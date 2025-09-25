„Nejničivější zbrojní závod v dějinách lidstva“: Zelenskyj apeloval na OSN, aby zasáhla a zastavila Rusko
25. 9. 2025
Ukrajinský prezident sdělil světovým lídrům, že kombinace technologie dronů a umělé inteligence by vedla ke katastrofě
Volodymyr Zelenskyj vyzval světové lídry, aby zasáhli a zabránili Rusku vést svět k „nejničivějšímu zbrojnímu závodu v historii lidstva“, a varoval, že kombinace technologie dronů a umělé inteligence by vedla ke katastrofě.
Varoval, že pokud nebude Vladimir Putin zastaven, použije drony k rozšíření své války po celé Evropě. „Fakta jsou jednoduchá. Zastavit tuto válku nyní a s ní i globální zbrojní závod je levnější než později stavět podzemní školky nebo masivní bunkry pro kritickou infrastrukturu,“ řekl OSN. „Zastavit Putina nyní je levnější než se snažit chránit každý přístav a každou loď před teroristy. Zastavit Rusko nyní je levnější než přemýšlet, kdo bude nucen vytvořit jednoduchý dron s jadernou hlavicí.“
Před deseti lety, řekl, „válka vypadala jinak a nikdo si nedokázal představit, že levné drony mohou vytvořit smrtící zóny táhnoucí se desítky kilometrů, kde se nic nehýbe, žádná vozidla, žádný život. Lidé si to dokázali představit jen po jaderném úderu. Nyní je to realita dronů, a to ještě bez umělé inteligence.“
S odkazem na nedávnou vlnu ruských narušení v celé Evropě, včetně vpádu dronů do Polska, řekl: „Putin byl odhodlán posunout válku vpřed, rozšířit ji a prohloubit... pokračovat v této válce jejím rozšířením.“
Řekl, že již dříve varoval Evropu před záměry Ruska, „a nyní ruské drony létají po celé Evropě“. Nikdo nemůže být imunní vůči šíření války, řekl a dodal: „Prožíváme nejničivější zbrojní závod v historii lidstva.“
Zelenskyj neposkytl žádné celkové hodnocení války na Ukrajině ani se přímo nevyjádřil k Trumpovu překvapivému tvrzení, že by Ukrajina mohla znovu získat všechna území, která od roku 2022 ztratila ve prospěch Ruska, a pouze uvedl, že v úterý měl s americkým prezidentem dobré setkání.
Uvedl, že v moderním světě chrání země „pouze přátelé a zbraně“, nikoli mezinárodní právo nebo rezoluce OSN. Řekl však, že každá země stojí před volbou mezi mírem a pomocí Rusku pokračováním obchodu s Moskvou. Ty, které pokračují ve financování války, odsuzují válečné zajatce, unesené děti a rukojmí k delšímu zajetí, uvedl.
Zelenskyj také řekl, že si Evropa nemůže dovolit ztratit sousední Moldavsko ve prospěch ruského vlivu. Premiér této země Dorin Recean ve středu prohlásil, že Rusko utrácí stovky milionů eur, aby „uchvátilo moc“ v klíčových parlamentních volbách, které by mohly vykolejit Moldavsko z kurzu směrem k EU.
Před Zelenského projevem Moskva odmítla změnu tónu Trumpa, včetně jeho tvrzení, že Rusko „tři a půl roku bojovalo bezcílně“, což je v ostrém kontrastu s červeným kobercem, který Putinovi připravil na summitu na Aljašce minulý měsíc.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov přisoudil tyto komentáře skutečnosti, že Trump se právě setkal se Zelenským v rámci valného shromáždění OSN v New Yorku. „Prezident Trump samozřejmě vyslechl Zelenského verzi událostí. A zdá se, že v tuto chvíli je právě tato verze důvodem pro hodnocení, které jsme slyšeli.“
Peskov uvedl, že ruská armáda dosahuje na Ukrajině úspěchů, i když pomalu. Putin „to opakovaně prohlásil – postupujeme velmi opatrně, abychom minimalizovali ztráty ... Jedná se o velmi promyšlené akce,“ tvrdil.
Dmitrij Medveděv, bývalý ruský prezident, který je nyní známější pro svou výstřední rétoriku, napsal na Telegramu, že Zelenskyj nalákal Trumpa do „alternativní reality“, ve které by Ukrajina mohla válku vyhrát. Medveděv však dodal, že je přesvědčen, že Trump brzy změní kurz.
„Nemám pochybnosti, že se vrátí. Vždy se vrací ... S největší pravděpodobností brzy řekne [Zelenskému], aby podepsal kapitulace,“ napsal Medveděv.
Ruští vojenští blogeři se chopili Trumpových výroků a vykreslili je jako znamení, že se snaží vzdálit od války a vytvořit si odstup od konfliktu, který kdysi slíbil ukončit během několika dní.
„USA se snaží umýt ruce, aby neztratily tvář, pokud Ukrajina zkolabuje,“ napsal Dva Mayora, telegramový kanál spojený s ruským ministerstvem obrany.
V úterý Trump optimisticky zhodnotil vyhlídky Ukrajiny ve válce a prohlásil, že Rusko má velké ekonomické potíže. Bylo to jedno z nejsilnějších prohlášení na podporu Kyjeva, které v posledních měsících učinil.
Řekl, že pokud by ruská veřejnost zjistila, „co se ve skutečnosti děje v této válce“, Ukrajinci by mohli zahájit protiútok, v jehož rámci by „získali zpět všechna území okupovaná Ruskem – a kdo ví, možná by šli ještě dál“.
Invaze Moskvy na Ukrajinu měla významný dopad na ruskou ekonomiku, a ministerstvo financí ve středu navrhlo zvýšení sazby daně z přidané hodnoty o dva procentní body na 22 %.
EU od roku 2022 výrazně snížila svou spotřebu ruské ropy a plynu a v roce 2024 nakoupila 19 % svého plynu a 3 % ropy z Ruska, což je pokles z 45 % a 27 % před plnohodnotnou invazí na Ukrajinu.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v úterý uvedla, že se s Trumpem během bilaterálního setkání v OSN „dohodli na nutnosti rychle snížit příjmy Ruska z fosilních paliv“. Ve svém popisu setkání von der Leyenová uvedla: „Do roku 2027 se Evropa nadobro rozloučí s ruskými fosilními palivy.“
Minulý týden von der Leyenová oznámila plány na postupné ukončení nákupů ruského zkapalněného zemního plynu do roku 2027, o rok dříve, než bylo plánováno. Komise také oznámila plány na rozšíření sankcí na 118 plavidel ruské stínové flotily, špatně udržovaných tankerů, které se používají k přepravě ruské ropy zahraničním odběratelům, kteří se vyhýbají západním cenovým omezením.
EU však dosud neukončila výjimku z nákupu ruské ropy, která byla v roce 2022 udělena Maďarsku a Slovensku. Obě středoevropské země odmítly plán na postupné ukončení používání ruských fosilních paliv navzdory tlaku ze strany Donalda Trumpa, spojence maďarského premiéra Viktora Orbána.
