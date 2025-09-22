Plovoucí větrná energie startuje japonskou energetickou transformaci

22. 9. 2025

Nedaleko malého rybářského přístavu na jihozápadě Japonska se na pobřeží třpytí štíhlé bílé turbíny první plovoucí větrné farmy v komerčním měřítku v zemi, měsíce před zahájením klíčového projektu tokijské strategie zelené energie.

Japonsko, které je stále silně závislé na dovozu fosilních paliv, prohlásilo větrnou energii na moři za "trumf" ve svém úsilí učinit z obnovitelných zdrojů hlavní zdroj energie do roku 2040 a dosáhnout uhlíkové neutrality o deset let později.

A to navzdory rostoucím nákladům na projekt a obavám z nedostatečné infrastruktury pro hromadnou výrobu turbín.

Plovoucí turbíny jsou obzvláště vhodné pro Japonsko, protože jeho hluboké pobřežní vody ztěžují jejich připevnění k mořskému dnu, zatímco země je také náchylná k přírodním katastrofám.

"Plovoucí konstrukce jsou relativně stabilní i v případě zemětřesení nebo tajfunů," řekl Kei Ušigami, vedoucí mořské obnovitelné energie ve stavební společnosti Toda, která je klíčovým hráčem v projektu.

Osm turbín – umístěných pět kilometrů od pobřeží ostrovů Goto ve vodách hlubokých až 140 metrů – se oficiálně začne otáčet v lednu.

Doufá se, že pomohou souostroví dosáhnout nových ambiciózních cílů stanovených pro letošní rok, které by měly vést k tomu, že příspěvek větrné energie k energetickému mixu vzroste do roku 2040 na čtyři až osm procent – z dnešního přibližně jednoho procenta.

Japonsko s nedostatkem zdrojů – pátý největší producent oxidu uhličitého na světě – má však před sebou dlouhou a těžkou cestu k odklonu od fosilních paliv.

V roce 2024 bylo podle japonského Institutu pro udržitelnou energetickou politiku 65 % jejích potřeb elektřiny pokryto uhelnými a uhlovodíkovými elektrárnami, zatímco něco málo přes čtvrtinu pocházelo z obnovitelných zdrojů.

Herkulovský úkol

Náklady také prudce rostou a na konci srpna japonský konglomerát Mitsubishi odstoupil od tří klíčových projektů větrné energie, které již nebyly považovány za ziskové.

Jiní provozovatelé projektů požádali vládu o lepší podporu.

"Je důležité, aby vláda řešila nedostatky v současném systému nabídkových řízení, který po zadání nabídek nedokázal předvídat rychlou globální inflaci," uvedla Joko Mulholland z think tanku E3G.

Zefektivnění regulačních procesů a uvolnění stavebních omezení by "zkrátilo dodací lhůty a také snížilo kapitálové výdaje", řekla agentuře AFP.

Hidenori Jonekura z Organizace pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií vidí rodící se plovoucí větrnou energii jako cestu k případnému snížení nákladů instalací více turbín v rozsáhlé japonské výlučné ekonomické zóně o rozloze 4,5 milionu kilometrů čtverečních.

Úkol se však zdá být herkulovský: aby byl splněn cíl pro větrnou energii do roku 2040, musí být zvýšena výroba na přibližně 200 turbín o výkonu 15 megawattů ročně.

Ale "infrastruktura ještě není na místě", varoval Jonekura. "Japonsko postrádá výrobce turbín a velké výrobní závody."

Živobytí rybářů

Stavební společnosti se také potýkají s technickými problémy s těmito stále novými systémy: závady objevené v plovoucí konstrukci větrné turbíny v Goto znamenaly, že společnost Toda musela provést výměnu, což projekt zpozdilo o dva roky.

Zásadní je také soužití s místními průmyslovými odvětvími, zejména rybolovem.

Toda uvedla, že provedla posouzení vlivu na životní prostředí a zjistila, že pilotní projekt neměl "žádný negativní dopad na ryby".

Rybáři také dostávají část příjmů z prodeje elektřiny a část daní z nemovitosti generovaných projektem, zatímco někteří byli najati, aby svými plavidly monitorovali staveniště.

Ale podle Takuji Eašira, šéfa rybářského družstva Fukue v Goto, byl větrný projekt vnucen "shora" a prezentován jako "hotová věc".

Nicméně "rybáři chápou důležitost takového projektu pro Japonsko," řekl.

Národní federace rybářských družstevních asociací protestovala u vlády poté, co Mitsubishi odstoupila, a připomněla jí, že rybáři na těchto projektech spolupracovali a doufali v pozitivní ekonomické dopady.

Vzhledem k tomu, že rybolov se stává méně životaschopným kvůli rostoucím teplotám moře, "někteří doufají, že jejich děti nebo vnoučata najdou práci v údržbě větrných turbín," řekl Eaširo.

Zdroj v angličtině: ZDE

