Brno ukazuje cestu k budoucnosti medicíny už dnes
23. 9. 2025 / Fabiano Golgo
Tento průlom ukazuje něco zásadního: technologie, které mohou zásadně změnit zdravotnictví, už máme k dispozici. Nejde o vynálezy budoucnosti, ale o nástroje, které čekají jen na to, až se odhodláme je používat. Brněnský experiment s privátní 5G sítí je důkazem, jak velký skok je možný. Síť poskytuje extrémně rychlé a zabezpečené připojení, které dovoluje chirurgům provádět operace na dálku, přenášet obraz ve vysokém rozlišení a okamžitě sdílet data mezi nemocnicemi. Lékaři a sestry mohou mít veškerou dokumentaci u lůžka pacienta, okamžitě upravovat medikaci a konzultovat zákroky s odborníky z jiných měst či zemí.
To není jen pohodlí. Je to zásadní zlepšení kvality a bezpečnosti péče, které může zachraňovat životy – zejména v regionech, kde chybí špičkoví specialisté. Telechirurgie je jen začátek. Po celém světě se už využívají i další novinky, které dokazují, že budoucnost medicíny je na dosah:
> Umělá inteligence v diagnostice dokáže odhalit nádory plic, kůže nebo mozku rychleji než lidské oko. Algoritmy předvídají riziko infarktu či sepse ještě před prvními příznaky a pomáhají lékařům rozhodovat dříve, než je pozdě.
> Robotická chirurgie – systémy jako da Vinci umožňují provádět složité operace s přesností, která zkracuje dobu rekonvalescence a snižuje riziko komplikací.
> Nositelné a implantovatelné senzory nepřetržitě sledují srdeční rytmus, hladinu cukru v krvi nebo saturaci kyslíku a včas varují před hrozícími problémy.
> 3D tisk vyrábí na míru kostní implantáty, zubní náhrady i části orgánů. V laboratořích se už biotiskem vytvářejí kousky jaterní či srdeční tkáně pro budoucí transplantace.
> Genová terapie a CRISPR otevírají cestu k léčbě dříve nevyléčitelných dědičných nemocí.
> Virtuální a rozšířená realita pomáhá chirurgům při operacích zobrazovat orgány v reálném čase a studentům umožňuje trénovat složité zákroky bez rizika pro pacienty.
> Drony už dnes doručují krev, léky či vakcíny do odlehlých oblastí rychleji než sanitky – například v Ghaně nebo ve Rwandě.
Všechny tyto technologie jsou ověřené a funkční, nepotřebují nové vědecké zázraky, jen odvahu k plošnému zavedení.
Česká výhoda: chuť zkoušet nové věci. Češi přitom mají jednu velkou přednost – otevřenost k inovacím. Brněnská 5G operace je ukázka národní schopnosti rychle testovat a přijímat nové nápady. Od vývoje dronů šířících mobilní signál po robotické technologie ve výrobě se české prostředí opakovaně ukazuje jako ideální laboratoř pro odvážné projekty.
Brněnský experiment jasně ukazuje, že další revoluce ve zdravotnictví už nečeká na nové vynálezy. Čeká na změnu myšlení. Technologie jsou připravené, sítě vybudované, odborníci vyškolení.
Otázka tedy nezní, zda si můžeme dovolit inovace. Skutečná otázka zní: Můžeme si dovolit je nemít?
Diskuse