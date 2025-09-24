Volby nemohou dopadnout dobře, protože v ČR chybí velká politická strana, která by vylučovala sestavení příští vlády s ODS a zároveň spolehlivě podporovala Ukrajinu
24. 9. 2025 / Ivan Větvička
čas čtení 2 minuty
Je v naprostém pořádku toužit po změně a odmítat ODS či jakoukoli stranu, která právě vládla čtyři roky. Na tom není nic nedemokratického, ač se kampaň koalice Spolu snaží voličům namluvit opak.
Změna patří k demokracii a prospívá jí. Naše podpora Ukrajině ve válce s Ruskem by se ale neměla stát obětí vnitrostátního politického boje. Debatujme (a klidně zpochybňujme) konkrétní kroky, ale celkově by v establishmentu měla panovat shoda v tom, že Ukrajinu musíme podporovat v nejvyšší možné míře, protože se tam nebojuje jenom za nezávislost napadené země, ale i za svobodný vývoj Evropy.
Na české politické scéně citelně chybí velká politická strana, u které by se voliči mohli spolehnout, že nepůjde do vlády s ODS a zároveň nepodrazí Ukrajinu. Tím pádem máme na výběr mezi dvěma špatnými možnostmi:
1) Zbavit se ODS za cenu oslabení obrany Ukrajiny a tím i celé Evropy
2) Podpořit Ukrajinu a evropskou bezpečnost za cenu setrvání ODS ve vládě
Volby proto nemohou dopadnout dobře. Enormní počet voličů bude nespokojených a Česká republika může rozšířit tábor užitečných idiotů ve službách Kremlu.
Je to jeden z důsledků kolapsu České strany sociálně demokratické. U ní by se po přehmatu s opoziční smlouvou dalo předpokládat, že do vlády s ODS nepůjde a zároveň nebude podrývat zájmy Západu (a tím i Ukrajiny). Vždyť do NATO i do Evropské unie jsme vstoupili právě v epoše vlád ČSSD.
Jenomže dnes tato strana již není velká a její pohrobci hájí zájmy Kremlu.
„Stará“ ČSSD by mohla sestavit vládu s lidovci (jako obvykle) a třeba s piráty nebo starosty. Odpůrci ODS by byli spokojení a naše zahraniční politika by neutrpěla nesmyslný otřes. Ale na „kdyby“ se nehraje, čeká nás nejspíš divočejší a každopádně podstatně méně uspokojivý výsledek.
