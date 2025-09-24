Niger, Mali a Burkina Faso odstoupí od Mezinárodního trestního soudu
Vojensky vedené západoafrické státy Burkina Faso, Mali a Niger v pondělí oznámily svůj odchod z Mezinárodního trestního soudu a označily jej za "neokoloniální" imperialistický nástroj.
Junty, které po převratech v letech 2020 až 2023 převzaly moc v Bamaku, Ouagadougou a Niamey, se od té doby spojily v konfederaci s názvem Aliance států Sahelu (AES) a distancovaly se od Západu, zejména od bývalého koloniálního vládce Francie.
Soud se sídlem v Haagu byl "nástrojem neokolonialistické represe v rukou imperialismu," uvedly tyto tři země ve společném prohlášení.
"ICC prokázal, že není schopen řešit a stíhat prokázané válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, zločiny genocidy a zločiny agrese," uvedli.
Tyto tři státy také uvedly, že chtějí vytvořit "domácí mechanismy pro konsolidaci míru a spravedlnosti".
Vystoupení státu nabývá účinnosti až jeden rok po oficiálním předložení případu generálnímu sekretariátu OSN.
Burkina Faso, Mali a Niger se výrazně přiblížily zemím jako je Rusko, na jehož prezidenta Vladimira Putina byl od března 2023 vydán zatykač ICC kvůli válce na Ukrajině.
Posláním Mezinárodního trestního soudu, který byl založen v roce 2002, je stíhat pachatele nejzávažnějších zločinů, jako jsou válečné zločiny, pokud k tomu země nemají vůli nebo kapacitu.
