Trump po setkání se Zelenským v OSN prohlásil, že Ukrajina by mohla získat zpět všechna území, která od invaze v roce 2022 ztratila ve prospěch Ruska
24. 9. 2025
Příspěvek amerického prezidenta na sociálních sítích je jedním z dosud nejsilnějších projevů podpory Kyjeva
Trump tvrdí, že Ukrajina může získat zpět všechna území, která od roku 2022 ztratila ve prospěch Ruska
Trump říká, že země NATO by měly sestřelit ruské letouny, pokud vstoupí do jejich vzdušného prostoru
Trump říká, že Ukrajina je schopna získat zpět všechna území, která ztratila od začátku invaze
V příspěvku na Truth Social Donald Trump uvedl, že Ukrajina je v pozici, kdy může „bojovat a získat zpět“ všechna území, která ztratila od začátku ruské invaze v roce 2022.
„Proč ne? Rusko už tři a půl roku bezcílně bojuje ve válce, kterou by skutečná vojenská síla měla vyhrát za méně než týden,“ napsal Trump v ojedinělém plném vyjádření podpory potenciálu Ukrajiny.
„Ukrajina by byla schopna získat zpět svou zemi v původní podobě a kdo ví, možná by mohla jít i dál! Putin a Rusko jsou ve VELKÝCH ekonomických potížích a nyní je čas, aby Ukrajina jednala,“ uvedl Trump ve svém dlouhém zamyšlení na sociálních médiích. Dodal, že USA budou i nadále dodávat NATO zbraně k nákupu.
Dříve, při bilaterálním setkání s Volodymyrem Zelenským, Trump řekl, že „ruská ekonomika je momentálně v hrozném stavu“ a Ukrajina odvedla „úžasnou“ práci při odrážení sil Kremlu.
V dnešním projevu před Valným shromážděním OSN jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa řekl, že „obchod je nyní používán jako zbraň proti řadě zemí na světě“.
Tento komentář mohl být narážkou na cla Donalda Trumpa, která zahrnují 30% daň pro Jihoafrickou republiku. V květnu se Ramaphosa setkal s Trumpem v Oválné pracovně, kde mu prezident pustil video, o kterém falešně tvrdil, že dokazuje genocidu bílých lidí v rámci „opaku apartheidu“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy také v současné době hovoří na zasedání Rady bezpečnosti OSN.
„Jeden z prominentních členů této rady dělá vše pro to, aby prodloužil největší válku v Evropě od druhé světové války,“ řekl Zelenskyy. „Rusko to dělá pomocí svého práva veta.“
„Zastoupena je zde také Čína, mocná země, na kterou se Rusko zcela spoléhá,“ dodal. „Bez Číny není Putinovo Rusko nic.“
Zelenskyj také zmínil své nedávné setkání s Donaldem Trumpem. „Očekáváme, že kroky Ameriky přimějí Moskvu k míru,“ řekl.
Začalo multilaterální setkání Donalda Trumpa s několika lídry arabských a muslimských zemí.
V krátkém prohlášení pro novináře Trump řekl: „Chceme ukončit válku v Gaze.“
„Toto je moje nejdůležitější setkání,“ dodal. „Ukončíme něco, co se pravděpodobně nikdy nemělo začít.“
Během svého setkání s Macronem Donald Trump naznačil, že jeho příští setkání – multilaterální jednání s několika představiteli arabských a muslimských zemí – bude klíčové pro řešení současné krize v Gaze.
„Uvidíme, jestli s tím můžeme něco udělat. Chceme to zastavit. Chceme dostat zpět naše rukojmí, nebo jejich rukojmí.“
Stejně jako ve svém dnešním projevu před Valným shromážděním, i při setkání s Macronem prezident řekl, že nemůžeme „zapomenout“ na útok Hamásu ze 7. října. Francouzský prezident na to odpověděl, že „nikdo nezapomene na sedmého října“.
Tento týden se Francie připojila k Británii, Kanadě, Portugalsku a Austrálii a formálně uznala palestinskou státnost. Donald Trump tento krok označil za „odměnu pro Hamás“.
Při setkání s Macronem Trump zopakoval své přesvědčení, že Ukrajina má sílu získat zpět své území: „Opravdu to tak cítím.“
Při setkání s francouzským prezidentem Emanuelem Macronem Donald Trump zopakoval své nedávné komentáře na Truth Social, že Ukrajina má potenciál získat zpět všechna území, která ztratila ve prospěch Ruska za tři a půl roku od začátku poslední války v této oblasti.
Trump uvedl, že schopnost Ukrajiny bránit se může dokázat, že Rusko je „papírový tygr“.
Šéfka EU říká, že Trump má „naprostou pravdu“ ohledně nákupu ruské ropy Evropou
Prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyen uvedla, že Donald Trump má „naprostou pravdu“ ohledně toho, že evropské země pokračují v nákupu ruských energetických produktů. Prezident tento krok dnes ve svém projevu před Valným shromážděním OSN označil za „neomluvitelný“.
„Pracujeme na tom. Snížili jsme již tak masivní dodávky plynu z Ruska, zcela jsme se zbavili ruského uhlí a také jsme výrazně snížili dodávky ropy. Ale na evropský kontinent stále přichází určité množství,“ uvedla von der Leyenová během setkání s prezidentem. „Co tedy uděláme teď? Uvalíme sankce na ty přístavy, kam například přichází energie z Ruska. A chceme uvalit cla na dodávky ropy, které stále přicházejí do Evropské unie.“
Keir Starmer čelí požadavkům poslanců Labouristické strany, aby pokáral Trumpovu administrativu poté, co prezident nepravdivě tvrdil, že Londýn chce „přijmout šaríu“ pod vedením svého „hrozného starosty“ Sadiqa Khana.
Během svého projevu před Valným shromážděním OSN Trump řekl: „Podívám se na Londýn, kde máte hrozného starostu, hrozného, hrozného starostu, a to se změnilo, to se tak změnilo. Teď chtějí zavést právo šaría. Ale vy jste v jiné zemi, to nemůžete udělat.“
Tento vývoj způsobí další nepříjemnosti v Downing Street č. 10 poté, co byl Trump minulý týden poctěn bezprecedentní druhou státní návštěvou Velké Británie. Starmer opakovaně uváděl schopnost vyhnout se nejhorším americkým clům jako důvod pro svůj převážně smířlivý přístup k Trumpovi.
Rosena Allin-Khan, poslankyně za Tooting, řekla, že Warren Stephens, americký velvyslanec ve Velké Británii a spojenec Trumpa, by měl být povolán k zodpovědnosti za prezidentovy výroky.
Khana také bránil Wes Streeting, britský ministr zdravotnictví, který na X napsal: „Sadiq Khan se nesnaží v Londýně zavést právo šaría. Je to starosta, který pochoduje s Pride, který se zastává rozdílů v původu a názorech, který se zaměřuje na zlepšení naší dopravy, ovzduší, ulic, bezpečnosti, možností a šancí.“
Bílý dům potvrdil, že schůzka Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským před chvílí skončila.
Kromě multilaterální schůzky prezidenta s několika lídry arabských a muslimských zemí se podle představitele Bílého domu dnes ještě setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a prezidentem Uzbekistánu Shavkatem Mirziyoyevem.
Trump říká, že země NATO mají právo sestřelit ruské letouny, pokud vstoupí do jejich vzdušného prostoru
Na otázku novinářů, zda by země NATO měly sestřelit ruské letouny, pokud vstoupí do jejich vzdušného prostoru, prezident odpověděl: „Ano, měly by.“
Později dodal, že podpora spojenců NATO bude záviset na okolnostech, ale vyjádřil své uznání za kupní sílu skupiny, pokud jde o zbraně zasílané na Ukrajinu.
„NATO se posunulo vpřed, když se dostalo z 2 % na 5 %. To byla skvělá jednota,“ řekl Trump. „Kupují spoustu zbraní a kupují je od nás. Kupují je od USA.“
Trump a Zelenskyj se účastní bilaterálního setkání a diskutují o nátlakové kampani na Rusko
Prezident se zúčastnil bilaterálního setkání s ukrajinským lídrem Volodymyrem Zelenským v OSN.
Zelenskyj ze své strany uvedl, že podporuje výroky Donalda Trumpa, který dnes ve svém projevu na valném shromáždění řekl, že USA budou ochotny, aby Evropa přestala nakupovat ruský plyn a ropu, dokud Vladimir Putin odmítá ukončit válku na Ukrajině.
„Financují válku proti sobě samým,“ řekl Trump během svého projevu.
Ukrajinský vůdce uvedl, že k odrazení Kremlu bude zapotřebí „většího tlaku a více sankcí“.
Trump dále řekl, že „snad“ bude schopen hovořit o tom, jaké bezpečnostní záruky mohou USA Ukrajině nabídnout, ale neposkytl žádné podrobnosti. „Je ještě příliš brzy na to, abych na tuto otázku odpověděl,“ řekl.
Na otázku ohledně rozhodnutí maďarského premiéra Viktora Orbána pokračovat v nákupu ruských energetických produktů Trump vyjádřil přesvědčení, že má sílu svého blízkého spojence přesvědčit: „Je to můj přítel. Ještě jsem s ním nemluvil, ale mám pocit, že kdybych to udělal, mohl by s tím přestat, a myslím, že to udělám.“
Prezident dále reflektoval svůj dnešní projev v rozhovoru s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.
„Je mi velkou ctí být s velmi mocnou, velmi chytrou ženou a mou přítelkyní,“ řekl Trump. „Dělá fantastickou práci při řízení mnoha různých národů.“
Dále řekl, že Organizace spojených národů má potenciál být „neuvěřitelná“, pokud by ji řídili „určití lidé“.
„Nedávno jsem začal přemýšlet, víte, OSN nám nikdy nepomohla,“ dodal prezident. „Mělo by to být skvělé. Myslím tím, že bychom neměli mít žádné války, pokud OSN opravdu dělá svou práci.“
Trump říká, že jeho projev v OSN byl „velmi dobře přijat“
V příspěvku na Truth Social prezident shrnul, že jeho téměř hodinový projev před valným shromážděním OSN byl „velmi dobře přijat“.
Dodal:
Zaměřil se především na energetiku a migraci/imigraci. O těchto tématech mluvím již dlouhou dobu a toto fórum bylo z hlediska těchto dvou důležitých prohlášení absolutně nejlepší.
Popis klimatické krize jako „podvodu“ nebyl pro ostatní země žádným překvapením, protože americký prezident v minulosti opakovaně popíral klimatickou vědu – která je podložena desítkami let rigorózní vědecké práce tisíců výzkumníků – a také zrušil snahy americké federální vlády v oblasti klimatických opatření.
Ilana Seid, velvyslankyně Palau a současná předsedkyně Aliance malých ostrovních států, řekla:
Jejich postoj byl vždy „vrtat, vrtat, vrtat“, takže nás to nepřekvapilo.
Uvedla, že není možné říci, zda Trumpova slova budou mít dopad na ostatní země, před klíčovým setkáním, které generální tajemník OSN António Guterres uspořádá zítra v New Yorku, aby projednal urychlení snižování globálních emisí skleníkových plynů. „Generální tajemník svolal schůzky se světovými lídry a všichni potvrdili svůj závazek k Pařížské dohodě a význam multilateralismu. [Klíčem je] zajistit, aby dodrželi své sliby,“ řekla.
Dodala: „Rozhovory v místnostech, ve kterých jsem byla [na valném shromáždění OSN tento týden], vedly lídry k potvrzení naší společné povinnosti vůči Pařížské dohodě.“
Trump stahuje USA z Pařížské dohody, i když se svět připravuje na klíčovou konferenci o klimatu, summit Cop30 v Brazílii v listopadu. Na rozdíl od Trumpa se ostatní světoví lídři musí dostavit, řekla Seidová.
„Cop30 bude velmi důležitá konference smluvních stran [Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, mateřské smlouvy Pařížské dohody],“ řekla novinářům na tiskové konferenci. „Uvidíme, kdo se dostaví, aby posunul proces vpřed.“
Ve Velké Británii odborníci vyzvali politiky, aby Trumpovu radu ignorovali. Alasdair Johnstone z think tanku Energy and Climate Intelligence Unit řekl:
Průzkumy veřejného mínění opakovaně ukazují, že jasná většina britské veřejnosti podporuje snahy o řešení klimatických změn. Dopady klimatických změn jsou pro mnoho lidí ve Velké Británii viditelné, protože jsou svědky povodní, vln veder nebo neúrody na polích, jak předpovídali britští vědci.
Britští politici by měli být opatrní, aby se nepřidali k Trumpovu popírání klimatických změn a nebyli vnímáni jako odtržení od veřejnosti; v tomto případě neexistuje žádná volební dividenda. Věda nám řekla, že svět není plochý, a věda nám také nepopiratelně řekla, že se svět otepluje kvůli emisím, které jsme vypustili do atmosféry. Dosažení nulových emisí je jediný způsob, jak dosáhnout klimatické rovnováhy a zastavit klimatické změny.
Trump dává argentinskému prezidentovi Javieru Mileiovi „plnou podporu a souhlas“ s jeho znovuzvolením
Při setkání s argentinským Javierem Mileiem v rámci valného shromáždění OSN v New Yorku si Donald Trump vzal Mileie stranou a vyjádřil mu podporu pro znovuzvolení prezidentem, když novinářům oznámil:
Prezidentovi Argentiny dáváme naši plnou podporu a souhlas.
Pokračoval:
Dělám něco, co nedělám často, dávám mu svou plnou podporu... Lidé v Argentině – podporujeme ho na 100 %. Stejně jako my zdědil nepořádek a to, co udělal, aby to napravil, je dobré... Musíme Argentinu znovu učinit velkou, takže je pro mě ctí ji podpořit.
Milei, spojenec amerického prezidenta, mu poděkoval a podali si ruce.
Podle reportérky Bílého domu Emily Goodinové Trump odpověděl na několik otázek týkajících se jeho podpory a záchranného balíčku a dodal, že Argentině pomůže, ale nemyslí si, že je záchranný balíček nutný.
Pomůžeme jim, ale nemyslím si, že potřebují záchranný balíček. Dělá fantastickou práci
Emmanuel Macron musel včera večer po svém projevu v OSN o uznání Palestiny jako státu půl hodiny pěšky procházet New Yorkem, protože jeho vozidlo bylo zastaveno policií, aby uvolnila cestu pro příjezd kolony Donalda Trumpa.
🇺🇸🇫🇷 New York police stopped French President Macron’s motorcade because the road was closed for Trump.— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 23, 2025
👀 Macron got out, called Trump, and jokingly asked him to “clear the road.” pic.twitter.com/z03NwStnCm
Video záznam ukazuje francouzského prezidenta, jak vystupuje z auta, aby si promluvil s policisty, a říká, že se musí dostat na konzulát své země. „Je mi líto, pane prezidente, opravdu je mi líto, všechno je zablokované, právě přijíždí kolona aut,“ říká policista Macronovi, který se pak rozhlédne po prázdné ulici a odpoví: „Nevidím ji, nechte mě přejít.“
Macron, který zůstává uvízlýza kovovou bariérou, vytáhne telefon a zdá se, že volá přímo Trumpovi. Opřený o bariéru s úsměvem říká: „Jak se máte? Hádejte co? Čekám na ulici, protože kvůli vám je všechno zablokované.“ Zmiňuje také, že se chce setkat s Katarem, aby projednali situaci v Gaze.
