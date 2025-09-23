Trump sahá po Nobelově ceně za fyziologii a medicínu
23. 9. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 3 minuty
Že Trump jen žvaní? Ano, ale to platí stejně tak o jeho mírovém úsilí, ať už se týká čehokoli. Tzv. abrahámovské dohody, které se dost možná brzy zhroutí, způsobil strach z Íránu. Dohoda Arménie a Ázerbájdžánu byla zase motivovaná zklamáním Arménie z Ruska a snahou se nějak vyrovnat s tím, že ji Putin nechal napospas strašlivé porážce. V Gaze žádný mír není a zdá se, že Trumpovy hotely budou stát na hromadných hrobech probíhající genocidy. Ano, jistě, pak bude mír… až budou všichni obyvatelé Gazy vyvražděni. A Ukrajina? Kdesi nedávno psali, že v létě to vypadalo na mír, ale teď už tomu nejde věřit. Kdo mohl kdy v létě věřit v nějaký mír? Zbláznili se?
Paracetamol a autismus je podobný příběh. Vzpomínáte na covid a ivermektin? Ivermektin postihl i náš veřejný prostor a zcela nesmyslně byl prosazován dokonce i různými experty, o krajní pravici nemluvě. Nebo covid a antimalarika, které pod Trumpovým vlivem dočasně povolil dokonce úřad schvalující použití léků pro dané indikace (FDA) pro léčbu covidu? Sledujete demontáž veřejného zdraví v USA, vědy a výzkumu pod taktovkou Trumpova ministra zdravotnictví? V přímém přenosu si to můžete vychutnat.
Trump a jeho lidé důsledně pracují na likvidaci schopnosti uvažovat o realitě ve veřejném prostoru. Zaslepené, zblblé masy, které definitivně odhodí expertní poznání a veřejnou kontrolu moci, smysl pro fakta, to je přesně ten cíl. Experti, kteří hledí jen na vlastní prospěch a realita je jim úplně ukradená. Citace, indexy, granty, za kterými se skrývá zavádějící balast. Nedávno jsem si psal s jedním špičkovým americkým vědcem v oblasti biomedicíny. Psal mi zoufalé maily o naprosté hrůze, s jakou sleduje jako člen různých hodnotících panelů to, co se stalo normou. Už dávno před Trumpem.
Trump toho využívá a likviduje smysl pro realitu ve veřejném prostoru promyšleně a inteligentně. Pochválil Kubu a amiše. Zbývají flagelanti a netopýří sádlo. Myslíte, že to není možné? „Přirozený stav“ lidstva takto ale vypadal po tisíce let. Vědecký pokrok je v dějinách lidstva aberace, něco nesamozřejmého, co vyžaduje mnoho úsilí a hlavně mnoho smyslu pro realitu a skutečné touhy tu realitu poznávat. Otázka je, zda současná věda, zejména ta lékařská, tomu dokáže čelit.
Připomenu děsivé svědectví knihy Richarda Harrise „Rigor mortis“ (celý název knihy DeepL překládá takto: Rigor Mortis (BC: Posmrtná ztuhlost): Jak nedbalá věda vytváří bezcenné léky, ničí naději a plýtvá miliardami) o jejím celkovém stavu (příznivá recenze v Nature… tam jsem se o ní dozvěděl poprvé) nebo zprávu farmaceutické firmy Amgen (Nature 2012), která po deseti letech úsilí nedokázala zopakovat z celkového počtu padesáti tří rovných osmdesát devět procent studií z oblasti onkologie a hematologie.
O Rigor Mortis jsem pro BL psal už v minulosti:
https://blisty.cz/art/92679-rigor-mortis-problem-zvirecich-modelu.html
https://blisty.cz/art/95248-rigor-mortis-bunecne-linie-protilatky-a-statistika.html
