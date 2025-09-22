Plovoucí větrná energie startuje japonskou energetickou transformaci
22. 9. 2025
Japonsko, které je stále silně závislé na dovozu fosilních paliv, prohlásilo větrnou energii na moři za "trumf" ve svém úsilí učinit z obnovitelných zdrojů hlavní zdroj energie do roku 2040 a dosáhnout uhlíkové neutrality o deset let později.
A to navzdory rostoucím nákladům na projekt a obavám z nedostatečné infrastruktury pro hromadnou výrobu turbín.
Plovoucí turbíny jsou obzvláště vhodné pro Japonsko, protože jeho hluboké pobřežní vody ztěžují jejich připevnění k mořskému dnu, zatímco země je také náchylná k přírodním katastrofám.
"Plovoucí konstrukce jsou relativně stabilní i v případě zemětřesení nebo tajfunů," řekl Kei Ušigami, vedoucí mořské obnovitelné energie ve stavební společnosti Toda, která je klíčovým hráčem v projektu.
Osm turbín – umístěných pět kilometrů od pobřeží ostrovů Goto ve vodách hlubokých až 140 metrů – se oficiálně začne otáčet v lednu.
Doufá se, že pomohou souostroví dosáhnout nových ambiciózních cílů stanovených pro letošní rok, které by měly vést k tomu, že příspěvek větrné energie k energetickému mixu vzroste do roku 2040 na čtyři až osm procent – z dnešního přibližně jednoho procenta.
Japonsko s nedostatkem zdrojů – pátý největší producent oxidu uhličitého na světě – má však před sebou dlouhou a těžkou cestu k odklonu od fosilních paliv.
V roce 2024 bylo podle japonského Institutu pro udržitelnou energetickou politiku 65 % jejích potřeb elektřiny pokryto uhelnými a uhlovodíkovými elektrárnami, zatímco něco málo přes čtvrtinu pocházelo z obnovitelných zdrojů.
Herkulovský úkol
Náklady také prudce rostou a na konci srpna japonský konglomerát Mitsubishi odstoupil od tří klíčových projektů větrné energie, které již nebyly považovány za ziskové.
Jiní provozovatelé projektů požádali vládu o lepší podporu.
"Je důležité, aby vláda řešila nedostatky v současném systému nabídkových řízení, který po zadání nabídek nedokázal předvídat rychlou globální inflaci," uvedla Joko Mulholland z think tanku E3G.
Zefektivnění regulačních procesů a uvolnění stavebních omezení by "zkrátilo dodací lhůty a také snížilo kapitálové výdaje", řekla agentuře AFP.
Hidenori Jonekura z Organizace pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií vidí rodící se plovoucí větrnou energii jako cestu k případnému snížení nákladů instalací více turbín v rozsáhlé japonské výlučné ekonomické zóně o rozloze 4,5 milionu kilometrů čtverečních.
Úkol se však zdá být herkulovský: aby byl splněn cíl pro větrnou energii do roku 2040, musí být zvýšena výroba na přibližně 200 turbín o výkonu 15 megawattů ročně.
Ale "infrastruktura ještě není na místě", varoval Jonekura. "Japonsko postrádá výrobce turbín a velké výrobní závody."
Živobytí rybářů
Stavební společnosti se také potýkají s technickými problémy s těmito stále novými systémy: závady objevené v plovoucí konstrukci větrné turbíny v Goto znamenaly, že společnost Toda musela provést výměnu, což projekt zpozdilo o dva roky.
Zásadní je také soužití s místními průmyslovými odvětvími, zejména rybolovem.
Toda uvedla, že provedla posouzení vlivu na životní prostředí a zjistila, že pilotní projekt neměl "žádný negativní dopad na ryby".
Rybáři také dostávají část příjmů z prodeje elektřiny a část daní z nemovitosti generovaných projektem, zatímco někteří byli najati, aby svými plavidly monitorovali staveniště.
Ale podle Takuji Eašira, šéfa rybářského družstva Fukue v Goto, byl větrný projekt vnucen "shora" a prezentován jako "hotová věc".
Nicméně "rybáři chápou důležitost takového projektu pro Japonsko," řekl.
Národní federace rybářských družstevních asociací protestovala u vlády poté, co Mitsubishi odstoupila, a připomněla jí, že rybáři na těchto projektech spolupracovali a doufali v pozitivní ekonomické dopady.
Vzhledem k tomu, že rybolov se stává méně životaschopným kvůli rostoucím teplotám moře, "někteří doufají, že jejich děti nebo vnoučata najdou práci v údržbě větrných turbín," řekl Eaširo.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse