Je zcela vyloučeno, aby to šlo ze státního rozpočtu jako na fotovoltaický tunel. Každá podobnost je čistě náhodná! Neblázněte! Zvládneme to, nebojte se. Žádný strach. Už teď máme ceny elektřiny v paritě kupní síly nejvyšší v Unii. Experti fungují skvěle, umějí to. Komu čest, tomu čest. Můžeme se spolehnout. To není jen tak, zvláště v dnešní době.
Horší zpráva je, že ceny plynu u nás poklesly. Pořád jsme v paritě kupní síly v ceně plynu na hezkém sedmém místě. Nejméně platí Maďaři a Chorvaté, nejvíce Švédové.
Zdroj zde.
Diskuse